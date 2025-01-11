https://sarabic.ae/20250111/الخارجية-الفرنسية-تستدعي-السفير-الإيراني-وتجدد-المطالبة-بإطلاق-سراح-مواطنيها-المحتجزين-1096669873.html

الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الإيراني وتجدد المطالبة بإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين

الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الإيراني وتجدد المطالبة بإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها استدعت السفير الإيراني لدى باريس إلى مقر الوزارة، وجددت له المطالبة بإطلاق سراح مواطنيها الموقوفين في إيران. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T00:25+0000

2025-01-11T00:25+0000

2025-01-11T00:25+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار فرنسا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104016/23/1040162352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b2ed2bd028444b0007c32d1f62abc4b.jpg

الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: "استُدعي سفير جمهورية إيران الإسلامية في فرنسا إلى مقر الوزارة في 10 يناير/كانون الثاني 2025، وكرّرت له تأكيدها بحزم شديد على مطالبتها بإطلاق سراح المواطنين المحتجزين كرهائن دولة".وأضافت أن "حالتهم غير مقبولة، إذ يرزحون في الحجز تحت ظروف صعبة يتطابق بعضها مع تعريف القانون الدولي للتعذيب".وأشارت إلى أن السلطات الفرنسية ما زالت مستنفرة بصورة كاملة من أجل تلبية مطلب تحرير مواطنيها ودعم عائلاتهم وأقربائهم.وفي السياق نفسه، ذكرت الخارجية الفرنسية أنها تنصح مواطنيها بعدم زيارة إيران، كما تنصح الذين يعبرون بها بمغادرتها فورًا نظرًا إلى "مخاطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي".وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أكد الثلاثاء الماضي خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين أن "وضع المحتجزين الفرنسيين كرهائن في إيران غير مقبول"، مضيفًا أنه "جرى احتجازهم ظلمًا لعدة سنوات في ظروف غير مناسبة، وعددهم 3 محتجزين".وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استقبل بارو أسر المواطنين الفرنسيين "الرهائن" في إيران، حيث شدد على أن السلطات الفرنسية تبذل جهودًا كبيرة بهدف التوصل إلى الإفراج عن المحتجزين، وأن الأمر يتصدر أولويات فرنسا مع إيران.

https://sarabic.ae/20240514/إيران-تدين-تدخل-فرنسا-في-قراراتها-القضائية-مواقف-غير-لائقة-ومتطفلة-1088830321.html

إيران

أخبار إيران

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن