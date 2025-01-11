السعودية تعلق إصدار تأشيرات العمل للسودانيين في سفارتها بأسمرا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250111/السعودية-تعلق-إصدار-تأشيرات-العمل-للسودانيين-في-سفارتها-بأسمرا-1096672293.html
السعودية تعلق إصدار تأشيرات العمل للسودانيين في سفارتها بأسمرا
السعودية تعلق إصدار تأشيرات العمل للسودانيين في سفارتها بأسمرا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات السعودية تعليق إصدار تأشيرات العمل للسودانيين في سفارتها بالعاصمة الإريترية أسمرا. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T06:37+0000
2025-01-11T06:37+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/11/1076003859_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_a35e3b6c6d53197fee150920667ae700.jpg
ونقل موقع "أخبار السودان" عن وكالات السفر أنه تم صدور قرار رسمي من السفارة بوقف استقبال أي طلبات أو مستندات تتعلق بتأشيرات العمل، ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على السودانيين الراغبين في العمل بالمملكة العربية السعودية.يشار إلى أن أسمرا تُعدّ من الوجهات الرئيسية التي يقصدها السودانيون لإتمام إجراءات سفرهم إلى السعودية، خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة في السودان نتيجة الصراع الدائر.وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بيانا، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أعربت فيه عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية السعودية استنكارها لما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، وهو ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.في الإطار ذاته، دعت الخارجية السعودية إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023، كما حثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.واختتم البيان بالتأكيد على موقف السعودية الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدةً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان.
https://sarabic.ae/20250107/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-حميدتي-وتتهم-الدعم-السريع-بارتكاب-جرائم-حرب-في-السودان-1096570498.html
https://sarabic.ae/20250107/السودان-مقتل-أكثر-من-25-شخصا-على-يد-الدعم-السريع-بالنيل-الأبيض-1096549156.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/11/1076003859_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d80c8e6aaf4a295f990cf9970d0ec109.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

السعودية تعلق إصدار تأشيرات العمل للسودانيين في سفارتها بأسمرا

06:37 GMT 11.01.2025
© AP Photo / Marwan Aliشوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
شوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أعلنت السلطات السعودية تعليق إصدار تأشيرات العمل للسودانيين في سفارتها بالعاصمة الإريترية أسمرا.
ونقل موقع "أخبار السودان" عن وكالات السفر أنه تم صدور قرار رسمي من السفارة بوقف استقبال أي طلبات أو مستندات تتعلق بتأشيرات العمل، ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على السودانيين الراغبين في العمل بالمملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن أسمرا تُعدّ من الوجهات الرئيسية التي يقصدها السودانيون لإتمام إجراءات سفرهم إلى السعودية، خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة في السودان نتيجة الصراع الدائر.
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
واشنطن تفرض عقوبات على حميدتي وتتهم "الدعم السريع" بارتكاب جرائم حرب في السودان
7 يناير, 16:48 GMT
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بيانا، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أعربت فيه عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية السعودية استنكارها لما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، وهو ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
السودان... مقتل أكثر من 25 شخصا على يد "الدعم السريع" بالنيل الأبيض
7 يناير, 06:50 GMT
في الإطار ذاته، دعت الخارجية السعودية إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023، كما حثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
واختتم البيان بالتأكيد على موقف السعودية الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدةً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала