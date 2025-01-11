https://sarabic.ae/20250111/السعودية-تعلق-إصدار-تأشيرات-العمل-للسودانيين-في-سفارتها-بأسمرا-1096672293.html
السعودية تعلق إصدار تأشيرات العمل للسودانيين في سفارتها بأسمرا
السعودية تعلق إصدار تأشيرات العمل للسودانيين في سفارتها بأسمرا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات السعودية تعليق إصدار تأشيرات العمل للسودانيين في سفارتها بالعاصمة الإريترية أسمرا. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T06:37+0000
2025-01-11T06:37+0000
2025-01-11T06:37+0000
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ونقل موقع "أخبار السودان" عن وكالات السفر أنه تم صدور قرار رسمي من السفارة بوقف استقبال أي طلبات أو مستندات تتعلق بتأشيرات العمل، ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على السودانيين الراغبين في العمل بالمملكة العربية السعودية.يشار إلى أن أسمرا تُعدّ من الوجهات الرئيسية التي يقصدها السودانيون لإتمام إجراءات سفرهم إلى السعودية، خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة في السودان نتيجة الصراع الدائر.وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بيانا، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أعربت فيه عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية السعودية استنكارها لما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، وهو ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.في الإطار ذاته، دعت الخارجية السعودية إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023، كما حثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.واختتم البيان بالتأكيد على موقف السعودية الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدةً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان.
https://sarabic.ae/20250107/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-حميدتي-وتتهم-الدعم-السريع-بارتكاب-جرائم-حرب-في-السودان-1096570498.html
https://sarabic.ae/20250107/السودان-مقتل-أكثر-من-25-شخصا-على-يد-الدعم-السريع-بالنيل-الأبيض-1096549156.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
السعودية تعلق إصدار تأشيرات العمل للسودانيين في سفارتها بأسمرا
أعلنت السلطات السعودية تعليق إصدار تأشيرات العمل للسودانيين في سفارتها بالعاصمة الإريترية أسمرا.
ونقل موقع
"أخبار السودان" عن وكالات السفر أنه تم صدور قرار رسمي من السفارة بوقف استقبال أي طلبات أو مستندات تتعلق بتأشيرات العمل، ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على السودانيين الراغبين في العمل بالمملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن أسمرا تُعدّ من الوجهات الرئيسية التي يقصدها السودانيون لإتمام إجراءات سفرهم إلى السعودية، خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة في السودان نتيجة الصراع الدائر.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بيانا، في نوفمبر/ تشرين الثاني، أعربت فيه عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.
ونقلت وكالة
الأنباء السعودية "واس" عن الخارجية السعودية استنكارها لما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة السودانية، وهو ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.
في الإطار ذاته، دعت الخارجية السعودية إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023، كما حثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
واختتم البيان بالتأكيد على موقف السعودية الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدةً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان.