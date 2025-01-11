تقرير تحذيري... إجراء عسكري أمريكي قد يشعل حربا مع الصين

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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250111/تقرير-تحذيري-إجراء-عسكري-أمريكي-قد-يشعل-حربا-مع-الصين-1096694028.html
تقرير تحذيري... إجراء عسكري أمريكي قد يشعل حربا مع الصين
تقرير تحذيري... إجراء عسكري أمريكي قد يشعل حربا مع الصين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صينية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنشر أجهزة تشويش مهمتها تعطيل إشارات الأقمار الصناعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T17:50+0000
2025-01-11T17:50+0000
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وكشفت عن تلك الخطط قوة الفضاء الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت.ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تحذيرات من احتمال أن يقود هذ الإجراء إلى اندلاع حرب إلكترونية بين واشنطن وبكين، بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للسلطة للمرة ثانية، في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري.وأشارت الصحيفة إلى قول كيلي هاميت، مدير مكتب القدرات الفضائية السريعة الأمريكي، الشهر الماضي، إن "الأنظمة الجديدة التي تم الكشف عنها تهدف إلى تنفيذ عمليات هجومية دقيقة ضد العدو"، مشيرًا إلى أن يطلق عليها اسم المحطات الطرفية المعيارية البعيدة.وتركز هذه الأنظمة بشكل أساسي على تعطيل شبكة الأقمار الصناعية المتزايدة للصين، وخاصة سلسلة أقمار "ياوقان"، التي تتميز بقدرتها على تتبع أجسام صغيرة بحجم سيارة من الفضاء، ومراقبة منطقة القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، بصورة مستمرة، حتى تتعرف على نقاط الضعف المحتملة وتستغلها في أي مواجهة بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20240910/باحث-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-تعتبر-روسيا-والصين-كابوسا-بالنسبة-لها-وأوروبا-باتت-ممزقة---1092573705.html
https://sarabic.ae/20241226/الإمبراطور-الأبيض-مقاتلة-حربية-صينية-تثير-جدلا-بشكلها-الغريب-وميزاتها-الملفتة-فيديو-1096220139.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن

تقرير تحذيري... إجراء عسكري أمريكي قد يشعل حربا مع الصين

17:50 GMT 11.01.2025
© Getty Images / VCG / Contributorإطلاق قمر صناعي صيني مصمم للاستشعار عن بعد لسطح الأرض
إطلاق قمر صناعي صيني مصمم للاستشعار عن بعد لسطح الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Getty Images / VCG / Contributor
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام صينية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنشر أجهزة تشويش مهمتها تعطيل إشارات الأقمار الصناعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وكشفت عن تلك الخطط قوة الفضاء الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم السبت.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تحذيرات من احتمال أن يقود هذ الإجراء إلى اندلاع حرب إلكترونية بين واشنطن وبكين، بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للسلطة للمرة ثانية، في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
باحث لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تعتبر روسيا والصين كابوسا بالنسبة لها وأوروبا باتت ممزقة
10 سبتمبر 2024, 11:34 GMT
وأشارت الصحيفة إلى قول كيلي هاميت، مدير مكتب القدرات الفضائية السريعة الأمريكي، الشهر الماضي، إن "الأنظمة الجديدة التي تم الكشف عنها تهدف إلى تنفيذ عمليات هجومية دقيقة ضد العدو"، مشيرًا إلى أن يطلق عليها اسم المحطات الطرفية المعيارية البعيدة.
مقاتلة حربية صينية الإمبراطور الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
مجتمع
"الإمبراطور الأبيض"... مقاتلة حربية صينية تثير جدلا بشكلها الغريب وميزاتها الملفتة... فيديو
26 ديسمبر 2024, 15:00 GMT
وتركز هذه الأنظمة بشكل أساسي على تعطيل شبكة الأقمار الصناعية المتزايدة للصين، وخاصة سلسلة أقمار "ياوقان"، التي تتميز بقدرتها على تتبع أجسام صغيرة بحجم سيارة من الفضاء، ومراقبة منطقة القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، بصورة مستمرة، حتى تتعرف على نقاط الضعف المحتملة وتستغلها في أي مواجهة بين الطرفين.
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
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