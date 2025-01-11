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خبير يكشف كيف حاول حسني مبارك إيقاف بناء سد النهضة
خبير يكشف كيف حاول حسني مبارك إيقاف بناء سد النهضة
سبوتنيك عربي
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن جهود الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي تجنبا لآثاره... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T08:52+0000
2025-01-11T08:52+0000
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن شراقي قوله بأن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إثيوبيا مخططًا لإنشاء أكثر من 33 سدًا على مجرى نهر النيل، من بينها سد النهضة.وأوضح شراقي، أن إثيوبيا بدأت في تنفيذ هذه المشروعات عام 2010، ما دفع حسني مبارك إلى مطالبة إيطاليا بعدم مساعدة إثيوبيا في بناء السدود، نظرًا لأهمية التشاور بشأن المشروعات المقامة على مجرى مائي دولي مثل نهر النيل.وأشار شراقي إلى أن وتيرة بناء سد النهضة تسارعت بشكل ملحوظ بالتزامن مع أحداث عام 2011، موضحًا أن السعة التخزينية للسد في الدراسة الأمريكية الأصلية كانت لا تتجاوز 11 مليار متر مكعب، إلا أن الرئيس الإثيوبي آنذاك، ملس زيناوي، قرر زيادة حجم السد ليُضاهي السد العالي في مصر.وأكد شراقي على ضرورة التوافق بين دول حوض النيل بشأن المشروعات المقامة على مجرى النهر، لافتا إلى أن مصر أنفقت مليارات الجنيهات للحد من آثار سد النهضة، من خلال إعادة تنقية مياه الصرف الزراعي وترشيد زراعة الأرز، ما كبدها خسائر تقدر بمليارات الدولارات. كما أشار إلى أن مشروع تبطين الترع كلف الدولة 20 مليار جنيه، وذلك أيضًا للحد من الآثار السلبية للسد الإثيوبي.وكشف شراقي عن أن فكرة إنشاء سد النهضة بدأت بالتزامن مع إنشاء السد العالي في مصر، وأن مصر اتفقت سابقًا مع الولايات المتحدة والبنك الدولي على بناء السد العالي، لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، ما دفع مصر إلى تأميم قناة السويس، الأمر الذي أثار غضب الغرب وأدى إلى العدوان الثلاثي.وذكر الخبير أن الولايات المتحدة درست حينها فكرة إنشاء سد على النيل لمنع وصول المياه إلى السد العالي كنوع من العقاب لمصر.وكانت مصر، قد أعلنت عام 2023، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا بتشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، فيما تخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
https://sarabic.ae/20241230/إثيوبيا-تحسم-الجدل-حول-ما-تردد-بشأن-زلازل-تهدد-سد-النهضة-1096321689.html
https://sarabic.ae/20241106/رئيس-الوزراء-المصري-يعلق-على-اكتمال-سد-النهضة-ويوجه-رسالة-لإثيوبيا-1094549124.html
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العالم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا
العالم, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا

خبير يكشف كيف حاول حسني مبارك إيقاف بناء سد النهضة

08:52 GMT 11.01.2025
© AP Photo / Amr Nabilالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن جهود الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي تجنبا لآثاره السلبية على مصر.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن شراقي قوله بأن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إثيوبيا مخططًا لإنشاء أكثر من 33 سدًا على مجرى نهر النيل، من بينها سد النهضة.
وأوضح شراقي، أن إثيوبيا بدأت في تنفيذ هذه المشروعات عام 2010، ما دفع حسني مبارك إلى مطالبة إيطاليا بعدم مساعدة إثيوبيا في بناء السدود، نظرًا لأهمية التشاور بشأن المشروعات المقامة على مجرى مائي دولي مثل نهر النيل.
وأشار شراقي إلى أن وتيرة بناء سد النهضة تسارعت بشكل ملحوظ بالتزامن مع أحداث عام 2011، موضحًا أن السعة التخزينية للسد في الدراسة الأمريكية الأصلية كانت لا تتجاوز 11 مليار متر مكعب، إلا أن الرئيس الإثيوبي آنذاك، ملس زيناوي، قرر زيادة حجم السد ليُضاهي السد العالي في مصر.
سد النهضة، إثيوبيا 3 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
إثيوبيا تحسم الجدل حول ما تردد بشأن زلازل تهدد سد النهضة
30 ديسمبر 2024, 07:09 GMT
وأكد شراقي على ضرورة التوافق بين دول حوض النيل بشأن المشروعات المقامة على مجرى النهر، لافتا إلى أن مصر أنفقت مليارات الجنيهات للحد من آثار سد النهضة، من خلال إعادة تنقية مياه الصرف الزراعي وترشيد زراعة الأرز، ما كبدها خسائر تقدر بمليارات الدولارات. كما أشار إلى أن مشروع تبطين الترع كلف الدولة 20 مليار جنيه، وذلك أيضًا للحد من الآثار السلبية للسد الإثيوبي.
وكشف شراقي عن أن فكرة إنشاء سد النهضة بدأت بالتزامن مع إنشاء السد العالي في مصر، وأن مصر اتفقت سابقًا مع الولايات المتحدة والبنك الدولي على بناء السد العالي، لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، ما دفع مصر إلى تأميم قناة السويس، الأمر الذي أثار غضب الغرب وأدى إلى العدوان الثلاثي.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
رئيس الوزراء المصري يعلق على اكتمال سد النهضة ويوجه رسالة لإثيوبيا
6 نوفمبر 2024, 15:40 GMT
وذكر الخبير أن الولايات المتحدة درست حينها فكرة إنشاء سد على النيل لمنع وصول المياه إلى السد العالي كنوع من العقاب لمصر.
وكانت مصر، قد أعلنت عام 2023، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، فيما تخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
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