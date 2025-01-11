ضبط شبكة دولية لترويج المخدرات في دولة عربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250111/ضبط-شبكة-دولية-لترويج-المخدرات-في-دولة-عربية-1096673343.html
ضبط شبكة دولية لترويج المخدرات في دولة عربية
ضبط شبكة دولية لترويج المخدرات في دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شبكة دولية مكونة من أربعة متهمين، بينهم اثنان من جنسية عربية، ومقيم بصورة غير قانونية، ومواطنة، بتهمة جلب كميات كبيرة من... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T07:13+0000
2025-01-11T07:13+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064461635_31:0:1051:574_1920x0_80_0_0_be2824197794f9a58b4ac5b7371d4c3d.jpg
ونقلت قناة "الراي" عن الوزارة أنه تم خلال العملية ضبط 16 كيلوغرامًا من مادة الشبو المخدرة و10 آلاف حبة ترامادول، كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مطفأتي حريق في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية. وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة يتلقون تعليماتهم من خارج البلاد.وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من صد خطر كبير كان يتجه نحو أراضيها، وذلك بعد مقاومة شديدة.وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إنها تمكنت من منع إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة، حاول المهربون إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر، لافتة إلى أن "كمية المخدرات المضبوطة تقدّر بـ308 كيلو غرامات من مادة الحشيش، ومليون كبسولة "ليريكا"، و500 ألف حبة كبتاغون، وتقدّر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليون دينار كويتي".وتمكنت الوزارة من إحباط وصول هذه الشحنة الضخمة إلى الكويت، بعد أن تم إلقاء القبض على 3 أشخاص، كانوا يحاولون إدخالها عن طريق قارب كان متواجدا في المياه الإقليمية، وتم رصده من خلال المنظومة الرادارية المتطورة، وتم الإيقاع بهم بعد مقاومة شديدة.وعلمت صحيفة "القبس" أن المتهمين الثلاثة، هم إيراني واثنين أفغانيي الجنسية، وجرى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
https://sarabic.ae/20250109/شاحنات-نقل-محملة-بالمخدرات-تخرج-من-دولة-عربية---1096619639.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064461635_158:0:923:574_1920x0_80_0_0_cc3ef9c681145695a34aed14df04ffee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار

ضبط شبكة دولية لترويج المخدرات في دولة عربية

07:13 GMT 11.01.2025
© Sputnik . Firas Al Ahmadأجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن
أجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik . Firas Al Ahmad
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شبكة دولية مكونة من أربعة متهمين، بينهم اثنان من جنسية عربية، ومقيم بصورة غير قانونية، ومواطنة، بتهمة جلب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد بقصد الاتجار.
ونقلت قناة "الراي" عن الوزارة أنه تم خلال العملية ضبط 16 كيلوغرامًا من مادة الشبو المخدرة و10 آلاف حبة ترامادول، كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مطفأتي حريق في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية. وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة يتلقون تعليماتهم من خارج البلاد.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من صد خطر كبير كان يتجه نحو أراضيها، وذلك بعد مقاومة شديدة.
شاحنات ثقيلة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
شاحنات نقل محملة بالمخدرات تخرج من دولة عربية
9 يناير, 10:21 GMT
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إنها تمكنت من منع إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة، حاول المهربون إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر، لافتة إلى أن "كمية المخدرات المضبوطة تقدّر بـ308 كيلو غرامات من مادة الحشيش، ومليون كبسولة "ليريكا"، و500 ألف حبة كبتاغون، وتقدّر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليون دينار كويتي".
وتمكنت الوزارة من إحباط وصول هذه الشحنة الضخمة إلى الكويت، بعد أن تم إلقاء القبض على 3 أشخاص، كانوا يحاولون إدخالها عن طريق قارب كان متواجدا في المياه الإقليمية، وتم رصده من خلال المنظومة الرادارية المتطورة، وتم الإيقاع بهم بعد مقاومة شديدة.
وعلمت صحيفة "القبس" أن المتهمين الثلاثة، هم إيراني واثنين أفغانيي الجنسية، وجرى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала