https://sarabic.ae/20250111/ضبط-شبكة-دولية-لترويج-المخدرات-في-دولة-عربية-1096673343.html
ضبط شبكة دولية لترويج المخدرات في دولة عربية
ضبط شبكة دولية لترويج المخدرات في دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شبكة دولية مكونة من أربعة متهمين، بينهم اثنان من جنسية عربية، ومقيم بصورة غير قانونية، ومواطنة، بتهمة جلب كميات كبيرة من... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T07:13+0000
2025-01-11T07:13+0000
2025-01-11T07:13+0000
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ونقلت قناة "الراي" عن الوزارة أنه تم خلال العملية ضبط 16 كيلوغرامًا من مادة الشبو المخدرة و10 آلاف حبة ترامادول، كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مطفأتي حريق في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية. وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة يتلقون تعليماتهم من خارج البلاد.وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من صد خطر كبير كان يتجه نحو أراضيها، وذلك بعد مقاومة شديدة.وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إنها تمكنت من منع إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة، حاول المهربون إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر، لافتة إلى أن "كمية المخدرات المضبوطة تقدّر بـ308 كيلو غرامات من مادة الحشيش، ومليون كبسولة "ليريكا"، و500 ألف حبة كبتاغون، وتقدّر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليون دينار كويتي".وتمكنت الوزارة من إحباط وصول هذه الشحنة الضخمة إلى الكويت، بعد أن تم إلقاء القبض على 3 أشخاص، كانوا يحاولون إدخالها عن طريق قارب كان متواجدا في المياه الإقليمية، وتم رصده من خلال المنظومة الرادارية المتطورة، وتم الإيقاع بهم بعد مقاومة شديدة.وعلمت صحيفة "القبس" أن المتهمين الثلاثة، هم إيراني واثنين أفغانيي الجنسية، وجرى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
https://sarabic.ae/20250109/شاحنات-نقل-محملة-بالمخدرات-تخرج-من-دولة-عربية---1096619639.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
ضبط شبكة دولية لترويج المخدرات في دولة عربية
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شبكة دولية مكونة من أربعة متهمين، بينهم اثنان من جنسية عربية، ومقيم بصورة غير قانونية، ومواطنة، بتهمة جلب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد بقصد الاتجار.
ونقلت قناة
"الراي" عن الوزارة أنه تم خلال العملية ضبط 16 كيلوغرامًا من مادة الشبو المخدرة و10 آلاف حبة ترامادول، كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مطفأتي حريق في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية. وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة يتلقون تعليماتهم من خارج البلاد.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من صد خطر كبير كان يتجه نحو أراضيها، وذلك بعد مقاومة شديدة.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إنها تمكنت من منع إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة، حاول المهربون إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر، لافتة إلى أن "كمية المخدرات المضبوطة تقدّر بـ308 كيلو غرامات من مادة الحشيش، ومليون كبسولة "ليريكا"، و500 ألف حبة كبتاغون، وتقدّر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليون دينار كويتي".
وتمكنت الوزارة من إحباط وصول هذه الشحنة الضخمة إلى الكويت، بعد أن تم إلقاء القبض على 3 أشخاص، كانوا يحاولون إدخالها عن طريق قارب كان متواجدا في المياه الإقليمية، وتم رصده من خلال المنظومة الرادارية المتطورة، وتم الإيقاع بهم بعد مقاومة شديدة.
وعلمت صحيفة
"القبس" أن المتهمين الثلاثة، هم إيراني واثنين أفغانيي الجنسية، وجرى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.