https://sarabic.ae/20250111/ضبط-شبكة-دولية-لترويج-المخدرات-في-دولة-عربية-1096673343.html

ضبط شبكة دولية لترويج المخدرات في دولة عربية

ضبط شبكة دولية لترويج المخدرات في دولة عربية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شبكة دولية مكونة من أربعة متهمين، بينهم اثنان من جنسية عربية، ومقيم بصورة غير قانونية، ومواطنة، بتهمة جلب كميات كبيرة من... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T07:13+0000

2025-01-11T07:13+0000

2025-01-11T07:13+0000

العالم العربي

الكويت

أخبار الكويت اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064461635_31:0:1051:574_1920x0_80_0_0_be2824197794f9a58b4ac5b7371d4c3d.jpg

ونقلت قناة "الراي" عن الوزارة أنه تم خلال العملية ضبط 16 كيلوغرامًا من مادة الشبو المخدرة و10 آلاف حبة ترامادول، كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مطفأتي حريق في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية. وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة يتلقون تعليماتهم من خارج البلاد.وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من صد خطر كبير كان يتجه نحو أراضيها، وذلك بعد مقاومة شديدة.وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إنها تمكنت من منع إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة، حاول المهربون إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر، لافتة إلى أن "كمية المخدرات المضبوطة تقدّر بـ308 كيلو غرامات من مادة الحشيش، ومليون كبسولة "ليريكا"، و500 ألف حبة كبتاغون، وتقدّر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليون دينار كويتي".وتمكنت الوزارة من إحباط وصول هذه الشحنة الضخمة إلى الكويت، بعد أن تم إلقاء القبض على 3 أشخاص، كانوا يحاولون إدخالها عن طريق قارب كان متواجدا في المياه الإقليمية، وتم رصده من خلال المنظومة الرادارية المتطورة، وتم الإيقاع بهم بعد مقاومة شديدة.وعلمت صحيفة "القبس" أن المتهمين الثلاثة، هم إيراني واثنين أفغانيي الجنسية، وجرى إحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

https://sarabic.ae/20250109/شاحنات-نقل-محملة-بالمخدرات-تخرج-من-دولة-عربية---1096619639.html

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار