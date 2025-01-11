https://sarabic.ae/20250111/كوريا-الجنوبية-صندوقا-الطائرة-المنكوبة-توقفا-عن-العمل-قبل-دقائق-من-الحادث-1096672451.html
كوريا الجنوبية: صندوقا الطائرة المنكوبة توقفا عن العمل قبل دقائق من الحادث
كوريا الجنوبية: صندوقا الطائرة المنكوبة توقفا عن العمل قبل دقائق من الحادث
سبوتنيك عربي
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن الصندوقين الأسودين للطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"، التي تعرضت لحادث مميت الشهر الماضي، يفتقران إلى بيانات الدقائق... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
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ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي وقع في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية، وأدى إلى مقتل 179 شخصا.وكانت الطائرة قد انفجرت في الساعة 9:03 صباحا يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما اصطدمت طائرة بجسر خرساني في نهاية مطار "موان" الدولي، بعد انزلاقها دون تفعيل معدات الهبوط.وأفادت السلطات بأن التسجيلات توقفت عند الساعة 8:59 صباحا، مما يعقّد عملية تحليل الحادث.وأشار المحققون إلى أن بيانات الصندوقين الأسودين تعتبر بالغة الأهمية للتحقيقات، لكنها ليست المصدر الوحيد للأدلة.وأضافوا: "تشمل التحقيقات تحليل مصادر متنوعة، مثل سجلات مراقبة الحركة الجوية، وتسجيلات الفيديو للحادث، والحطام في موقع الاصطدام".وكان قد تم إرسال مكونات الصندوقين الأسودين إلى مقر المجلس الوطني لسلامة النقل في واشنطن، الأسبوع الماضي، للتحقق من موثوقية البيانات.ومن المقرر أن يعود المحققون الكوريون الجنوبيون، الذين أُرسلوا إلى الولايات المتحدة، إلى كوريا يوم الاثنين المقبل لمواصلة التحقيقات.يذكر أن الحادث وقع عندما انحرفت الطائرة وهي من طرز "بوينغ 737-800" عن مدرج الهبوط لتصطدم بجدار وتتحول في لمح البصر إلى كرة من اللهب، فيما وصف بأسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.
https://sarabic.ae/20241231/معلومات-مفاجئة-قد-تحل-لغز-حادث-طائرة-كوريا-الجنوبية-المنكوبة-1096351831.html
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية: صندوقا الطائرة المنكوبة توقفا عن العمل قبل دقائق من الحادث
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن الصندوقين الأسودين للطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"، التي تعرضت لحادث مميت الشهر الماضي، يفتقران إلى بيانات الدقائق الأربع الأخيرة قبل التحطم.
ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي وقع في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية، وأدى إلى مقتل 179 شخصا
.
وحسبما أفادت وكالة "يونهاب"، أوضحت السلطات الكورية الجنوبية أن تحليل الصندوقين الأسودين، الذي أجراه المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل (NTSB)، أظهر أن جهاز تسجيل بيانات الطيران (FDR) وجهاز تسجيل محادثات قمرة القيادة (CVR) توقفا عن التسجيل قبل نحو 4 دقائق من انفجار الطائرة.
وكانت الطائرة قد انفجرت في الساعة 9:03 صباحا يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما اصطدمت طائرة بجسر خرساني في نهاية مطار "موان" الدولي، بعد انزلاقها دون تفعيل معدات الهبوط.
وأفادت السلطات بأن التسجيلات توقفت عند الساعة 8:59 صباحا، مما يعقّد عملية تحليل الحادث.
31 ديسمبر 2024, 07:10 GMT
وأشار المحققون إلى أن بيانات الصندوقين الأسودين تعتبر بالغة الأهمية للتحقيقات، لكنها ليست المصدر الوحيد للأدلة.
وأضافوا: "تشمل التحقيقات تحليل مصادر متنوعة
، مثل سجلات مراقبة الحركة الجوية، وتسجيلات الفيديو للحادث، والحطام في موقع الاصطدام".
وكان قد تم إرسال مكونات الصندوقين الأسودين إلى مقر المجلس الوطني لسلامة النقل في واشنطن، الأسبوع الماضي، للتحقق من موثوقية البيانات.
29 ديسمبر 2024, 10:51 GMT
ومن المقرر أن يعود المحققون الكوريون الجنوبيون، الذين أُرسلوا إلى الولايات المتحدة، إلى كوريا يوم الاثنين المقبل لمواصلة التحقيقات.
يذكر أن الحادث وقع عندما انحرفت الطائرة وهي من طرز "بوينغ 737-800" عن مدرج الهبوط لتصطدم بجدار وتتحول في لمح البصر إلى كرة من اللهب، فيما وصف بأسوأ كارثة طيران
تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.