https://sarabic.ae/20241231/معلومات-مفاجئة-قد-تحل-لغز-حادث-طائرة-كوريا-الجنوبية-المنكوبة-1096351831.html

معلومات مفاجئة قد تحل لغز حادث طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة

معلومات مفاجئة قد تحل لغز حادث طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة

سبوتنيك عربي

كشف مصادر في صناعة الطيران بكوريا الجنوبية، أن هناك مخاوف بشأن الاستخدام المفرط للطائرة المنكوبة قبل سقوطها. 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T07:10+0000

2024-12-31T07:10+0000

2024-12-31T07:10+0000

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وأفادت وكالة "يونهاب"، بأن "المصادر قالت إن الطائرة التابعة لشركة الطيران "جيجو إير"، التي تعرضت لحادث تحطم أودى بحياة 179 شخصا، قامت بتشغيل 13 رحلة، خلال 48 ساعة قبل الحادث".وأشارت إلى أن "الطائرة كانت قد سافرت بين موان وجزيرة جيجو وإنتشون، غربي سيئول، خلال فترة زمنية مدتها 48 ساعة سابقة"، مبينة أنه "تم تشغيل الطائرة على وجهات دولية، بما في ذلك بكين وبانكوك وكوتا كينابالو وناغازاكي وتايبيه".ووفقا للمصادر، أثار مراقبو صناعة الطيران مخاوف بشأن ما إذا كانت "جيجو إير" قد تجاوزت طاقتها من خلال الإفراط في جدولة رحلات الطيران المستأجرة خلال موسم الذروة نهاية العام.وأعلنت وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية، الأحد الماضي، ارتفاع عدد ضحايا الطائرة المنكوبة في مطار موان بالعاصمة سيئول، إلى 179 قتيلًا، وإنقاذ اثنين من أفراد الطاقم.وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إلى العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، مضيفة أن عملية فك التشفير قد تستغرق شهرا أو أكثر بسبب الأضرار التي لحقت به.وكان على متن الطائرة التي كانت في طريقها من بانكوك 181 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، ومعظم الركاب من الكوريين، باستثناء اثنين تايلانديين.وأمر الرئيس المؤقت الوكالات ذات الصلة باستخدام كل المعدات والأفراد والبنية الأساسية المتاحة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.وفي سياق متصل، أعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية، أنها على اتصال مع شركة "جيجو" للنقل الجوي للتحقيق في ملابسات الحادث.

https://sarabic.ae/20241229/1096308148.html

https://sarabic.ae/20241229/مقتل-28-راكبا-وإصابة-العشرات-بعد-انحراف-طائرة-عن-المدرج-في-كوريا-الجنوبية-فيديو-1096293159.html

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