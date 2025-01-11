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ليبيا.. اشتباكات مسلحة بمدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس
ليبيا.. اشتباكات مسلحة بمدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس
سبوتنيك عربي
أكد مصدر أمني من مدينة العجيلات، غرب العاصمة الليبية طرابلس، أن الأوضاع الأمنية في بلدية الجديدة بالمدينة مأساوية للغاية نتيجة اشتباكات عنيفة اندلعت عقب اقتحام... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
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وذكر المصدر الذي تحفظ على ذكر أسمه لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن هذه المجموعات قامت بترويع الأهالي، مما زاد من حالة التوتر والخوف بين السكان.وأوضح المصدر أن أكثر من 40 سيارة مسلحة اشتبكت مع المؤسسات الأمنية داخل المدينة، مؤكدًا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى اللحظة، مع وصفه للوضع بأنه خطير للغاية.وأشار إلى أن المجموعات التي اقتحمت المدينة جاءت من بعض المناطق والمدن الواقعة شرق مدينة العجيلات، مما زاد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.وفي سياق متصل، أعلنت مراقبة التعليم في بلدية الجديدة عن تعليق الدراسة ليوم الأحد نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، حفاظًا على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.الأحداث المتصاعدة في المدينة تلقي بظلالها على السكان الذين يعانون من حالة من الرعب والخوف، وسط دعوات لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد.كما حذر الهلال الأحمر في العجيلات المواطنين والمقيمين من الاقتراب من أماكن الاشتباكات المسلحة الدائرة في المدينة.
https://sarabic.ae/20250106/مطالبات-وتهديد-بالتصعيد-من-أهالي-منطقة-الهلال-النفطي-في-ليبيا-1096530993.html
https://sarabic.ae/20250107/ضجة-في-ليبيا-بعد-أنباء-عن-محاكمة-الدبيبة-في-دولة-مجاورة-ما-القصة--1096551120.html
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ليبيا.. اشتباكات مسلحة بمدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس

21:09 GMT 11.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالوضع الأمني في ليبيا
الوضع الأمني في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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أكد مصدر أمني من مدينة العجيلات، غرب العاصمة الليبية طرابلس، أن الأوضاع الأمنية في بلدية الجديدة بالمدينة مأساوية للغاية نتيجة اشتباكات عنيفة اندلعت عقب اقتحام مجموعات مسلحة للمدينة.
وذكر المصدر الذي تحفظ على ذكر أسمه لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن هذه المجموعات قامت بترويع الأهالي، مما زاد من حالة التوتر والخوف بين السكان.
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وأوضح المصدر أن أكثر من 40 سيارة مسلحة اشتبكت مع المؤسسات الأمنية داخل المدينة، مؤكدًا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى اللحظة، مع وصفه للوضع بأنه خطير للغاية.
وأشار إلى أن المجموعات التي اقتحمت المدينة جاءت من بعض المناطق والمدن الواقعة شرق مدينة العجيلات، مما زاد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.
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وفي سياق متصل، أعلنت مراقبة التعليم في بلدية الجديدة عن تعليق الدراسة ليوم الأحد نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، حفاظًا على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.
الأحداث المتصاعدة في المدينة تلقي بظلالها على السكان الذين يعانون من حالة من الرعب والخوف، وسط دعوات لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد.
كما حذر الهلال الأحمر في العجيلات المواطنين والمقيمين من الاقتراب من أماكن الاشتباكات المسلحة الدائرة في المدينة.
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