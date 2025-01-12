اعتقال نائب وزير الدفاع البريطاني السابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد قاصرين
03:44 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 03:45 GMT 12.01.2025)
© Sputnik . Alex MacNaughton / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017
© Sputnik . Alex MacNaughton/
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن نائب وزير الدفاع البريطاني السابق، إيفور كابلين، اعتقل للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية ضد قاصرين.
وانتشر مقطع فيديو انتشر على الإنترنت لرجل هو مقيد بالأصفاد في الشارع، يعرّف عن نفسه بأنه كابلين.
ووفقا للتقارير، تم تعليق عضوية كابلين في حزب العمال الحاكم قبل عدة أشهر، بسبب "اتهامات خطيرة" لم يتم الكشف عنها.
Ex-Labour Bigwig Caught in SICK Pedo Sting: Is This Just the Tip of the Iceberg— Orin Ulysses Rascal (@ourascal) January 11, 2025
In an astonishing turn of events that has left the British public reeling, former Labour MP Ivor Caplin was arrested in a sting operation by a group of paedophile hunters. This shocking incident not… pic.twitter.com/fpKjoLTVNh
وأكدت الشرطة البريطانية اعتقال الرجل البالغ من العمر 66 عاما في 11 يناير/كانون الثاني، وقالت إنها بدأت تحقيقا.
2 يناير, 15:22 GMT
كان كابلين عضوًا في برلمان المملكة المتحدة من عام 1997 إلى عام 2005. ومن عام 2003 إلى عام 2005، شغل منصب نائب وزير الدفاع.