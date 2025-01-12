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https://sarabic.ae/20250112/اعتقال-نائب-وزير-الدفاع-البريطاني-السابق-للاشتباه-في-ارتكابه-جرائم-جنسية-ضد-أطفال-1096700508.html
اعتقال نائب وزير الدفاع البريطاني السابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد قاصرين
اعتقال نائب وزير الدفاع البريطاني السابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد قاصرين
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن نائب وزير الدفاع البريطاني السابق، إيفور كابلين، اعتقل للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية ضد قاصرين. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T03:44+0000
2025-01-12T03:45+0000
الشرطة البريطانية
العالم
جرائم
بريطانيا
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وانتشر مقطع فيديو انتشر على الإنترنت لرجل هو مقيد بالأصفاد في الشارع، يعرّف عن نفسه بأنه كابلين.ووفقا للتقارير، تم تعليق عضوية كابلين في حزب العمال الحاكم قبل عدة أشهر، بسبب "اتهامات خطيرة" لم يتم الكشف عنها.وأكدت الشرطة البريطانية اعتقال الرجل البالغ من العمر 66 عاما في 11 يناير/كانون الثاني، وقالت إنها بدأت تحقيقا.كان كابلين عضوًا في برلمان المملكة المتحدة من عام 1997 إلى عام 2005. ومن عام 2003 إلى عام 2005، شغل منصب نائب وزير الدفاع.
https://sarabic.ae/20250102/فيضانات-عارمة-تغرق-شوارع-مانشستر-في-بريطانيا-فيديو--1096424324.html
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الشرطة البريطانية, العالم, جرائم, بريطانيا
الشرطة البريطانية, العالم, جرائم, بريطانيا

اعتقال نائب وزير الدفاع البريطاني السابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد قاصرين

03:44 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 03:45 GMT 12.01.2025)
© Sputnik . Alex MacNaughton / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Sputnik . Alex MacNaughton
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تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن نائب وزير الدفاع البريطاني السابق، إيفور كابلين، اعتقل للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية ضد قاصرين.
وانتشر مقطع فيديو انتشر على الإنترنت لرجل هو مقيد بالأصفاد في الشارع، يعرّف عن نفسه بأنه كابلين.
ووفقا للتقارير، تم تعليق عضوية كابلين في حزب العمال الحاكم قبل عدة أشهر، بسبب "اتهامات خطيرة" لم يتم الكشف عنها.
وأكدت الشرطة البريطانية اعتقال الرجل البالغ من العمر 66 عاما في 11 يناير/كانون الثاني، وقالت إنها بدأت تحقيقا.
صورة للفيضانات في مدينة مانشستر في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
مجتمع
فيضانات عارمة تغرق شوارع مانشستر في بريطانيا... فيديو
2 يناير, 15:22 GMT
كان كابلين عضوًا في برلمان المملكة المتحدة من عام 1997 إلى عام 2005. ومن عام 2003 إلى عام 2005، شغل منصب نائب وزير الدفاع.
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