https://sarabic.ae/20250109/وزارة-الدفاع-البريطانية-لندن-وحلفاؤها-يرسلون-30-ألف-طائرة-دون-طيار-إلى-أوكرانيا-1096628785.html
وزارة الدفاع البريطانية: لندن وحلفاؤها يرسلون 30 ألف طائرة دون طيار إلى أوكرانيا
وزارة الدفاع البريطانية: لندن وحلفاؤها يرسلون 30 ألف طائرة دون طيار إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، أن لندن وحلفاءها سيرسلون 30 ألف طائرة دون طيار جديدة إلى أوكرانيا، كجزء من تحالف دولي لتزويد كييف بالطائرات دون... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-09T14:09+0000
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جاء هذا التصريح في بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت، وجاء في البيان: "من المقرر أن تحصل أوكرانيا على 30 ألف طائرة دون طيار جديدة بعد عقود بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني أبرمها تحالف دولي للطائرات دون طيار بقيادة المملكة المتحدة ولاتفيا".وأشار البيان إلى أن تمويل الطائرات دون طيار الجديدة سيأتي من بريطانيا ولاتفيا والدنمارك والسويد وهولندا. ونوه البيان إلى أن هذه الطائرات متطورة، وستسمح لأوكرانيا بضرب المواقع والمركبات المدرعة الروسية.وقالت الوزارة إن إجمالي الاستثمار في صندوق الطائرات دون طيار التابع للتحالف بلغ 89.8 مليون دولار، منها نحو 18.5 مليون دولار قدمتها بريطانيا.وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.تقرير يكشف عن عدد ضخم من الطائرات المدنية دون طيار لدى الصينالدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
https://sarabic.ae/20250109/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-ومقرات-تخزين-الطائرات-المسيرة-1096618033.html
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روسيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
وزارة الدفاع البريطانية: لندن وحلفاؤها يرسلون 30 ألف طائرة دون طيار إلى أوكرانيا
أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، أن لندن وحلفاءها سيرسلون 30 ألف طائرة دون طيار جديدة إلى أوكرانيا، كجزء من تحالف دولي لتزويد كييف بالطائرات دون طيار.
جاء هذا التصريح في بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت، وجاء في البيان: "من المقرر أن تحصل أوكرانيا على 30 ألف طائرة دون طيار جديدة بعد عقود بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني أبرمها تحالف دولي للطائرات دون طيار بقيادة المملكة المتحدة ولاتفيا".
وأشار البيان إلى أن تمويل الطائرات دون طيار الجديدة سيأتي من بريطانيا ولاتفيا والدنمارك والسويد وهولندا. ونوه البيان إلى أن هذه الطائرات متطورة، وستسمح لأوكرانيا بضرب المواقع والمركبات المدرعة الروسية.
وقالت الوزارة إن إجمالي الاستثمار في صندوق الطائرات دون طيار
التابع للتحالف بلغ 89.8 مليون دولار، منها نحو 18.5 مليون دولار قدمتها بريطانيا.
وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
تعرقل التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.