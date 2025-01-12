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عالم سبوتنيك
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صدى الحياة
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الأردن يعلن عن قرار جديد بشأن السوريين المقيمين في بعض الدول
الأردن يعلن عن قرار جديد بشأن السوريين المقيمين في بعض الدول
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، أنها ستسمح للسوريين المقيمين في دول أجنبية عدة، بالدخول إلى المملكة للعبور إلى الأراضي السورية، دون الحاجة للحصول... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T11:05+0000
2025-01-12T11:05+0000
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وقالت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "يشترط على هؤلاء المسافرين أن يكونوا حاملين لإقامات سارية المفعول في الدول التي يقيمون فيها لمدة لا تقل عن 4 أشهر".وأوضح البيان أن هذا القرار سيطبق على السوريين المقيمين في الدول التالية:وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عودة الأشقاء السوريين المقيمين في تلك الدول إلى وطنهم".
https://sarabic.ae/20250106/البقاء-أو-العودة-ألمانيا-تضع-شرطا-يحدد-مصير-اللاجئين-السوريين-1096525391.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار

الأردن يعلن عن قرار جديد بشأن السوريين المقيمين في بعض الدول

11:05 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، أنها ستسمح للسوريين المقيمين في دول أجنبية عدة، بالدخول إلى المملكة للعبور إلى الأراضي السورية، دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة.
وقالت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "يشترط على هؤلاء المسافرين أن يكونوا حاملين لإقامات سارية المفعول في الدول التي يقيمون فيها لمدة لا تقل عن 4 أشهر".
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البقاء أو العودة... ألمانيا تضع شرطا يحدد مصير اللاجئين السوريين
6 يناير, 11:42 GMT
وأوضح البيان أن هذا القرار سيطبق على السوريين المقيمين في الدول التالية:
الدول الأوروبية
دول أمريكا الشمالية والجنوبية
أستراليا
كندا
اليابان
كوريا الجنوبية
دول مجلس التعاون الخليجي
وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عودة الأشقاء السوريين المقيمين في تلك الدول إلى وطنهم".
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