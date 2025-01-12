https://sarabic.ae/20250112/الأردن-يعلن-عن-قرار-جديد-بشأن-السوريين-المقيمين-في-بعض-الدول-1096715921.html
الأردن يعلن عن قرار جديد بشأن السوريين المقيمين في بعض الدول
الأردن يعلن عن قرار جديد بشأن السوريين المقيمين في بعض الدول
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، أنها ستسمح للسوريين المقيمين في دول أجنبية عدة، بالدخول إلى المملكة للعبور إلى الأراضي السورية، دون الحاجة للحصول... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T11:05+0000
2025-01-12T11:05+0000
2025-01-12T11:05+0000
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وقالت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "يشترط على هؤلاء المسافرين أن يكونوا حاملين لإقامات سارية المفعول في الدول التي يقيمون فيها لمدة لا تقل عن 4 أشهر".وأوضح البيان أن هذا القرار سيطبق على السوريين المقيمين في الدول التالية:وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عودة الأشقاء السوريين المقيمين في تلك الدول إلى وطنهم".
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
الأردن يعلن عن قرار جديد بشأن السوريين المقيمين في بعض الدول
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، أنها ستسمح للسوريين المقيمين في دول أجنبية عدة، بالدخول إلى المملكة للعبور إلى الأراضي السورية، دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة.
وقالت
الوزارة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "يشترط على هؤلاء المسافرين أن يكونوا حاملين لإقامات سارية المفعول في الدول التي يقيمون فيها لمدة لا تقل عن 4 أشهر".
وأوضح البيان أن هذا القرار سيطبق على السوريين المقيمين في الدول التالية:
دول أمريكا الشمالية والجنوبية
وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عودة الأشقاء السوريين
المقيمين في تلك الدول إلى وطنهم".