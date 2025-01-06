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البقاء أو العودة... ألمانيا تضع شرطا يحدد مصير اللاجئين السوريين
البقاء أو العودة... ألمانيا تضع شرطا يحدد مصير اللاجئين السوريين
سبوتنيك عربي
كشف روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، اليوم الاثنين، عن شرط يحدد مصير اللاجئين السوريين في ألمانيا. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T11:42+0000
2025-01-06T11:42+0000
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وقال هابيك وهو مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقبلة لوسائل إعلام ألمانية: "العمل هو المعيار الرئيسي لتحديد مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا. يمكننا حقا الاستفادة من أولئك الذين يعملون هنا".وتركّز السلطات في ألمانيا على عدد من المعايير لبقاء اللاجئين السوريين في ألمانيا.وكانت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أدلت بتصريحات مماثلة من ناحية المضمون في هذا الشأن، وأشارت أيضا إلى التدريب والاندماج الجيد كمعايير لبقاء السوريين في ألمانيا.وقرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أخيرا عدم البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الوقت الحالي بسبب التطورات المتسارعة في بلادهم.وتوجهت وزيرة خارجية ألمانية أنالينا بيربوك، مع نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، صباح يوم الجمعة، إلى العاصمة السورية في زيارة هي الأولى من نوعها، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.ووصلت بيربوك إلى دمشق على متن طائرة عسكرية قادمة من قبرص وظهرت بسترة واقية من الرصاص، في ظل الوضع الأمني بالعاصمة السورية.وقالت فور وصولها البلاد: "لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد".
https://sarabic.ae/20250105/وزيرة-خارجية-ألمانيا-تخرج-عن-صمتها-بعد-جدل-عدم-المصافحة-مع-أحمد-الشرع-1096501817.html
https://sarabic.ae/20250103/وزيرة-الخارجية-الألمانية-يجب-أن-يكون-لجميع-السوريين-مكان-في-العملية-السياسية-للمرحلة-المقبلة-1096452203.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البقاء أو العودة... ألمانيا تضع شرطا يحدد مصير اللاجئين السوريين

11:42 GMT 06.01.2025
© servickuzناشطون مؤيدون للمعارضة يحملون العلم السوري في ألمانيا
ناشطون مؤيدون للمعارضة يحملون العلم السوري في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© servickuz
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كشف روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، اليوم الاثنين، عن شرط يحدد مصير اللاجئين السوريين في ألمانيا.
وقال هابيك وهو مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقبلة لوسائل إعلام ألمانية: "العمل هو المعيار الرئيسي لتحديد مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا. يمكننا حقا الاستفادة من أولئك الذين يعملون هنا".

وفي السياق ذاته، أشار هابيك إلى إعادة غير العاملين إلى وطنهم، قائلا: "أولئك الذين لا يعملون هنا سيكونون قادرين على العودة بأمان أو حتى مضطرين إلى ذلك".

وتركّز السلطات في ألمانيا على عدد من المعايير لبقاء اللاجئين السوريين في ألمانيا.
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ونظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، خلال استقبال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لهما في دمشق، 3 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
وزيرة خارجية ألمانيا تخرج عن صمتها بعد جدل "عدم المصافحة" مع أحمد الشرع
أمس, 13:27 GMT
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أدلت بتصريحات مماثلة من ناحية المضمون في هذا الشأن، وأشارت أيضا إلى التدريب والاندماج الجيد كمعايير لبقاء السوريين في ألمانيا.

وأشارت بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن نحو 975 ألف سوري يعيشون في ألمانيا، قدم معظمهم منذ عام 2015، ويتمتع أكثر من 300 ألف سوري بحق حماية فرعية في ألمانيا، ما يعني أن البلاد لا تأويهم بسبب تعرضهم للاضطهاد على المستوى الشخصي، بل بسبب الحرب الأهلية في وطنهم.

وقرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أخيرا عدم البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الوقت الحالي بسبب التطورات المتسارعة في بلادهم.
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لجميع السوريين مكان في العملية السياسية للمرحلة المقبلة
3 يناير, 14:45 GMT
وتوجهت وزيرة خارجية ألمانية أنالينا بيربوك، مع نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، صباح يوم الجمعة، إلى العاصمة السورية في زيارة هي الأولى من نوعها، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
ووصلت بيربوك إلى دمشق على متن طائرة عسكرية قادمة من قبرص وظهرت بسترة واقية من الرصاص، في ظل الوضع الأمني بالعاصمة السورية.
وقالت فور وصولها البلاد: "لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد".
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMT
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