https://sarabic.ae/20250106/البقاء-أو-العودة-ألمانيا-تضع-شرطا-يحدد-مصير-اللاجئين-السوريين-1096525391.html

البقاء أو العودة... ألمانيا تضع شرطا يحدد مصير اللاجئين السوريين

البقاء أو العودة... ألمانيا تضع شرطا يحدد مصير اللاجئين السوريين

سبوتنيك عربي

كشف روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، اليوم الاثنين، عن شرط يحدد مصير اللاجئين السوريين في ألمانيا. 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T11:42+0000

2025-01-06T11:42+0000

2025-01-06T11:42+0000

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وقال هابيك وهو مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقبلة لوسائل إعلام ألمانية: "العمل هو المعيار الرئيسي لتحديد مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا. يمكننا حقا الاستفادة من أولئك الذين يعملون هنا".وتركّز السلطات في ألمانيا على عدد من المعايير لبقاء اللاجئين السوريين في ألمانيا.وكانت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أدلت بتصريحات مماثلة من ناحية المضمون في هذا الشأن، وأشارت أيضا إلى التدريب والاندماج الجيد كمعايير لبقاء السوريين في ألمانيا.وقرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أخيرا عدم البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الوقت الحالي بسبب التطورات المتسارعة في بلادهم.وتوجهت وزيرة خارجية ألمانية أنالينا بيربوك، مع نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، صباح يوم الجمعة، إلى العاصمة السورية في زيارة هي الأولى من نوعها، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.ووصلت بيربوك إلى دمشق على متن طائرة عسكرية قادمة من قبرص وظهرت بسترة واقية من الرصاص، في ظل الوضع الأمني بالعاصمة السورية.وقالت فور وصولها البلاد: "لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد".

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