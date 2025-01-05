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https://sarabic.ae/20250105/وزيرة-خارجية-ألمانيا-تخرج-عن-صمتها-بعد-جدل-عدم-المصافحة-مع-أحمد-الشرع-1096501817.html
وزيرة خارجية ألمانيا تخرج عن صمتها بعد جدل "عدم المصافحة" مع أحمد الشرع
وزيرة خارجية ألمانيا تخرج عن صمتها بعد جدل "عدم المصافحة" مع أحمد الشرع
سبوتنيك عربي
خرجت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن صمتها بعد الجدل الذي أثارته حادثة المصافحة مع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة في دمشق، وعلى رأسهم أحمد الشرع. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T13:27+0000
2025-01-05T13:27+0000
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وأكدت بيربوك أنه منذ وصولها إلى العاصمة دمشق، "كان واضحا أن لقاءها بالمسؤولين السوريين الجدد لن يتضمن المصافحات التقليدية التي تميز مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية"، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.وجاءت تصريحات الوزيرة الألمانية، عقب انتشار مقطع فيديو متداول لها، والذي يظهر استقبالها إلى جانب نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، من قبل قادة الإدارة السورية الجديدة، وأظهر المقطع امتناع المسؤولين السوريين الجدد، بمن فيهم أحمد الشرع، عن مصافحتها.وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل تفاعلوا على لقطة "عدم المصافحة" بين وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، وقائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، وذلك خلال زيارتها الأولى إلى دمشق.وتوجهت وزيرة خارجية ألمانية أنالينا بيربوك، مع نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، صباح يوم الجمعة، إلى العاصمة السورية في زيارة هي الأولى من نوعها، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطات الأولى لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من داخل طائرة عسكرية مليئة بالجنود بكامل عتادهم الحربي، لتخرج بعدها وهي مرتدية سترة واقية من الرصاص، وخوذ عسكرية يحملها الوفد المرافق لها.وأثار مظهر الوزيرة بالسترة الواقية مع ما رافقها من تصريحاتها حول أن البداية السياسية الجديدة ممكنة بين أوروبا وسوريا وبين ألمانيا وسوريا"، في دمشق ردود فعل وتساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض رسالة للإدارة الجديدة في سوريا، فيما وصفها بالبعض بتصرفات "منتاقضة مع تصريحاتها.وكتب أحد المعلقين على الفيديو أن تصرف الوزيرة مبرر واحترازي بسبب وجود فصائل مسلحة عديدة في سورية، فيما أشار البعض الآخر إلى أن تصرف الوزيرة يعكس عدم الارتياح والأمان تجاه الوضع الميداني والأمني الحالي في سورية.وصرحت الوزيرة الألماينة قبيل مغادرتها دمشق أن "زيارتنا إلى دمشق، إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا.. لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد"، على حد تعبيرها.
https://sarabic.ae/20250103/وزيرة-الخارجية-الألمانية-يجب-أن-يكون-لجميع-السوريين-مكان-في-العملية-السياسية-للمرحلة-المقبلة-1096452203.html
https://sarabic.ae/20241208/الخارجية-الألمانية-تعلق-على-قرار-الأسد-التخلي-عن-حكم-سوريا-1095599023.html
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أخبار ألمانيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزيرة خارجية ألمانيا تخرج عن صمتها بعد جدل "عدم المصافحة" مع أحمد الشرع

13:27 GMT 05.01.2025
© AP Photoوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ونظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، خلال استقبال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لهما في دمشق، 3 يناير/ كانون الثاني 2025
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ونظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، خلال استقبال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، لهما في دمشق، 3 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo
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خرجت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن صمتها بعد الجدل الذي أثارته حادثة المصافحة مع مسؤولي الإدارة السورية الجديدة في دمشق، وعلى رأسهم أحمد الشرع.
وأكدت بيربوك أنه منذ وصولها إلى العاصمة دمشق، "كان واضحا أن لقاءها بالمسؤولين السوريين الجدد لن يتضمن المصافحات التقليدية التي تميز مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية"، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.
وجاءت تصريحات الوزيرة الألمانية، عقب انتشار مقطع فيديو متداول لها، والذي يظهر استقبالها إلى جانب نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، من قبل قادة الإدارة السورية الجديدة، وأظهر المقطع امتناع المسؤولين السوريين الجدد، بمن فيهم أحمد الشرع، عن مصافحتها.
وأوضحت بيربوك: "كان من الواضح لي أن المصافحة المعتادة لن تحدث هنا"، وأضافت: "أعتقد أن الأمر كان واضحا لشركائي في الحوار أيضا، إذ لم يبادر وزير الخارجية الفرنسي إلى المصافحة هو الآخر".
وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل تفاعلوا على لقطة "عدم المصافحة" بين وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، وقائد ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، وذلك خلال زيارتها الأولى إلى دمشق.
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
وزيرة الخارجية الألمانية: يجب أن يكون لجميع السوريين مكان في العملية السياسية للمرحلة المقبلة
3 يناير, 14:45 GMT
وتوجهت وزيرة خارجية ألمانية أنالينا بيربوك، مع نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، صباح يوم الجمعة، إلى العاصمة السورية في زيارة هي الأولى من نوعها، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللقطات الأولى لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من داخل طائرة عسكرية مليئة بالجنود بكامل عتادهم الحربي، لتخرج بعدها وهي مرتدية سترة واقية من الرصاص، وخوذ عسكرية يحملها الوفد المرافق لها.
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
الخارجية الألمانية تعلق على قرار الأسد التخلي عن حكم سوريا
8 ديسمبر 2024, 12:18 GMT
وأثار مظهر الوزيرة بالسترة الواقية مع ما رافقها من تصريحاتها حول أن البداية السياسية الجديدة ممكنة بين أوروبا وسوريا وبين ألمانيا وسوريا"، في دمشق ردود فعل وتساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض رسالة للإدارة الجديدة في سوريا، فيما وصفها بالبعض بتصرفات "منتاقضة مع تصريحاتها.
وكتب أحد المعلقين على الفيديو أن تصرف الوزيرة مبرر واحترازي بسبب وجود فصائل مسلحة عديدة في سورية، فيما أشار البعض الآخر إلى أن تصرف الوزيرة يعكس عدم الارتياح والأمان تجاه الوضع الميداني والأمني الحالي في سورية.
وصرحت الوزيرة الألماينة قبيل مغادرتها دمشق أن "زيارتنا إلى دمشق، إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا.. لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد"، على حد تعبيرها.
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