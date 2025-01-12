https://sarabic.ae/20250112/الجيش-الأردني-يعلن-التصدي-لمهربين-على-الحدود-مع-سوريا-1096703403.html

الجيش الأردني يعلن التصدي لمهربين على الحدود مع سوريا

الجيش الأردني يعلن التصدي لمهربين على الحدود مع سوريا

سبوتنيك عربي

شهدت الحدود الأردنية السورية، صباح اليوم الأحد، اشتباكات بين القوات المسلحة الأردنية ومهربين. 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T07:24+0000

2025-01-12T07:24+0000

2025-01-12T07:24+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بيانا قالت فيه إن "قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية للمملكة".وفي وقت سابق، أشاد مراقبون بالترتيبات الأمنية الموقعة بين الأردن وسوريا، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين، مؤكدين أنها مهمة في ظل تنامي ظاهرة تهريب المخدرات والانفلات الأمني على الحدود بين البلدين.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.وقال الصفدي: "استقرار سوريا هو عامل استقرار للأردن، وأمن سوريا ينعكس إيجاباً على الأردن"، مؤكدًا استعداد بلاده لتوفير الكهرباء والغاز بشكل فوري لسوريا، مشددًا أن الجانبين يعملان بالفعل في هذا الصدد، وتابع: "الأردن يحترم إرادة الشعب السوري ونقف إلى جانبه في إعادة بناء بلده".وأشار الصفدي إلى أن البلدين "سيتعاونان معًا لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة"، مؤكدا أن دمشق وعمان ستتعاونان لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة محظورة في روسيا ودول عدة).بدور، تعهد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة أسعد الشيباني، بألا يشكل تهريب المخدرات تهديداً للأردن مجدداً في ظل الإدارة الجديدة، وقدم شكره إلى الأردن على حفاوة استقبال اللاجئين السوريين على مدار 13 عامًا، مضيفًا أن "هذه الزيارة ستكون بداية فاتحة جديدة في العلاقات الأردنية - السورية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين".

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