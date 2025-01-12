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عالم سبوتنيك
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07:00 GMT
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باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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الجيش الأردني يعلن التصدي لمهربين على الحدود مع سوريا
الجيش الأردني يعلن التصدي لمهربين على الحدود مع سوريا
سبوتنيك عربي
شهدت الحدود الأردنية السورية، صباح اليوم الأحد، اشتباكات بين القوات المسلحة الأردنية ومهربين. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T07:24+0000
2025-01-12T07:24+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بيانا قالت فيه إن "قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية للمملكة".وفي وقت سابق، أشاد مراقبون بالترتيبات الأمنية الموقعة بين الأردن وسوريا، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين، مؤكدين أنها مهمة في ظل تنامي ظاهرة تهريب المخدرات والانفلات الأمني على الحدود بين البلدين.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.وقال الصفدي: "استقرار سوريا هو عامل استقرار للأردن، وأمن سوريا ينعكس إيجاباً على الأردن"، مؤكدًا استعداد بلاده لتوفير الكهرباء والغاز بشكل فوري لسوريا، مشددًا أن الجانبين يعملان بالفعل في هذا الصدد، وتابع: "الأردن يحترم إرادة الشعب السوري ونقف إلى جانبه في إعادة بناء بلده".وأشار الصفدي إلى أن البلدين "سيتعاونان معًا لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة"، مؤكدا أن دمشق وعمان ستتعاونان لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة محظورة في روسيا ودول عدة).بدور، تعهد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة أسعد الشيباني، بألا يشكل تهريب المخدرات تهديداً للأردن مجدداً في ظل الإدارة الجديدة، وقدم شكره إلى الأردن على حفاوة استقبال اللاجئين السوريين على مدار 13 عامًا، مضيفًا أن "هذه الزيارة ستكون بداية فاتحة جديدة في العلاقات الأردنية - السورية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين".
https://sarabic.ae/20250107/الأردن-وسوريا-يتعاونان-لتأمين-الحدود-وتوفير-الكهرباء-1096559834.html
https://sarabic.ae/20250105/وفد-سوري-رفيع-برئاسة-وزير-الخارجية-يصل-قطر-في-جولة-تشمل-الإمارات-والأردن-صور-1096490912.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

الجيش الأردني يعلن التصدي لمهربين على الحدود مع سوريا

07:24 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Mohammad Hannonالحدود الأردنية السورية، بين مدينة تل شهاب السورية، وبلدة طرة في الرمثا بالأردن
الحدود الأردنية السورية، بين مدينة تل شهاب السورية، وبلدة طرة في الرمثا بالأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Mohammad Hannon
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شهدت الحدود الأردنية السورية، صباح اليوم الأحد، اشتباكات بين القوات المسلحة الأردنية ومهربين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بيانا قالت فيه إن "قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين تحاول اجتياز الحدود الشمالية للمملكة".
وفي وقت سابق، أشاد مراقبون بالترتيبات الأمنية الموقعة بين الأردن وسوريا، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين، مؤكدين أنها مهمة في ظل تنامي ظاهرة تهريب المخدرات والانفلات الأمني على الحدود بين البلدين.
وزير الخارجية لدي الحكومة السورية الموقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
الأردن وسوريا يتعاونان لتأمين الحدود وتوفير الكهرباء
7 يناير, 12:59 GMT
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.
وقال الصفدي: "استقرار سوريا هو عامل استقرار للأردن، وأمن سوريا ينعكس إيجاباً على الأردن"، مؤكدًا استعداد بلاده لتوفير الكهرباء والغاز بشكل فوري لسوريا، مشددًا أن الجانبين يعملان بالفعل في هذا الصدد، وتابع: "الأردن يحترم إرادة الشعب السوري ونقف إلى جانبه في إعادة بناء بلده".
أسعد حسن الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
وفد سوري رفيع برئاسة وزير الخارجية يصل قطر في جولة تشمل الإمارات والأردن... صور
5 يناير, 11:23 GMT
وأشار الصفدي إلى أن البلدين "سيتعاونان معًا لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة"، مؤكدا أن دمشق وعمان ستتعاونان لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة محظورة في روسيا ودول عدة).
وأوضح الصفدي أن القوات الأردنية تصدت لكل محاولات التهريب على الحدود، على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن الأردن "سيبقى سنداً لسوريا وسيقدم كل الدعم"، وأشار إلى أن "المحادثات تطرقت إلى الأمن في الجنوب السوري، ومكافحة المخدرات على الحدود".
بدور، تعهد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة أسعد الشيباني، بألا يشكل تهريب المخدرات تهديداً للأردن مجدداً في ظل الإدارة الجديدة، وقدم شكره إلى الأردن على حفاوة استقبال اللاجئين السوريين على مدار 13 عامًا، مضيفًا أن "هذه الزيارة ستكون بداية فاتحة جديدة في العلاقات الأردنية - السورية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين".
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