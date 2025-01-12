https://sarabic.ae/20250112/العودة-إلى-زمن-الحسبة-قرارات-لمنع-الاختلاط-في-المحافظات-السورية-1096725618.html

"العودة إلى زمن الحسبة"... قرارات لمنع "الاختلاط" في المحافظات السورية

"العودة إلى زمن الحسبة"... قرارات لمنع "الاختلاط" في المحافظات السورية

سبوتنيك عربي

"ممنوع على الرجال الجلوس إلى جانب النساء، والقاعدة العامة بأن يكون الرجال في الأمام، والنساء في الخلف"، هذه هي القاعدة التي باتت تُطبق في عدد من المحافظات... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T14:14+0000

2025-01-12T14:14+0000

2025-01-12T14:14+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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تقول إلهام، مصممة ديكور في دمشق لـ"سبوتنيك": "تم إيقاف السيارة التي تنقلني بشكل يومي من المنزل إلى المكتب. في العادة أجلس في الكرسي الأمامي بحكم أن السائق رجل كبير في السن وهو بمثابة والدي. ولكن عندما تم إيقافنا من قبل إحدى الحواجز الموجودة على الطريق، تم سؤالنا عن القرابة التي تربطني بالسائق، وعند معرفتهم أنه لا يربطني به صلة دم، طلبوا مني الجلوس في المقعد الخلفي مع تأكيدهم أنه من الممنوع الجلوس إلى جانب الرجل بحكم أنه غير محرم".قصة إلهام ليست فردية كما يُردد أو يُقال، فمنيرة ذات 24 عامًا من محافظة حمص قالت لـ"سبوتنيك": "تم الفصل ما بين الرجال والنساء في وسائل النقل العامة، حيث يُسمح للرجال بالصعود عبر الباب الأمامي للجلوس، وللنساء عبر الباب الخلفي للجلوس في الخلف".لم يصدر قرار رسمي من الإدارة الجديدة حول تطبيق الفصل بين الذكور والإناث في باصات النقل الداخلي العامة والخاصة في العاصمة السورية، ولكن بحسب تسريبات وسائل النقل العام العاملة في العاصمة السورية دمشق، فإن "الملف يجري العمل عليه بقوة، وسيتم تطبيقه على أرض الواقع خلال أيام، وذلك بعد أن نجحت التجربة في إدلب، ومن ثم حلب و حماه وحمص".يقول الباحث في الجماعات الإسلامية محمد العبد الله: "هناك مظاهر عودة نموذج الحسبة إلى المحافظات السورية باتت واضحة من خلال الأعمال والأفعال التي باتت تُنفذ اليوم، فالانشغال الأثير بفرض نموذج اجتماعي ونمط علاقات وحياة واحد على مجتمع متعدد".مبيناً: "من كانت تربيته - ذكرًا كان أو أنثى - في بيت أهله صالحة، فلن يضره وإن دخل لحانات القمار، ومن كانت تربيته فاسدة فلن يلتزم ويصلح وإن خالط الصحابة واعتكف في المساجد".وكانت قد نُشرت العديد من الفيديوهات والتصريحات الرسمية في جامعتي حلب ودمشق، يُطلب فيها التقيد والالتزام بالضوابط الشرعية من حيث اللباس الشرعي، والابتعاد عن الموضات المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي، وتجنب الاختلاط بين الجنسين.في حين أكد آخرون أن اللباس أو الحديث بين الرجل والمرأة لا يحمل أي إساءة أو مخالفة للأعراف والتقاليد في المجتمع، خاصة أن الاختلاط قد تجده في كثير من المهن والأماكن العامة، مثل المشافي والمواصلات وغير ذلك.ناشط حقوقي لـ"سبوتنيك": بمعدل 4 حالات يوميا... وتيرة الخطف ترتفع في حمص وسط سوريا

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