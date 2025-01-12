دراسة تعثر على أقدم "سباق تسلح" في أصداف صغيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250112/دراسة-تعثر-على-أقدم-سباق-تسلح-في-أصداف-صغيرة-1096726411.html
دراسة تعثر على أقدم "سباق تسلح" في أصداف صغيرة
دراسة تعثر على أقدم "سباق تسلح" في أصداف صغيرة
سبوتنيك عربي
قامت حيوانات مفترسة غامضة بثقب أغلفة حيوانات دفاعية أخرى منذ أكثر من نصف مليار سنة، وتحولت بعض الأصداف المليئة بالثقوب إلى حفريات، وهي تخبرنا الآن بقصة أقدم... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T14:37+0000
2025-01-12T14:37+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091694662_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6083f8e9a7cbdc9faa1aaff9850a3975.jpg
ويوضح الباحثون أن وضع الثقوب ووقوعها في نفس النقطة تقريبًا في جميع الأصداف التي تم فحصها، وكذلك أصداف الأنواع المجاورة، يشير إلى أنها كانت نتيجة لعمل مفترس.وبرسم خريطة لهذه الأصداف وفقًا لأعمارها البيولوجية، تمكن بيكويل وفريقه من ملاحظة أن الأصداف أصبحت أكثر سمكًا بعد حدوث موجة من الثقب، مما أدى إلى تقليل تواتر الأصداف المثقوبة.كما يقول بيكويل "يُظهر أيضًا السرعة السريعة التي نشأت بها مثل هذه التعديلات الظاهرية أثناء حدث الانفجار الكامبري".ويمكن أن تؤدي مثل هذه الضغوط الانتقائية القوية عندما تقترن بالانفصال إلى إنشاء أنواع جديدة.
https://sarabic.ae/20250112/أطباء-يكشفون-عن-5-عادات-تضر-بصحة-البنكرياس--1096722237.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091694662_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_cfb619e28d5d9125137ad2f585881988.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

دراسة تعثر على أقدم "سباق تسلح" في أصداف صغيرة

14:37 GMT 12.01.2025
© Photo / scientificrussia/ Olga Merzlyakova أصداف عتيقة. إذ يدرس مثل هذه الأصداف يحقق علماء من ماضي كرة الأرض
أصداف عتيقة. إذ يدرس مثل هذه الأصداف يحقق علماء من ماضي كرة الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Photo / scientificrussia/ Olga Merzlyakova
تابعنا عبر
قامت حيوانات مفترسة غامضة بثقب أغلفة حيوانات دفاعية أخرى منذ أكثر من نصف مليار سنة، وتحولت بعض الأصداف المليئة بالثقوب إلى حفريات، وهي تخبرنا الآن بقصة أقدم معركة معروفة بين المفترس والفريسة، والتي أثرت على تطور كلا النوعين.
ويوضح الباحثون أن وضع الثقوب ووقوعها في نفس النقطة تقريبًا في جميع الأصداف التي تم فحصها، وكذلك أصداف الأنواع المجاورة، يشير إلى أنها كانت نتيجة لعمل مفترس.

يتراوح حجم أصداف "L. fasciculata" من حجم حبة رمل إلى بذرة عباد الشمس، وتمكن الباحثون من استعادة أكثر من 200 منها بثقوب مميزة لحيوان مفترس ثاقب، وفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية".

صورة لفتاة تعاني من ألم في البطن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
مجتمع
أطباء يكشفون عن 5 عادات تضر بصحة البنكرياس
13:25 GMT
وبرسم خريطة لهذه الأصداف وفقًا لأعمارها البيولوجية، تمكن بيكويل وفريقه من ملاحظة أن الأصداف أصبحت أكثر سمكًا بعد حدوث موجة من الثقب، مما أدى إلى تقليل تواتر الأصداف المثقوبة.
ويبدو أن هذه الدورة من تعزيز الفريسة لدفاعاتها وتعزيز المفترس لأسلحته توضح سباق تسلح تطوري - وفي عمر 517 مليون سنة، أصبح الآن أقدم مثال معروف.
كما يقول بيكويل "يُظهر أيضًا السرعة السريعة التي نشأت بها مثل هذه التعديلات الظاهرية أثناء حدث الانفجار الكامبري".
ويمكن أن تؤدي مثل هذه الضغوط الانتقائية القوية عندما تقترن بالانفصال إلى إنشاء أنواع جديدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала