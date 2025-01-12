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https://sarabic.ae/20250112/دولة-أفريقية-تلغي-7-وزارات-حكومية-تقليصا-للنفقات-1096731005.html
دولة أفريقية تلغي 7 وزارات حكومية تقليصا للنفقات
دولة أفريقية تلغي 7 وزارات حكومية تقليصا للنفقات
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة أفريقية، أمس السبت، إلغاء 7 وزارات حكومية كاملة من أصل 30 وزارة بهدف تقليص النفقات في بلاده. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T16:53+0000
2025-01-12T16:53+0000
مجتمع
أخبار غانا
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صندوق النقد الدولي
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وذكر الموقع الإلكتروني "غانا ويب"، مساء أمس السبت، أن جون ماهاما، الرئيس الغاني، أعلن إلغاء سبع وزارات حكومية دفعة واحدة ضمن إجراءات جديدة لخفض التكاليف، وذلك بحسب برنامج التقشف لصندوق النقد الدولي.وأوضح الموقع المحلي أنه بناء على هذا الإجراء ستعمل الحكومة الجديدة في غانا بـ 23 وزارة بدلا من 30 وزارة في الأساس، من أجل الوفاء بتعهدها بحكومة أصغر حجما وأكثر كفاءة.ويشار إلى أن غانا قد سعت إلى الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في عام 2022 لأنها لم تتمكن من مواكبة سداد الديون.وكان الشعب الغاني قد انتخب جون ماهاما رئيسا للبلاد والتي تعد ثاني أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم، بفوز ساحق في انتخابات رئاسية جرت في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي وسط غضب الناخبين من الصعوبات الاقتصادية.ويأتي هذا في وقت تعهد ماهاما بإنعاش وإعادة الاستقرار للاقتصاد الغاني، لكن حكومته تواجه صعوبات منها الديون المرهقة وتكاليف المعيشة المرتفعة والبطالة.
https://sarabic.ae/20221205/غانا-تعرض-على-المستثمرين-مقايضة-الديون-المحلية-1070855336.html
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أخبار غانا, الأخبار, صندوق النقد الدولي
أخبار غانا, الأخبار, صندوق النقد الدولي

دولة أفريقية تلغي 7 وزارات حكومية تقليصا للنفقات

16:53 GMT 12.01.2025
CC BY 2.0 / Richard Stupart / Tazara Railالطريق السكة الحديدية "تازارا رايل"، الذي يصل بين تنزانيا وزيمبابوي في القارة الأفريقية
الطريق السكة الحديدية تازارا رايل، الذي يصل بين تنزانيا وزيمبابوي في القارة الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
CC BY 2.0 / Richard Stupart / Tazara Rail
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أعلنت دولة أفريقية، أمس السبت، إلغاء 7 وزارات حكومية كاملة من أصل 30 وزارة بهدف تقليص النفقات في بلاده.
وذكر الموقع الإلكتروني "غانا ويب"، مساء أمس السبت، أن جون ماهاما، الرئيس الغاني، أعلن إلغاء سبع وزارات حكومية دفعة واحدة ضمن إجراءات جديدة لخفض التكاليف، وذلك بحسب برنامج التقشف لصندوق النقد الدولي.
نانا أكوفو أدو رئيس دولة غانا في استاد الإسماعيلية الرياضي لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام بنين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
غانا تعرض على المستثمرين مقايضة الديون المحلية
5 ديسمبر 2022, 09:41 GMT
وأوضح الموقع المحلي أنه بناء على هذا الإجراء ستعمل الحكومة الجديدة في غانا بـ 23 وزارة بدلا من 30 وزارة في الأساس، من أجل الوفاء بتعهدها بحكومة أصغر حجما وأكثر كفاءة.
ويشار إلى أن غانا قد سعت إلى الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في عام 2022 لأنها لم تتمكن من مواكبة سداد الديون.
وكان الشعب الغاني قد انتخب جون ماهاما رئيسا للبلاد والتي تعد ثاني أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم، بفوز ساحق في انتخابات رئاسية جرت في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي وسط غضب الناخبين من الصعوبات الاقتصادية.
ويأتي هذا في وقت تعهد ماهاما بإنعاش وإعادة الاستقرار للاقتصاد الغاني، لكن حكومته تواجه صعوبات منها الديون المرهقة وتكاليف المعيشة المرتفعة والبطالة.
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