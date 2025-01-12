شبهت لوس أنجلوس بقطاع غزة... ممثلة أمريكية تثير ضجة بعد الحرائق
12:49 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 13:04 GMT 12.01.2025)
© AP Photo / Jeff Chiuآثار حرائق كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
© AP Photo / Jeff Chiu
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أثارت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الـ"أوسكار"، جيمي لي كيرتس، موجة انتقادات حادة بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، التي شبّهت فيها الدمار الناتج عن حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بآثار الحرب في قطاع غزة.
وقالت كيرتس، في تصريحات يوم أمس السبت: "لقد ولدت ونشأت في مدينة الملائكة، والآن المدينة بأكملها تحترق".
Jamie Lee Curtis comments on the Los Angeles fires during a Q&A:— Pop Base (@PopBase) January 10, 2025
“The entire Pacific Palisades looks like, you know, unfortunately Gaza or one of these war-torn countries where awful things have happened”
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وأضافت: "لقد اختفت منطقة باليسيدس بالكامل، أعني حرفيا أن الحي الذي كنت أعيش فيه قد زال. الوضع هناك يبدو، للأسف، شبيها بغزة أو أي منطقة أخرى مزقتها الحروب وشهدت أحداثا مأساوية".
هذه التصريحات أثارت غضب العديد من مستخدمي منصة "إكس"، حيث اعتبروا المقارنة "غير ملائمة"، على حد قولهم.
وعلّق أحدهم: "أنا أعيش في كاليفورنيا ولن أجرؤ على مقارنة حرائق الغابات بمأساة غزة. كلتا الحالتين تمثلان مآسٍ بحد ذاتها، ولكن لا يمكن وضعهما في كفة واحدة".
وفي سياق مماثل، كتب أحدهم: "لا تقارنوا الكوارث الطبيعية بالإبادة الجماعية"، فيما حظي التعليق بتأييد واسع من المتابعين.
وكان مكتب الطب الشرعي في مدينة لوس أنجلوس، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الحرائق الأخيرة ارتفعت إلى 16 شخصا.
كما أعلنت فرق الإطفاء في المدينة أن أكثر من 5300 منزل في حي "باليسيدس" تعرضت للدمار منذ اندلاع النيران، يوم الثلاثاء الماضي، بينما يُعتقد أن الحرائق ألحقت أضرارا بأكثر من 7 آلاف مبنى آخر.
وتسعى السلطات حاليا للسيطرة على الوضع، وسط مخاوف من وقوع المزيد من الخسائر، بينما تستمر التحقيقات في الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة المدمرة.