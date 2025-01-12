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شبهت لوس أنجلوس بقطاع غزة... ممثلة أمريكية تثير ضجة بعد الحرائق
شبهت لوس أنجلوس بقطاع غزة... ممثلة أمريكية تثير ضجة بعد الحرائق
سبوتنيك عربي
أثارت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الـ"أوسكار"، جيمي لي كيرتس، موجة انتقادات حادة بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، التي شبّهت فيها الدمار الناتج عن حرائق... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T12:49+0000
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وقالت كيرتس، في تصريحات يوم أمس السبت: "لقد ولدت ونشأت في مدينة الملائكة، والآن المدينة بأكملها تحترق".هذه التصريحات أثارت غضب العديد من مستخدمي منصة "إكس"، حيث اعتبروا المقارنة "غير ملائمة"، على حد قولهم.وعلّق أحدهم: "أنا أعيش في كاليفورنيا ولن أجرؤ على مقارنة حرائق الغابات بمأساة غزة. كلتا الحالتين تمثلان مآسٍ بحد ذاتها، ولكن لا يمكن وضعهما في كفة واحدة".وكان مكتب الطب الشرعي في مدينة لوس أنجلوس، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الحرائق الأخيرة ارتفعت إلى 16 شخصا.كما أعلنت فرق الإطفاء في المدينة أن أكثر من 5300 منزل في حي "باليسيدس" تعرضت للدمار منذ اندلاع النيران، يوم الثلاثاء الماضي، بينما يُعتقد أن الحرائق ألحقت أضرارا بأكثر من 7 آلاف مبنى آخر.وتسعى السلطات حاليا للسيطرة على الوضع، وسط مخاوف من وقوع المزيد من الخسائر، بينما تستمر التحقيقات في الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة المدمرة.
https://sarabic.ae/20250112/من-أعطى-التوجيهات-بإشعال-الحرائق-ممثل-أمريكي-شهير-يفجر-مفاجأة-فيديو-1096704166.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن

شبهت لوس أنجلوس بقطاع غزة... ممثلة أمريكية تثير ضجة بعد الحرائق

12:49 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 13:04 GMT 12.01.2025)
© AP Photo / Jeff Chiuآثار حرائق كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
آثار حرائق كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
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أثارت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الـ"أوسكار"، جيمي لي كيرتس، موجة انتقادات حادة بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، التي شبّهت فيها الدمار الناتج عن حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بآثار الحرب في قطاع غزة.
وقالت كيرتس، في تصريحات يوم أمس السبت: "لقد ولدت ونشأت في مدينة الملائكة، والآن المدينة بأكملها تحترق".

وأضافت: "لقد اختفت منطقة باليسيدس بالكامل، أعني حرفيا أن الحي الذي كنت أعيش فيه قد زال. الوضع هناك يبدو، للأسف، شبيها بغزة أو أي منطقة أخرى مزقتها الحروب وشهدت أحداثا مأساوية".

هذه التصريحات أثارت غضب العديد من مستخدمي منصة "إكس"، حيث اعتبروا المقارنة "غير ملائمة"، على حد قولهم.
وعلّق أحدهم: "أنا أعيش في كاليفورنيا ولن أجرؤ على مقارنة حرائق الغابات بمأساة غزة. كلتا الحالتين تمثلان مآسٍ بحد ذاتها، ولكن لا يمكن وضعهما في كفة واحدة".
مكافحة حريق شوغار فاير، جزء من حريق بيكورث كومبليكس فاير في دويل، ولاية كاليفورنيا، 9 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
ممثل أمريكي شهير يفجر مفاجأة بشأن حرائق لوس أنجلوس... فيديو
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وفي سياق مماثل، كتب أحدهم: "لا تقارنوا الكوارث الطبيعية بالإبادة الجماعية"، فيما حظي التعليق بتأييد واسع من المتابعين.
وكان مكتب الطب الشرعي في مدينة لوس أنجلوس، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الحرائق الأخيرة ارتفعت إلى 16 شخصا.
كما أعلنت فرق الإطفاء في المدينة أن أكثر من 5300 منزل في حي "باليسيدس" تعرضت للدمار منذ اندلاع النيران، يوم الثلاثاء الماضي، بينما يُعتقد أن الحرائق ألحقت أضرارا بأكثر من 7 آلاف مبنى آخر.
وتسعى السلطات حاليا للسيطرة على الوضع، وسط مخاوف من وقوع المزيد من الخسائر، بينما تستمر التحقيقات في الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة المدمرة.
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