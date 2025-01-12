https://sarabic.ae/20250112/شبهت-لوس-أنجلوس-بقطاع-غزة-ممثلة-أمريكية-تثير-ضجة-بعد-حرائق-المدينة-الأمريكية-1096721706.html

شبهت لوس أنجلوس بقطاع غزة... ممثلة أمريكية تثير ضجة بعد الحرائق

شبهت لوس أنجلوس بقطاع غزة... ممثلة أمريكية تثير ضجة بعد الحرائق

سبوتنيك عربي

أثارت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الـ"أوسكار"، جيمي لي كيرتس، موجة انتقادات حادة بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، التي شبّهت فيها الدمار الناتج عن حرائق... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T12:49+0000

2025-01-12T12:49+0000

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وقالت كيرتس، في تصريحات يوم أمس السبت: "لقد ولدت ونشأت في مدينة الملائكة، والآن المدينة بأكملها تحترق".هذه التصريحات أثارت غضب العديد من مستخدمي منصة "إكس"، حيث اعتبروا المقارنة "غير ملائمة"، على حد قولهم.وعلّق أحدهم: "أنا أعيش في كاليفورنيا ولن أجرؤ على مقارنة حرائق الغابات بمأساة غزة. كلتا الحالتين تمثلان مآسٍ بحد ذاتها، ولكن لا يمكن وضعهما في كفة واحدة".وكان مكتب الطب الشرعي في مدينة لوس أنجلوس، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الحرائق الأخيرة ارتفعت إلى 16 شخصا.كما أعلنت فرق الإطفاء في المدينة أن أكثر من 5300 منزل في حي "باليسيدس" تعرضت للدمار منذ اندلاع النيران، يوم الثلاثاء الماضي، بينما يُعتقد أن الحرائق ألحقت أضرارا بأكثر من 7 آلاف مبنى آخر.وتسعى السلطات حاليا للسيطرة على الوضع، وسط مخاوف من وقوع المزيد من الخسائر، بينما تستمر التحقيقات في الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة المدمرة.

https://sarabic.ae/20250112/من-أعطى-التوجيهات-بإشعال-الحرائق-ممثل-أمريكي-شهير-يفجر-مفاجأة-فيديو-1096704166.html

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