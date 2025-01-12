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11 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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23 د
الإنسان والثقافة
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29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
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29 د
مساحة حرة
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29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
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29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
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59 د
لبنان والعالم
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107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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https://sarabic.ae/20250112/ماء-زمزم-مغشوش-أرباح-بالملايين-في-واقعة-تثير-ضجة-بدولة-إسلامية-1096722917.html
"ماء زمزم" مغشوش.. أرباح بالملايين في واقعة تثير ضجة بدولة إسلامية
"ماء زمزم" مغشوش.. أرباح بالملايين في واقعة تثير ضجة بدولة إسلامية
سبوتنيك عربي
أثارت عملية بيع مياه زمزم مغشوشة في دولة إسلامية، ضجة على مواقع التواصل، والتي أسفرت عن أرباح بملايين الدولارات. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T13:22+0000
2025-01-12T13:22+0000
مجتمع
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وكشفت التحقيقات الأولية في تركيا حيث جرت الواقعة، أن العملية الاحتيالية التي أنتجت وباعت مياه زمزم المغشوشة، حققت إيرادات بلغت نحو 90 مليون ليرة (2.5 مليون دولار).كما توصلت التحقيقات إلى أن العملية أنتجت 20 طنا من مياه زمزم المزيفة يوميا، وحققت نحو 600 ألف ليرة (22 ألف دولار) يوميا.واعترف المشتبه به الذي تم تحديده باسم "بلال"، أثناء استجوابه من جانب الشرطة التركية، بأنه كان يدير المخطط لمدة 5 أشهر تقريبا، وحقق خلالها أرباحا بلغت نحو 2.5 مليون دولار، وفقا لتقارير تركية محلية.كما اعترف بأن معظم "مياه زمزم" المباعة في تركيا، بما في ذلك في مدينة إسطنبول، جاءت من مستودعاته في أضنة، جنوبي البلاد.وداهمت السلطات التركية المنشأة، واكتشفت 15 طنا (15000 لتر) من مياه الصنبور العادية معبأة في حاويات، وتحمل ملصقات مزيفة تزعم أن المنتج هو ماء زمزم الأصلي من المملكة العربية السعودية.وأظهرت صور المداهمة التي نشرتها وسائل الإعلام التركية المحلية، كميات كبيرة من الزجاجات الصغيرة للاستخدام الشخصي، والحاويات الأكبر للاستخدام المنزلي، وكلها تحمل ملصقات تشبه تلك الموجودة في الأسواق.وتضمنت الملصقات المقلدة، المصممة لخداع المستهلكين، نصا باللغة العربية، وإشارات إلى المملكة العربية السعودية، مصدر ماء زمزم، الذي يحمل أهمية دينية للمسلمين.وصادرت السلطات التركية المياه المزيفة لإتلافها، وأغلقت المنشأة التي يتم فيها إعدادها، وبدأت تحقيقا مع الأفراد المتورطين.
https://sarabic.ae/20240609/جولة-لـسبوتنيك-داخل-الشركة-المختصة-بسقيا-ماء-زمزم-للحجاج-في-مكة-صور-وفيديو-1089669413.html
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أخبار تركيا اليوم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, الأخبار

"ماء زمزم" مغشوش.. أرباح بالملايين في واقعة تثير ضجة بدولة إسلامية

13:22 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Amr Nabilمياه زمزم معبأة
مياه زمزم معبأة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أثارت عملية بيع مياه زمزم مغشوشة في دولة إسلامية، ضجة على مواقع التواصل، والتي أسفرت عن أرباح بملايين الدولارات.
وكشفت التحقيقات الأولية في تركيا حيث جرت الواقعة، أن العملية الاحتيالية التي أنتجت وباعت مياه زمزم المغشوشة، حققت إيرادات بلغت نحو 90 مليون ليرة (2.5 مليون دولار).
كما توصلت التحقيقات إلى أن العملية أنتجت 20 طنا من مياه زمزم المزيفة يوميا، وحققت نحو 600 ألف ليرة (22 ألف دولار) يوميا.
واعترف المشتبه به الذي تم تحديده باسم "بلال"، أثناء استجوابه من جانب الشرطة التركية، بأنه كان يدير المخطط لمدة 5 أشهر تقريبا، وحقق خلالها أرباحا بلغت نحو 2.5 مليون دولار، وفقا لتقارير تركية محلية.
كما اعترف بأن معظم "مياه زمزم" المباعة في تركيا، بما في ذلك في مدينة إسطنبول، جاءت من مستودعاته في أضنة، جنوبي البلاد.
وداهمت السلطات التركية المنشأة، واكتشفت 15 طنا (15000 لتر) من مياه الصنبور العادية معبأة في حاويات، وتحمل ملصقات مزيفة تزعم أن المنتج هو ماء زمزم الأصلي من المملكة العربية السعودية.
وأظهرت صور المداهمة التي نشرتها وسائل الإعلام التركية المحلية، كميات كبيرة من الزجاجات الصغيرة للاستخدام الشخصي، والحاويات الأكبر للاستخدام المنزلي، وكلها تحمل ملصقات تشبه تلك الموجودة في الأسواق.
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جولة لـ"سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج في مكة... فيديو وصور
9 يونيو 2024, 12:40 GMT
وتضمنت الملصقات المقلدة، المصممة لخداع المستهلكين، نصا باللغة العربية، وإشارات إلى المملكة العربية السعودية، مصدر ماء زمزم، الذي يحمل أهمية دينية للمسلمين.
وادعى المشتبه به أنه خلط ماء زمزم الأصلي، الذي تم شراؤه من المركبات القادمة من المملكة العربية السعودية، بمياه الصنبور في منشأته، أضاف أنه لم يتلق شكاوى من العملاء قبل المداهمة.
وصادرت السلطات التركية المياه المزيفة لإتلافها، وأغلقت المنشأة التي يتم فيها إعدادها، وبدأت تحقيقا مع الأفراد المتورطين.
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