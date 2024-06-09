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https://sarabic.ae/20240609/جولة-لـسبوتنيك-داخل-الشركة-المختصة-بسقيا-ماء-زمزم-للحجاج-في-مكة-صور-وفيديو-1089669413.html
جولة لـ"سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج في مكة... صور
جولة لـ"سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج في مكة... صور
سبوتنيك عربي
في إطار الاستعدادات لبدء موسم الحج 1445، نظمت الجهات المختصة جولة ميدانية إلى شركة "الزمازمة" المنوط بها توفير مياه زمزم لحجاج بيت الله الحرام. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T12:40+0000
2024-06-09T12:42+0000
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اوخلال الجولة، رصدت "سبوتنيك" المراحل التي تمر بها عمليات تعبئة الزجاجات قبل توزيعها على الحجيج خلال أيام الحج عن طريق البعثات الرسمية، حيث يتم جلب المياه عن طريق سيارات خاصة قبل الموسم بشهرين تقريبا، بعدها تتم عملية الإنتاج والتي تقدر هذا العام بنحو 40 مليون عبوة.وتعد شركة "الزمازمة" الشركة الوحيدة المسؤولة عن توفير تلك العبوات للحجيج مجانا عن طريق التسجيل ببطاقات "نسك"، ولا يسمح ببيع منتجات الشركة خارج الإطار والهدف الذي حددته الجهات المسؤولة لسقيا ضيوف الرحمن في مكة المكرمة.وتتبع الشركة أحدث التقنيات في عمليات إحضار المياه من مصادرها في حاويات معقمة وغير منفذة للضوء حتى تتم عمليات التعبئة والتغليف في مصنع الشركة في مكة المكرمة.وقال الدكتور ياسر شوشو، العضو المنتدب لشركة الزمازمة في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "الشركة مهمتها الرئيسية هي سقيا الزوار خلال موسم الحج فقط، ويتم التجهيز طوال العام لهذا الأمر، وقد تم منح الشركة هذا الشرف لموسم الحج الحالي".وأضاف العضو المنتدب، أن المياه المخصصة للتعبئة لا يتم جلبها إلى مصنع الشركة إلا قبل أشهر من موسم الحج، بداية من شهر رمضان، على أن تتم عملية الإنتاج الفعلي والتعبئة خلال شهري شوال وذي القعدة حتى يتم توفير الكميات المطلوبة.وحول إمكانية أن يحمل الحجاج تلك العبوات الصغيرة خلال مغادرتهم إلى بلادهم يقول شوشو: "المسموح للحاج استخدام تلك العبوات خلال فترة الحاج"، مضيفا أن هناك عبوات خاصة لمن يريد حمل المياه إلى الخارج يتم إنتاجها في شركات أخرى.وفي وقت سابق، أعلنت قيادة أمن الحج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية عن خططها الأمنية لموسم حج هذا العام، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين للشروط والضوابط.وقال الفريق محمد عبد الله البسامي، مدير الأمن العام في السعودية رئيس اللجنة الأمنية للحج في مؤتمر، يوم أمس السبت، إن "هناك خطط أمنية تم وضعها بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المشاركة لتسهيل حركة الحجاج وهى أكثر انسيابية".وأضاف أن "جميع تلك الخطط تم وضعها وفق دراسات مبنية على السابقة وتهدف إلى منع أي خرق أمني خلال موسم الحج وتوفير الأمن والأجواء المناسبة لضيوف الرحمن".واستعرض البسامي بالأرقام ما أسفر عنه تنفيذ تلك الخطط هذا العام، مشيرا إلى أن "التطبيق أسفر عن ضبط (140) حملة وهمية توهم المواطنين بالحج داخل المملكة، فضلا عن ضبط ناقلي حجاج غير رسميين بنحو (64) ناقل حجاج غير رسمي، إعادة ما يقارب (97664) عجلة لا تحمل تصاريح دخول إلى مكة المكرمة -كما تمكنت القوات الأمنية من إعادة ما يقارب (171587) مقيما لا يحملون تصاريح الحج".
https://sarabic.ae/20240607/وزير-سعودي-الحج-للعبادة-وليس-للشعارات-السياسية-1089607555.html
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حصري, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
حصري, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج

جولة لـ"سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج في مكة... صور

12:40 GMT 09.06.2024 (تم التحديث: 12:42 GMT 09.06.2024)
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadanجولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم " للحجاج بمكة
جولة لـ سبوتنيك داخل الشركة المختصة بسقيا ماء زمزم للحجاج بمكة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan
تابعنا عبر
حصري
في إطار الاستعدادات لبدء موسم الحج 1445، نظمت الجهات المختصة جولة ميدانية إلى شركة "الزمازمة" المنوط بها توفير مياه زمزم لحجاج بيت الله الحرام.
اوخلال الجولة، رصدت "سبوتنيك" المراحل التي تمر بها عمليات تعبئة الزجاجات قبل توزيعها على الحجيج خلال أيام الحج عن طريق البعثات الرسمية، حيث يتم جلب المياه عن طريق سيارات خاصة قبل الموسم بشهرين تقريبا، بعدها تتم عملية الإنتاج والتي تقدر هذا العام بنحو 40 مليون عبوة.
وتعد شركة "الزمازمة" الشركة الوحيدة المسؤولة عن توفير تلك العبوات للحجيج مجانا عن طريق التسجيل ببطاقات "نسك"، ولا يسمح ببيع منتجات الشركة خارج الإطار والهدف الذي حددته الجهات المسؤولة لسقيا ضيوف الرحمن في مكة المكرمة.
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

جولة لـ سبوتنيك&quot; داخل الشركة المختصة بسقيا &quot;ماء زمزم&quot; للحجاج بمكة - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

جولة لـ سبوتنيك&quot; داخل الشركة المختصة بسقيا &quot;ماء زمزم&quot; للحجاج بمكة - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

جولة لـ سبوتنيك&quot; داخل الشركة المختصة بسقيا &quot;ماء زمزم&quot; للحجاج بمكة - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

جولة لـ سبوتنيك&quot; داخل الشركة المختصة بسقيا &quot;ماء زمزم&quot; للحجاج بمكة - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

جولة لـ سبوتنيك&quot; داخل الشركة المختصة بسقيا &quot;ماء زمزم&quot; للحجاج بمكة - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

جولة لـ سبوتنيك&quot; داخل الشركة المختصة بسقيا &quot;ماء زمزم&quot; للحجاج بمكة - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

جولة لـ سبوتنيك&quot; داخل الشركة المختصة بسقيا &quot;ماء زمزم&quot; للحجاج بمكة - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

جولة لـ سبوتنيك&quot; داخل الشركة المختصة بسقيا &quot;ماء زمزم&quot; للحجاج بمكة - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

جولة لـ سبوتنيك&quot; داخل الشركة المختصة بسقيا &quot;ماء زمزم&quot; للحجاج بمكة - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

جولة لـ سبوتنيك&quot; داخل الشركة المختصة بسقيا &quot;ماء زمزم&quot; للحجاج بمكة - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

جولة لـ سبوتنيك&quot; داخل الشركة المختصة بسقيا &quot;ماء زمزم&quot; للحجاج بمكة - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

1/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

2/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

3/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

4/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

5/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

6/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

7/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

8/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

9/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

10/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

11/11
© Sputnik . Abdel-Fattah Ramadan

جولة لـ سبوتنيك" داخل الشركة المختصة بسقيا "ماء زمزم" للحجاج بمكة

وتتبع الشركة أحدث التقنيات في عمليات إحضار المياه من مصادرها في حاويات معقمة وغير منفذة للضوء حتى تتم عمليات التعبئة والتغليف في مصنع الشركة في مكة المكرمة.
وقال الدكتور ياسر شوشو، العضو المنتدب لشركة الزمازمة في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "الشركة مهمتها الرئيسية هي سقيا الزوار خلال موسم الحج فقط، ويتم التجهيز طوال العام لهذا الأمر، وقد تم منح الشركة هذا الشرف لموسم الحج الحالي".
وأضاف العضو المنتدب، أن المياه المخصصة للتعبئة لا يتم جلبها إلى مصنع الشركة إلا قبل أشهر من موسم الحج، بداية من شهر رمضان، على أن تتم عملية الإنتاج الفعلي والتعبئة خلال شهري شوال وذي القعدة حتى يتم توفير الكميات المطلوبة.
وحول إمكانية أن يحمل الحجاج تلك العبوات الصغيرة خلال مغادرتهم إلى بلادهم يقول شوشو: "المسموح للحاج استخدام تلك العبوات خلال فترة الحاج"، مضيفا أن هناك عبوات خاصة لمن يريد حمل المياه إلى الخارج يتم إنتاجها في شركات أخرى.
وزير الحج السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال مؤتمر صحفي في السفارة السعودية بالعاصمة المصرية القاهرة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
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وفي وقت سابق، أعلنت قيادة أمن الحج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية عن خططها الأمنية لموسم حج هذا العام، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين للشروط والضوابط.
وقال الفريق محمد عبد الله البسامي، مدير الأمن العام في السعودية رئيس اللجنة الأمنية للحج في مؤتمر، يوم أمس السبت، إن "هناك خطط أمنية تم وضعها بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المشاركة لتسهيل حركة الحجاج وهى أكثر انسيابية".
وأضاف أن "جميع تلك الخطط تم وضعها وفق دراسات مبنية على السابقة وتهدف إلى منع أي خرق أمني خلال موسم الحج وتوفير الأمن والأجواء المناسبة لضيوف الرحمن".
واستعرض البسامي بالأرقام ما أسفر عنه تنفيذ تلك الخطط هذا العام، مشيرا إلى أن "التطبيق أسفر عن ضبط (140) حملة وهمية توهم المواطنين بالحج داخل المملكة، فضلا عن ضبط ناقلي حجاج غير رسميين بنحو (64) ناقل حجاج غير رسمي، إعادة ما يقارب (97664) عجلة لا تحمل تصاريح دخول إلى مكة المكرمة -كما تمكنت القوات الأمنية من إعادة ما يقارب (171587) مقيما لا يحملون تصاريح الحج".
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