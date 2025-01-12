https://sarabic.ae/20250112/ملك-الأردن-يؤكد-مجددا-ضرورة-وقف-الحرب-على-قطاع-غزة-1096726269.html

ملك الأردن يؤكد مجددا ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة

ملك الأردن يؤكد مجددا ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، من خطورة الاعتداءات على الأماكن المقدسة في مدينة القدس، مؤكدا ضرورة "وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T14:30+0000

2025-01-12T14:30+0000

2025-01-12T14:30+0000

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وثمن الملك الأردني، خلال استقباله بالعاصمة عمان أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، على موقف قداسة البابا الداعم لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة، مؤكدا ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية، حسب وكالة الأنباء الأردنية.وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء الماضي، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، من خرائط للمنطقة تزعم أنها "تاريخية لإسرائيل"، تشمل أجزاء من من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.واستنكرت الخارجية الأردنية، في بيان لها، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي يدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات بقطاع غزة، مؤكدة رفضها المطلق للسياسات الإسرائيلية التي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.وأضاف البيان أن "الأفعال الإسرائيلية لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، متابعا: "السياسات الإسرائيلية تشكل خرقا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وتستوجب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها".ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق، إلى ممارسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين بمدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية، مشيرًا إلى إطلاق نار قرب كدوميم، وهي المستوطنة التي يعيش فيها، شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس الفلسطينية وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال.

https://sarabic.ae/20241218/وزيرا-الخارجية-الأردني-والروسي-يبحثان-الوضع-في-سوريا-وجهود-التسوية-في-قطاع-غزة-1095913654.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي