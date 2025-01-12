https://sarabic.ae/20250112/نائب-الرئيس-الإيراني-يحذر-من-محاولات-تحويل-معارضة-إيران-لإسرائيل-إلى-صراع-مجرد-بينهما-1096714253.html
نائب الرئيس الإيراني يحذر من محاولات تحويل معارضة إيران لإسرائيل إلى صراع مجرد بينهما
نائب الرئيس الإيراني يحذر من محاولات تحويل معارضة إيران لإسرائيل إلى صراع مجرد بينهما
سبوتنيك عربي
حذّر محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، من "جهود مبذولة لتأطير معارضة إيران للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، باعتباره صراعا إيرانيا مع... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T10:28+0000
2025-01-12T10:28+0000
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ورفض في مقابلة مع موقع "جماران" الإخباري، أمس السبت، الرواية التي تروجها إسرائيل وحلفائها الغربيين بأن "موقف إيران يعني أنها شكلت قوة بالوكالة في المنطقة لمحاربة إسرائيل".وأوضح ظريف أن "المرء لا يحتاج إلى قوات بالوكالة ضد الاحتلال، لأن الناس الذين تحتل أرضهم يعارضون الاحتلال بطبيعتهم"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وحذّر ظريف من "وجود محاولة لتحويل التركيز من القتال ضد الاحتلال إلى صراع بين إيران وإسرائيل".وأكد وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، أنه "بعد 150 عاما من تجربة أشكال مختلفة من الاحتلال في تاريخها المعاصر، أصبحت إيران الآن قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أعظم قوى العالم دون الحاجة إلى مساعدة من أي شخص، وكلاء أو غير ذلك"، وأردف: "لم نعد نشعر بالتهديد".واستشهد ظريف على كلامه، بالهجوم الذي شنته فصائل لبنانية مسلحة على قاعدة مشاة البحرية الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1982، وانتقد النفاق المتمثل في وصف إيران بأنها "دولة إرهابية في حين كانت أمريكا هي التي تحتل لبنان".وتساءل: "احتليتم البلاد وتوقعتم من اللبنانيين أن يشكروكم؟ هذه المفاهيم الخاطئة خلقها الظالمون الذين يزعمون أن هذه هي قوات بالوكالة عن إيران".
https://sarabic.ae/20241222/خامنئي-إيران-ليست-بحاجة-إلى-قوى-بالوكالة-وسنسحق-أي-عميل-لأمريكا-1096055134.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
نائب الرئيس الإيراني يحذر من محاولات تحويل معارضة إيران لإسرائيل إلى صراع مجرد بينهما
حذّر محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، من "جهود مبذولة لتأطير معارضة إيران للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، باعتباره صراعا إيرانيا مع إسرائيل".
ورفض في مقابلة مع موقع "جماران" الإخباري، أمس السبت، الرواية التي تروجها إسرائيل وحلفائها الغربيين بأن "موقف إيران يعني أنها شكلت قوة بالوكالة في المنطقة لمحاربة إسرائيل".
وأوضح ظريف أن "المرء لا يحتاج إلى قوات بالوكالة ضد الاحتلال، لأن الناس الذين تحتل أرضهم يعارضون الاحتلال بطبيعتهم"، وفقا لوكالة
أنباء "إرنا" الإيرانية.
22 ديسمبر 2024, 11:00 GMT
وحذّر ظريف من "وجود محاولة لتحويل التركيز من القتال ضد الاحتلال إلى صراع بين إيران وإسرائيل".
وقال: "إنهم يريدون تحويل اللعبة من القتال ضد الاحتلال إلى قتال بين إيران وإسرائيل".
وأكد وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، أنه "بعد 150 عاما من تجربة أشكال مختلفة من الاحتلال في تاريخها المعاصر، أصبحت إيران الآن قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أعظم قوى العالم دون الحاجة إلى مساعدة من أي شخص، وكلاء أو غير ذلك"، وأردف: "لم نعد نشعر بالتهديد".
23 ديسمبر 2024, 10:30 GMT
واستشهد ظريف على كلامه، بالهجوم الذي شنته فصائل لبنانية مسلحة على قاعدة مشاة البحرية الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1982، وانتقد النفاق المتمثل في وصف إيران بأنها "دولة إرهابية في حين كانت أمريكا هي التي تحتل لبنان".
وتساءل: "احتليتم البلاد وتوقعتم من اللبنانيين أن يشكروكم؟ هذه المفاهيم الخاطئة خلقها الظالمون الذين يزعمون أن هذه هي قوات بالوكالة عن إيران".