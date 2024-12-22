https://sarabic.ae/20241222/خامنئي-إيران-ليست-بحاجة-إلى-قوى-بالوكالة-وسنسحق-أي-عميل-لأمريكا-1096055134.html

خامنئي: إيران ليست بحاجة إلى قوى بالوكالة وسنسحق أي عميل لأمريكا

خامنئي: إيران ليست بحاجة إلى قوى بالوكالة وسنسحق أي عميل لأمريكا

سبوتنيك عربي

استقبل أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الأحد، جمعاً من الوفود الدينية، بمناسبة دينية، تزامنت مع ذكرى ولادة مؤسس الجمهورية الاسلامية في إيران،... 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T11:00+0000

2024-12-22T11:00+0000

2024-12-22T11:36+0000

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg

وخلال هذا اللقاء قال خامنئي: "برنامج أمريكا للسيطرة على الدول يعتمد على أحد أمرين، إما خلق الاستبداد أو نشر الفوضى والاضطراب، في سوريا أوجدوا الفوضى، وهم الآن يظنون أنهم حققوا انتصارًا".ونقلت وكالة "تسنيم" عن خامنئي قوله "أحد العناصر الأمريكيين يقول بشكل مبطن، كل من يثير الفوضى في إيران سنقدم له الدعم"، الحمقى ظنوا أنهم سيحصلون على شيء عظيم، الشعب الإيراني سيسحق تحت أقدامه أي شخص يقبل العمالة لأمريكا في هذا المجال.وحول التطورات في سوريا، توقع خامنئي أن يشهد المستقبل "ظهور مجموعة شريفة وقوية في سوريا أيضًا".وتابع: "الشاب السوري ليس لديه ما يخسره، جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة، ماذا يفعل؟ يجب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى، وأولئك الذين نفذوها، وبإذن الله سيتغلب عليهم، مستقبل المنطقة سيكون، بفضل الله، أفضل من حاضرها".وقال خامنئي، في كلمة له، إن "إسرائيل تعد نفسها عبر سوريا لمحاصرة "حزب الله" اللبناني والقضاء عليه لكنها في النهاية هي التي ستزول"، مضيفا: "يستمر نهج حسن نصر الله، ويحيى السنوار، وستبقى المقاومة".‏وزير الخارجية الإيراني: الجيش السوري انتهى وقلقون من تحول سوريا لدولة تعمها الفوضىبزشكيان يوجه رسالة إلى السيسي بعد أول زيارة له إلى مصر

https://sarabic.ae/20241222/إيران-تكشف-عن-رسائل-وجهتها-عبر-وسطاء-إلى-الإدارة-السورية-الجديدة-1096053430.html

https://sarabic.ae/20241219/إيلي-كوهين-لن-يكون-هناك-استقرار-في-الشرق-الأوسط-حتى-نسقط-الحكم-في-إيران-1095943211.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران