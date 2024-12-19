إيلي كوهين: لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط حتى نسقط الحكم في إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
10:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:28 GMT
27 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:25 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241219/إيلي-كوهين-لن-يكون-هناك-استقرار-في-الشرق-الأوسط-حتى-نسقط-الحكم-في-إيران-1095943211.html
إيلي كوهين: لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط حتى نسقط الحكم في إيران
إيلي كوهين: لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط حتى نسقط الحكم في إيران
سبوتنيك عربي
صرح إيلي كوهين، وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن إيران جلبت الدمار إلى غزة ولبنان وسوريا، وهي الآن تجلب الدمار إلى اليمن. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T06:40+0000
2024-12-19T06:40+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102540/01/1025400190_0:97:1500:941_1920x0_80_0_0_e3f9105ab2522a460f34e6f2f9bc01c8.jpg
ونشر كوهين تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أنه "لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط حتى نسقط حكم الإرهاب في طهران"، على حد قوله.وفي وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن.وقال إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا تم إطلاقه من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل، قامت القوات الجوية الإسرائيلية باعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".بينما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، بأن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على مناطق مختلفة من اليمن.وقالت قناة "المسيرة" اليمنية إن "غارات عدوانية استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء"، مشيرةً إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على صنعاء".والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241219/الطيران-الإسرائيلي-يشن-عدة-غارات-جوية-على-مناطق-مختلفة-من-اليمن-1095941655.html
https://sarabic.ae/20241207/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-قبل-وصوله-إلى-البلاد-1095565419.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102540/01/1025400190_91:0:1424:1000_1920x0_80_0_0_56a53859341568fa987064d66de74251.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

إيلي كوهين: لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط حتى نسقط الحكم في إيران

06:40 GMT 19.12.2024
© Photo / The Iranian Ministry of Defenceصاروخ سيمورغ
صاروخ سيمورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Photo / The Iranian Ministry of Defence
تابعنا عبر
صرح إيلي كوهين، وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن إيران جلبت الدمار إلى غزة ولبنان وسوريا، وهي الآن تجلب الدمار إلى اليمن.
ونشر كوهين تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أنه "لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط حتى نسقط حكم الإرهاب في طهران"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
الطيران الإسرائيلي يشن عدة غارات جوية على مناطق مختلفة في اليمن
02:46 GMT
وقال إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا تم إطلاقه من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل، قامت القوات الجوية الإسرائيلية باعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".
بينما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، بأن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على مناطق مختلفة من اليمن.
وقالت قناة "المسيرة" اليمنية إن "غارات عدوانية استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء"، مشيرةً إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على صنعاء".
والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
منظومة مقلاع داوود الصاورخية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله إلى البلاد
7 ديسمبر, 05:35 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала