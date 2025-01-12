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لبنان والعالم
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07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20250112/نائب-رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-النصر-قاب-قوسين-أو-أدنى-1096733019.html
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: النصر قاب قوسين أو أدنى
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: النصر قاب قوسين أو أدنى
سبوتنيك عربي
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، إن "الخرطوم واجهت مكائد من الذين انحرفوا عن مسار الثورة، وأن بعض صغار النفوس رضوا بأن يخدموا أجندات خارجية... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T18:47+0000
2025-01-12T18:47+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، قال فيها إن "مليشيا الدعم السريع تسعى لنهب ثروات السودان"، لكنه أوضح أن النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى بعد تحرير مدينة ود مدني.وتابع: "أقول للمتورطين في إراقة دم السودانيين إنه سيتعاملون معاملة قائدهم المتمرد حميدتي"، على حد وصفه، مشيرا إلى أن الانتقال إلى الديمقراطية يتطلب استكمال استعادة تحرير جميع أنحاء الدولة.ولفت إلى أن "المتمردين عملوا على مخطط معد مسبقا لتفتيت الدولة السودانية وتقسيم السودان"، مضيفا: "لن نسمح لأي قوة داخلية أو خارجية بالعمل على بث الفتنة والفرقة بين السودانيين".واستطرد: "ندرك أن السودان لا يعيش حاليا حالة مساواة ونعمل على معالجة ذلك، وأقول لأنصار تيار الإسلام السياسي عليكم الاستفادة من تجربة حكم امتدت 30 عاما".وتابع: "ندعو إلى بدء حوار يؤسس لسودان جديد، والبحث عن شرعية توافقية تنقل البلاد إلى شرعية دستورية"، مضيفا: "لن نقبل بأي مبادرة صلح تمس سيادة السودان أو تعيد المتمردين إلى المشهد السياسي، وعلى الأحزاب أن تقوم بدورها وتوفق أوضاعها لأن السودان الذي نحبه ونحلم به قادم لا محالة".وكان الجيش السوداني، قد أعلن أمس السبت، استعادة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة الواقعة جنوب الخرطوم، بعد قرابة عام من سيطرة قوات "الدعم السريع" عليها.وعلق قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على خسارة مدينة ود مدني وسط البلاد لصالح الجيش السوداني، معتبرا أنها "مجرد جولة في معركة طويلة"، ومشددًا على استمرار القتال.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250111/حميدتي-بعد-استيلاء-الجيش-السوداني-على-ود-مدني-سنقاتلهم-21-عاما-1096699326.html
https://sarabic.ae/20250112/الجيش-السوداني-يتقدم-نحو-وسط-الخرطوم-1096723318.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: النصر قاب قوسين أو أدنى

18:47 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، إن "الخرطوم واجهت مكائد من الذين انحرفوا عن مسار الثورة، وأن بعض صغار النفوس رضوا بأن يخدموا أجندات خارجية لتدمير بلدهم".
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، قال فيها إن "مليشيا الدعم السريع تسعى لنهب ثروات السودان"، لكنه أوضح أن النصر أصبح قاب قوسين أو أدنى بعد تحرير مدينة ود مدني.
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
حميدتي بعد سيطرة الجيش السوداني على مدينة ود مدني: سنقاتلهم 21 عاما
أمس, 21:48 GMT
وتابع: "أقول للمتورطين في إراقة دم السودانيين إنه سيتعاملون معاملة قائدهم المتمرد حميدتي"، على حد وصفه، مشيرا إلى أن الانتقال إلى الديمقراطية يتطلب استكمال استعادة تحرير جميع أنحاء الدولة.
وقال مالك عقار: "لن ننحرف عن مسار الانتقال السياسي الذي ضحى من أجله الثوار بدمائهم".
ولفت إلى أن "المتمردين عملوا على مخطط معد مسبقا لتفتيت الدولة السودانية وتقسيم السودان"، مضيفا: "لن نسمح لأي قوة داخلية أو خارجية بالعمل على بث الفتنة والفرقة بين السودانيين".
واستطرد: "ندرك أن السودان لا يعيش حاليا حالة مساواة ونعمل على معالجة ذلك، وأقول لأنصار تيار الإسلام السياسي عليكم الاستفادة من تجربة حكم امتدت 30 عاما".
وتابع: "ندعو إلى بدء حوار يؤسس لسودان جديد، والبحث عن شرعية توافقية تنقل البلاد إلى شرعية دستورية"، مضيفا: "لن نقبل بأي مبادرة صلح تمس سيادة السودان أو تعيد المتمردين إلى المشهد السياسي، وعلى الأحزاب أن تقوم بدورها وتوفق أوضاعها لأن السودان الذي نحبه ونحلم به قادم لا محالة".
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
الجيش السوداني يتقدم نحو وسط الخرطوم
13:28 GMT
وكان الجيش السوداني، قد أعلن أمس السبت، استعادة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة الواقعة جنوب الخرطوم، بعد قرابة عام من سيطرة قوات "الدعم السريع" عليها.
وعلق قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على خسارة مدينة ود مدني وسط البلاد لصالح الجيش السوداني، معتبرا أنها "مجرد جولة في معركة طويلة"، ومشددًا على استمرار القتال.
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
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