https://sarabic.ae/20250113/أنصار-الله-اليمنية-تستهدف-مدينة-يافا-الإسرائيلية-بصاروخ-فرط-صوتي-و4-طائرات-مسيرة-1096761081.html
"أنصار الله" اليمنية تستهدف مدينة يافا الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي و4 طائرات مسيرة
"أنصار الله" اليمنية تستهدف مدينة يافا الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي و4 طائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في مدينة يافا الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2". 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T19:28+0000
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وقال المتحدث العسكري لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفتْ أهدافا حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقةِ يافا، وذلك بأربعِ طائرات مسيرة"، مؤكدا أن العمليتين حققتِا أهدافَهما بنجاح.وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية على عهدها في استمرار عملياتِها العسكريةِ ضد إسرائيل حتى وقفِ العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد كشف في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر 2023، نحو 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير العام الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250111/أنصار-الله-تتوعد-بضربة-مدمرة-ومتصاعدة-للعمق-الإسرائيلي-1096683430.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" اليمنية تستهدف مدينة يافا الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي و4 طائرات مسيرة
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في مدينة يافا الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".
وقال المتحدث العسكري لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفتْ أهدافا حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقةِ يافا، وذلك بأربعِ طائرات مسيرة"، مؤكدا أن العمليتين حققتِا أهدافَهما بنجاح.
وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية على عهدها في استمرار عملياتِها العسكريةِ ضد إسرائيل حتى وقفِ العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد كشف في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ نوفمبر 2023، نحو 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير العام الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله"
في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.