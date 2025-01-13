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https://sarabic.ae/20250113/أول-قرار-من-ريال-مدريد-بعد-خسارة-السوبر-الإسباني-أمام-برشلونة-1096761644.html
أول قرار من ريال مدريد بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة
أول قرار من ريال مدريد بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أول قرار اتخذه رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، إثر الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام نظيره برشلونة بنتيجة (5-2)، في لقاء... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T20:22+0000
2025-01-13T20:22+0000
مجتمع
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وذكرت صحيفة "ماركا"، أن فلورنتينو بيريز، والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز، سيلتقيان بالمدرب كارلو أنشيلوتي في الأيام القليلة المقبلة لمحاولة إيجاد حل للمشكلات التي واجهت الفريق، وهو ما يعني عدم وجود إقالة حالية للمدرب كما تطالب الجماهير الغاضبة.وأشارت الصحيفة إلى أنه "بينما يتم طرح أسئلة بشأن مستقبل أنشيلوتي الذي لديه عقد حتى عام 2026، لن يتم اتخاذ قرارات جذرية بشأن المدرب في هذا الوقت رغم أن النتيجة في مباراتي الكلاسيكو هذا الموسم تسببت في الكثير من الضرر".واختتم التقرير: "كانت هناك صافرات استهجان من قبل جماهير ريال مدريد بالأمس، خاصة أن الفريق نتائجه متذبذبة هذا الموسم رغم استمرار منافسته على لقب الدوري الإسباني".وتوّج فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني، مساء أمس الأحد، بعدما اكتسح ريال مدريد بنتيجة 5-2.وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في المملكة العربية السعودية، تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق كيليان مبابي، في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة، قبل أن يعود برشلونة برباعية عن طريق لامين يامال، وليفاندوفسكي، ورافينيا، ووبالدي، في الدقائق 22، 36، و39 و45+9 من الوقت بدل الضائع على الترتيب من الشوط الأول.ومع بداية الشوط الثاني سجل رافينيا هدفه الشخصي الثاني والخامس لنادي برشلونة في الدقيقة 48. وعند الدقيقة 56 احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على حارس مرمى برشلونة تشيزني، بعد عرقلته مبابي، طُرد على إثرها ليكمل "البرسا" المباراة بعشرة لاعبين وليسجل من الركلة الحرة الريال هدفه الثاني عن طريق اللاعب رودريغو عند الدقيقة 60.
https://sarabic.ae/20250112/برشلونة-يتوج-بكأس-السوبر-الإسباني-بعد-تغلبه-على-ريال-مدريد-5-2-فيديو-1096735391.html
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أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, رياضة, منوعات, الأخبار

أول قرار من ريال مدريد بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة

20:22 GMT 13.01.2025
© AP Photo / Altaf Qadriريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة
ريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أول قرار اتخذه رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، إثر الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام نظيره برشلونة بنتيجة (5-2)، في لقاء كلاسيكو السوبر الإسباني.
وذكرت صحيفة "ماركا"، أن فلورنتينو بيريز، والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز، سيلتقيان بالمدرب كارلو أنشيلوتي في الأيام القليلة المقبلة لمحاولة إيجاد حل للمشكلات التي واجهت الفريق، وهو ما يعني عدم وجود إقالة حالية للمدرب كما تطالب الجماهير الغاضبة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بينما يتم طرح أسئلة بشأن مستقبل أنشيلوتي الذي لديه عقد حتى عام 2026، لن يتم اتخاذ قرارات جذرية بشأن المدرب في هذا الوقت رغم أن النتيجة في مباراتي الكلاسيكو هذا الموسم تسببت في الكثير من الضرر".
برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
مجتمع
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد... فيديو
أمس, 21:25 GMT
واختتم التقرير: "كانت هناك صافرات استهجان من قبل جماهير ريال مدريد بالأمس، خاصة أن الفريق نتائجه متذبذبة هذا الموسم رغم استمرار منافسته على لقب الدوري الإسباني".
وتوّج فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني، مساء أمس الأحد، بعدما اكتسح ريال مدريد بنتيجة 5-2.
وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في المملكة العربية السعودية، تقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق كيليان مبابي، في الدقيقة الخامسة من عمر المواجهة، قبل أن يعود برشلونة برباعية عن طريق لامين يامال، وليفاندوفسكي، ورافينيا، ووبالدي، في الدقائق 22، 36، و39 و45+9 من الوقت بدل الضائع على الترتيب من الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني سجل رافينيا هدفه الشخصي الثاني والخامس لنادي برشلونة في الدقيقة 48. وعند الدقيقة 56 احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على حارس مرمى برشلونة تشيزني، بعد عرقلته مبابي، طُرد على إثرها ليكمل "البرسا" المباراة بعشرة لاعبين وليسجل من الركلة الحرة الريال هدفه الثاني عن طريق اللاعب رودريغو عند الدقيقة 60.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:27 GMT
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