https://sarabic.ae/20250113/إسرائيل-ترد-على-حقيقة-اعتقال-جنود-من-جيشها-في-المكسيك-1096737254.html
إسرائيل ترد على حقيقة اعتقال جنود من جيشها في المكسيك
إسرائيل ترد على حقيقة اعتقال جنود من جيشها في المكسيك
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول اعتقال جنود إسرائيليين في المكسيك، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T06:38+0000
2025-01-13T06:38+0000
2025-01-13T06:38+0000
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ونفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التقارير، قائلة إنه "عكس الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه لم يتم اعتقال أي جندي إسرائيلي في المكسيك"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويأتي هذا التوضيح، في أعقاب تقارير نُشرت الأسبوع الماضي، تفيد بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية على علم بما لا يقل عن 12 حالة تم فيها تقديم شكاوى في الخارج ضد جنود من الجيش الإسرائيلي، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة".وتأتي هذه التقارير في خضم حملة تنظمها مؤسسة "هند رجب"، وهي منظمة غير ربحية مقرها بلجيكا، لتحديد هوية الجنود الإسرائيليين، الذين نشروا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يرتكبون فيها جرائم حرب محتملة أو يدعون أنهم ارتكبوها أو يبدو أنهم يؤيدون ارتكابها، وتقديم شكاوى ضد الجنود على هذا الأساس.وأضافت المحكمة، في بيان، أن هناك "أسبابا منطقية" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".
https://sarabic.ae/20250109/رغم-قرار-المحكمة-الدولية-رئيس-بولندا-يأمر-حكومته-بعدم-اعتقال-نتنياهو-حال-زيارته-البلاد-1096636817.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, المكسيك
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, المكسيك
إسرائيل ترد على حقيقة اعتقال جنود من جيشها في المكسيك
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول اعتقال جنود إسرائيليين في المكسيك، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التقارير، قائلة إنه "عكس الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه لم يتم اعتقال أي جندي إسرائيلي في المكسيك"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
ويأتي هذا التوضيح، في أعقاب تقارير نُشرت الأسبوع الماضي، تفيد بأن "وزارة الخارجية الإسرائيلية على علم بما لا يقل عن 12 حالة تم فيها تقديم شكاوى في الخارج ضد جنود من الجيش الإسرائيلي، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة".
وتأتي هذه التقارير في خضم حملة تنظمها مؤسسة "هند رجب"، وهي منظمة غير ربحية مقرها بلجيكا، لتحديد هوية الجنود الإسرائيليين، الذين نشروا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يرتكبون فيها جرائم حرب محتملة أو يدعون أنهم ارتكبوها أو يبدو أنهم يؤيدون ارتكابها، وتقديم شكاوى ضد الجنود على هذا الأساس.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضا بحق محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" ضد الإسرائيليين.
وأضافت المحكمة، في بيان، أن هناك "أسبابا منطقية" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".