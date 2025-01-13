https://sarabic.ae/20250113/رئيس-طائفة-الموحدين-الدروز-في-السويداء-عبر-سبوتنيك-يمكن-لروسيا-أن-تساعد-سوريا-والشعب-السوري-1096745686.html

رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا لـ"سبوتنيك": يمكن لروسيا أن تساعد سوريا وشعبها

رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا لـ"سبوتنيك": يمكن لروسيا أن تساعد سوريا وشعبها

سبوتنيك عربي

أجرت إذاعة "سبوتنيك" عربي، حواراً مع الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الذي شدد على أنه يمكن لروسيا ان تساعد سوريا وشعبها،... 13.01.2025, سبوتنيك عربي

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وحول رؤية الشيخ الهجري للتطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا، قال: "دائما نستبشر بالخير، حين يحصل التجاوب والتفاعل فلا بد من أن يتم استكمال النصر وإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية كدولة لها هيبتها ومؤسساتها، بوحدة شعبها وأرضها".وعن ضرورة قيام جيش واحد يمسك زمام الأمور في سوريا، ورؤية الهجري لواقع مختلف للفصائل المسلحة في سوريا، قال الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا: "حين تقوم الدولة الكاملة والمتكاملة سيكون لها جيشها، الذي يعتبر من ركائز الدولة وأسس بنيانها، وحسب ما ينص عليه الدستور ووفق القوانين الداخلية والدولية، وبعد ملء المكان بأصحابه، سيرتاح المتبرعون لحماية أهلهم ووطنهم من أبناء الفصائل، لهم وقتها الخيار إما بالانضمام والتطوع بالجيش النظامي أو العودة لحياتهم المدنية الطبيعية".وحول موقف الشيخ الهجري، من ما قامت به إسرائيل في سوريا، منذ رحيل الحكومة السورية السابقة، قال:وفيما يتعلق بنظرة الشيخ الهجري إلى علاقات سوريا مع محيطها العربي، قال: "كانت العلاقات في الزمن السابق سيئة مع كل العرب في الجوار وغيرهم، وكانت عدوانية معهم، وسببت حصارًا على أبناء الشعب وتضييقًا على اقتصادنا، ونرجو بعد الاستقرار، تحسين تلك العلاقات الهامة مع العرب جميعًا ودول العالم".وحول كيفية العلاقات السورية مع مختلف الدول الفاعلة عالميًا وماهية أفق العلاقة مع روسيا الاتحادية، أجاب الشيخ الهجري: "مصلحة سوريا أولًا، والشعب السوري له الأولوية، ونطلب التواصل مع كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية كلها لما فيه من خير للبلاد، وفق ما يراه السياسيون والاقتصاديون في حينه، وبالنسبة لروسيا، فلا فرق عندنا بين دولة وأخرى، يمكن لها أن تساعد الشعب والوطن".وعن واقع الأقليات في المجتمع السوري، ودورها في المرحلة المُقبلة، قال الشيخ الهجري: "نرى أن مجرد إطلاق مصطلح الأقليات، هو أمر غير مريح، وفيه تلميح للتفرقة والتمييز، فطبيعة شعبنا بكل أطيافه هي التسامح والمحبة والطيبة، دون النظر إلى هذا الأمر إلا للتعريف، لذلك فالكل سوريون أصلاء، بغض النظر عن تعدادهم، ويفترض التمثيل المتوازن والعادل لا المتساوي فقط بينهم في كل المفاصل".تقرير: أكراد سوريا يطلبون مساعدة "عاجلة" من إسرائيل

https://sarabic.ae/20250101/سوريا-فصائل-محلية-في-السويداء-تمنع-دخول-إدارة-العمليات-العسكرية-إلى-المحافظة-1096386368.html

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