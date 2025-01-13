رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا لـ"سبوتنيك": يمكن لروسيا أن تساعد سوريا وشعبها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250113/رئيس-طائفة-الموحدين-الدروز-في-السويداء-عبر-سبوتنيك-يمكن-لروسيا-أن-تساعد-سوريا-والشعب-السوري-1096745686.html
رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا لـ"سبوتنيك": يمكن لروسيا أن تساعد سوريا وشعبها
رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا لـ"سبوتنيك": يمكن لروسيا أن تساعد سوريا وشعبها
سبوتنيك عربي
أجرت إذاعة "سبوتنيك" عربي، حواراً مع الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الذي شدد على أنه يمكن لروسيا ان تساعد سوريا وشعبها،... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T10:01+0000
2025-01-13T10:20+0000
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096745273_0:245:2771:1804_1920x0_80_0_0_5849a367711696802f6b214964a517e6.jpg
وحول رؤية الشيخ الهجري للتطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا، قال: "دائما نستبشر بالخير، حين يحصل التجاوب والتفاعل فلا بد من أن يتم استكمال النصر وإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية كدولة لها هيبتها ومؤسساتها، بوحدة شعبها وأرضها".وعن ضرورة قيام جيش واحد يمسك زمام الأمور في سوريا، ورؤية الهجري لواقع مختلف للفصائل المسلحة في سوريا، قال الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا: "حين تقوم الدولة الكاملة والمتكاملة سيكون لها جيشها، الذي يعتبر من ركائز الدولة وأسس بنيانها، وحسب ما ينص عليه الدستور ووفق القوانين الداخلية والدولية، وبعد ملء المكان بأصحابه، سيرتاح المتبرعون لحماية أهلهم ووطنهم من أبناء الفصائل، لهم وقتها الخيار إما بالانضمام والتطوع بالجيش النظامي أو العودة لحياتهم المدنية الطبيعية".وحول موقف الشيخ الهجري، من ما قامت به إسرائيل في سوريا، منذ رحيل الحكومة السورية السابقة، قال:وفيما يتعلق بنظرة الشيخ الهجري إلى علاقات سوريا مع محيطها العربي، قال: "كانت العلاقات في الزمن السابق سيئة مع كل العرب في الجوار وغيرهم، وكانت عدوانية معهم، وسببت حصارًا على أبناء الشعب وتضييقًا على اقتصادنا، ونرجو بعد الاستقرار، تحسين تلك العلاقات الهامة مع العرب جميعًا ودول العالم".وحول كيفية العلاقات السورية مع مختلف الدول الفاعلة عالميًا وماهية أفق العلاقة مع روسيا الاتحادية، أجاب الشيخ الهجري: "مصلحة سوريا أولًا، والشعب السوري له الأولوية، ونطلب التواصل مع كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية كلها لما فيه من خير للبلاد، وفق ما يراه السياسيون والاقتصاديون في حينه، وبالنسبة لروسيا، فلا فرق عندنا بين دولة وأخرى، يمكن لها أن تساعد الشعب والوطن".وعن واقع الأقليات في المجتمع السوري، ودورها في المرحلة المُقبلة، قال الشيخ الهجري: "نرى أن مجرد إطلاق مصطلح الأقليات، هو أمر غير مريح، وفيه تلميح للتفرقة والتمييز، فطبيعة شعبنا بكل أطيافه هي التسامح والمحبة والطيبة، دون النظر إلى هذا الأمر إلا للتعريف، لذلك فالكل سوريون أصلاء، بغض النظر عن تعدادهم، ويفترض التمثيل المتوازن والعادل لا المتساوي فقط بينهم في كل المفاصل".تقرير: أكراد سوريا يطلبون مساعدة "عاجلة" من إسرائيل
https://sarabic.ae/20250101/سوريا-فصائل-محلية-في-السويداء-تمنع-دخول-إدارة-العمليات-العسكرية-إلى-المحافظة-1096386368.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096745273_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_afcf7ad998d11a690e99fbef6d27156e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري

رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا لـ"سبوتنيك": يمكن لروسيا أن تساعد سوريا وشعبها

10:01 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 10:20 GMT 13.01.2025)
© Photo / getty Image/Anadoluرئيس طائفة الموحدين الدروز في السويداء الشيخ حكمت الهجري
رئيس طائفة الموحدين الدروز في السويداء الشيخ حكمت الهجري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Photo / getty Image/Anadolu
تابعنا عبر
حصري
أجرت إذاعة "سبوتنيك" عربي، حواراً مع الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الذي شدد على أنه يمكن لروسيا ان تساعد سوريا وشعبها، معتبرًا أن "سوريا ومصلحة شعبها أولاً"، داعيًا إلى "التواصل مع كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية لما فيه من خير للبلاد، وفق ما يراه السياسيون والاقتصاديون".
وحول رؤية الشيخ الهجري للتطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا، قال: "دائما نستبشر بالخير، حين يحصل التجاوب والتفاعل فلا بد من أن يتم استكمال النصر وإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية كدولة لها هيبتها ومؤسساتها، بوحدة شعبها وأرضها".

وعن أهمية الحفاظ على الأراضي السورية موحدة، قال الشيخ الهجري: "سوريا كلٌ متكامل، وكل محافظاتها مترابطة وثرواتها منتشرة على كل أرضها، مما يعني ضرورة التعاون والتعاضد والانسجام، وتاريخيا، فجغرافيتها الواحدة وتعدد الثروات أدى للمحبة والتعاون بين كل أبناء سوريا".

وعن ضرورة قيام جيش واحد يمسك زمام الأمور في سوريا، ورؤية الهجري لواقع مختلف للفصائل المسلحة في سوريا، قال الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا: "حين تقوم الدولة الكاملة والمتكاملة سيكون لها جيشها، الذي يعتبر من ركائز الدولة وأسس بنيانها، وحسب ما ينص عليه الدستور ووفق القوانين الداخلية والدولية، وبعد ملء المكان بأصحابه، سيرتاح المتبرعون لحماية أهلهم ووطنهم من أبناء الفصائل، لهم وقتها الخيار إما بالانضمام والتطوع بالجيش النظامي أو العودة لحياتهم المدنية الطبيعية".
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
سوريا... فصائل محلية في السويداء تمنع دخول "إدارة العمليات العسكرية" إلى المحافظة
1 يناير, 13:20 GMT
وحول موقف الشيخ الهجري، من ما قامت به إسرائيل في سوريا، منذ رحيل الحكومة السورية السابقة، قال:

نرفض أي اعتداء على الأراضي السورية ومن أي دولة أو كيان أوميليشيا أو غيرها، فقدسية أرضنا وأرواحهم تهمنا، ومقدرات جيشنا هي رزق لنا نرفض تدميره، والقانون الدولي نصّ على حماية الدول من أي اعتداء خارجي، ونحن لم نكن راضين من زمن بعيد على سكوت وصمت النظام على تلك الاعتداءات، رغم أنه كان لديه القدرة للحماية والرد، والآن ليس لدينا قوة عسكرية بعد تدمير الجيش وسقوطه، لنحمي حدودنا كما كان يفترض، ومع ذلك فشبابنا من فصائل ومدنيين لن يقبلوا أي اعتداء خارجي على وطنهم.

وفيما يتعلق بنظرة الشيخ الهجري إلى علاقات سوريا مع محيطها العربي، قال: "كانت العلاقات في الزمن السابق سيئة مع كل العرب في الجوار وغيرهم، وكانت عدوانية معهم، وسببت حصارًا على أبناء الشعب وتضييقًا على اقتصادنا، ونرجو بعد الاستقرار، تحسين تلك العلاقات الهامة مع العرب جميعًا ودول العالم".
وحول كيفية العلاقات السورية مع مختلف الدول الفاعلة عالميًا وماهية أفق العلاقة مع روسيا الاتحادية، أجاب الشيخ الهجري: "مصلحة سوريا أولًا، والشعب السوري له الأولوية، ونطلب التواصل مع كل دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية كلها لما فيه من خير للبلاد، وفق ما يراه السياسيون والاقتصاديون في حينه، وبالنسبة لروسيا، فلا فرق عندنا بين دولة وأخرى، يمكن لها أن تساعد الشعب والوطن".

وسألت "سبوتنيك"، الشيخ الهجري، عن رأيه بسعي بعض اللاعبين الإقليميين، للمساهمة في تشكيل جيش سوري جديد، فأوضح: "سؤال اختصاصي يمكن توجيهه للمختصين، مع الاهتمام بأن تكون مصلحة سوريا هي العليا في أي علاقة دون أي تبعية لأحد".

وعن واقع الأقليات في المجتمع السوري، ودورها في المرحلة المُقبلة، قال الشيخ الهجري: "نرى أن مجرد إطلاق مصطلح الأقليات، هو أمر غير مريح، وفيه تلميح للتفرقة والتمييز، فطبيعة شعبنا بكل أطيافه هي التسامح والمحبة والطيبة، دون النظر إلى هذا الأمر إلا للتعريف، لذلك فالكل سوريون أصلاء، بغض النظر عن تعدادهم، ويفترض التمثيل المتوازن والعادل لا المتساوي فقط بينهم في كل المفاصل".
تقرير: أكراد سوريا يطلبون مساعدة "عاجلة" من إسرائيل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала