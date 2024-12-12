https://sarabic.ae/20241212/تقرير-أكراد-سوريا-يطلبون-مساعدة-عاجلة-من-إسرائيل-1095724886.html
تقرير: أكراد سوريا يطلبون مساعدة "عاجلة" من إسرائيل
تقرير: أكراد سوريا يطلبون مساعدة "عاجلة" من إسرائيل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن اكراد سوريا طلبوا مساعدة عاجلة من إسرائيل، وتل أبيب تنظر في الأمر. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T12:20+0000
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وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن مسؤولين كبار في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، طلبوا مساعدة عاجلة من إسرائيل، في ظل شعورهم بتهديد مستقبل الحكم الذاتي للأكراد في شمال شرق سوريا.وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ناقشت إمكانية الاستجابة لطلبات المساعدة المقدمة من "قسد"، لكنها تواجه مشكلة معقدة تتعلق بردود الأفعال الإقليمية والدولية حيال أي تدخل إسرائيلي، خاصة مع تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى وجود حوار مستمر بين إسرائيل والأكراد، والذي أصبح في الآونة الأخيرة أقوى بكثير بعد سقوط نظام بشار الأسد.ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، هو الذي يقود المسار الدبلوماسي بين بلاده مع كلا من الأكراد والدروز في سوريا، وطرح الموضوع في لقاءات مع نظرائه الأوروبيين ومع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.ونقلت الصحيفة عن خبير في القضية الكردية، أن "الطلب الكردي يعد هذه فرصة تاريخية يجب على إسرائيل أن تستغلها".وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
تقرير: أكراد سوريا يطلبون مساعدة "عاجلة" من إسرائيل
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن اكراد سوريا طلبوا مساعدة عاجلة من إسرائيل، وتل أبيب تنظر في الأمر.
وأفادت صحيفة
"يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن مسؤولين كبار في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، طلبوا مساعدة عاجلة من إسرائيل، في ظل شعورهم بتهديد مستقبل الحكم الذاتي للأكراد في شمال شرق سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ناقشت إمكانية الاستجابة لطلبات المساعدة المقدمة من "قسد"، لكنها تواجه مشكلة معقدة تتعلق بردود الأفعال الإقليمية والدولية حيال أي تدخل إسرائيلي، خاصة مع تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان
.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى وجود حوار مستمر بين إسرائيل والأكراد، والذي أصبح في الآونة الأخيرة أقوى بكثير بعد سقوط نظام بشار الأسد.
ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، هو الذي يقود المسار الدبلوماسي بين بلاده مع كلا من الأكراد والدروز في سوريا، وطرح الموضوع في لقاءات مع نظرائه الأوروبيين ومع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
ونقلت الصحيفة عن خبير في القضية الكردية، أن "الطلب الكردي يعد هذه فرصة تاريخية يجب على إسرائيل أن تستغلها".
وسيطرت المعارضة السورية المسلحة
، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.
كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.
وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".