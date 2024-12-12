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تقرير: أكراد سوريا يطلبون مساعدة "عاجلة" من إسرائيل
تقرير: أكراد سوريا يطلبون مساعدة "عاجلة" من إسرائيل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن اكراد سوريا طلبوا مساعدة عاجلة من إسرائيل، وتل أبيب تنظر في الأمر. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن مسؤولين كبار في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، طلبوا مساعدة عاجلة من إسرائيل، في ظل شعورهم بتهديد مستقبل الحكم الذاتي للأكراد في شمال شرق سوريا.وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ناقشت إمكانية الاستجابة لطلبات المساعدة المقدمة من "قسد"، لكنها تواجه مشكلة معقدة تتعلق بردود الأفعال الإقليمية والدولية حيال أي تدخل إسرائيلي، خاصة مع تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى وجود حوار مستمر بين إسرائيل والأكراد، والذي أصبح في الآونة الأخيرة أقوى بكثير بعد سقوط نظام بشار الأسد.ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، هو الذي يقود المسار الدبلوماسي بين بلاده مع كلا من الأكراد والدروز في سوريا، وطرح الموضوع في لقاءات مع نظرائه الأوروبيين ومع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.ونقلت الصحيفة عن خبير في القضية الكردية، أن "الطلب الكردي يعد هذه فرصة تاريخية يجب على إسرائيل أن تستغلها".وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
https://sarabic.ae/20241212/قائد-عسكري-إسرائيلي-نخطط-للبقاء-في-المنطقة-العازلة-مع-سوريا-طالما-لا-يوجد-كيان-معترف-به-في-دمشق-1095714684.html
https://sarabic.ae/20241212/الجيش-الإسرائيلي-دمرنا-القدرات-العسكرية-لسوريا-ومنعناها-من-الوصول-إلى-المتطرفين-1095723748.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم

تقرير: أكراد سوريا يطلبون مساعدة "عاجلة" من إسرائيل

12:20 GMT 12.12.2024
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Str/HO
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن اكراد سوريا طلبوا مساعدة عاجلة من إسرائيل، وتل أبيب تنظر في الأمر.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن مسؤولين كبار في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، طلبوا مساعدة عاجلة من إسرائيل، في ظل شعورهم بتهديد مستقبل الحكم الذاتي للأكراد في شمال شرق سوريا.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
قائد عسكري إسرائيلي: نخطط للبقاء في المنطقة العازلة مع سوريا طالما لا يوجد كيان معترف به في دمشق
08:25 GMT
وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ناقشت إمكانية الاستجابة لطلبات المساعدة المقدمة من "قسد"، لكنها تواجه مشكلة معقدة تتعلق بردود الأفعال الإقليمية والدولية حيال أي تدخل إسرائيلي، خاصة مع تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى وجود حوار مستمر بين إسرائيل والأكراد، والذي أصبح في الآونة الأخيرة أقوى بكثير بعد سقوط نظام بشار الأسد.
ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، هو الذي يقود المسار الدبلوماسي بين بلاده مع كلا من الأكراد والدروز في سوريا، وطرح الموضوع في لقاءات مع نظرائه الأوروبيين ومع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
ونقلت الصحيفة عن خبير في القضية الكردية، أن "الطلب الكردي يعد هذه فرصة تاريخية يجب على إسرائيل أن تستغلها".
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
الجيش الإسرائيلي: دمرنا القدرات العسكرية لسوريا ومنعناها من الوصول إلى المتطرفين
11:48 GMT
وسيطرت المعارضة السورية المسلحة، على السلطة في البلاد، يوم الأحد الماضي 8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وتم تكليف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الجديد محمد البشير، يوم أمس الثلاثاء، بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 مارس/ آذار المقبل.
كما وصل الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.
وقال مصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:07 GMT
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