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الجيش الإسرائيلي: دمرنا القدرات العسكرية لسوريا ومنعناها من الوصول إلى المتطرفين
الجيش الإسرائيلي: دمرنا القدرات العسكرية لسوريا ومنعناها من الوصول إلى المتطرفين
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت تدمير القدرة العسكرية السورية من أجل منع وقوعها في أيدي الجماعات المتطرفة. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T11:48+0000
2024-12-12T11:48+0000
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وقال أدرعي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة للنشاط العسكري والغارات الجوية التي نفذناها على الإمكانات العسكرية للجيش السوري، فقد تم ذلك بسبب رغبة إسرائيل في منع وقوع هذه الأسلحة الاستراتيجية في أيدي تشكيلات متطرفة وغير مسؤولة".وأشار إلى أن إسرائيل لم يسبق لها أن هاجمت هذه الأسلحة الاستراتيجية كونها كانت تحت سيطرة السلطات السورية السابقة.وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أنه على مدار السنوات الماضية، كانت لدى الجيش السوري قوة عسكرية كبيرة تشكل تهديدا كبيرا لإسرائيل.وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي قضى على أنظمة الدفاع الجوي السورية، وخلق واقعا جديدا هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط منذ نحو ستين عاما، حيث ادعت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي بات يتمتع بتفوق جوي كامل ومطلق على معظم مناطق الشرق الأوسط، سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو إيران.قائد عسكري إسرائيلي: نخطط للبقاء في المنطقة العازلة مع سوريا طالما لا يوجد كيان معترف به في دمشق"سقوط الأسد لن يضعفنا".. الحرس الثوري يؤكد رحيل جميع قواته عن سوريا
https://sarabic.ae/20241211/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-دمر-80-من-القدرات-العسكرية-السورية-1095702638.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي: دمرنا القدرات العسكرية لسوريا ومنعناها من الوصول إلى المتطرفين

11:48 GMT 12.12.2024
© AP Photo / Baz Ratnerمدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Baz Ratner
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت تدمير القدرة العسكرية السورية من أجل منع وقوعها في أيدي الجماعات المتطرفة.
وقال أدرعي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أما بالنسبة للنشاط العسكري والغارات الجوية التي نفذناها على الإمكانات العسكرية للجيش السوري، فقد تم ذلك بسبب رغبة إسرائيل في منع وقوع هذه الأسلحة الاستراتيجية في أيدي تشكيلات متطرفة وغير مسؤولة".
وأشار إلى أن إسرائيل لم يسبق لها أن هاجمت هذه الأسلحة الاستراتيجية كونها كانت تحت سيطرة السلطات السورية السابقة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي دمر 80% من القدرات العسكرية السورية، في البلد الذي يشهد تغيرات سياسية كبيرة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
تصاعد دخان المعارك في أطراف مدينة حماة في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
تقرير: الجيش الإسرائيلي دمر 80% من القدرات العسكرية السورية
أمس, 16:57 GMT
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أنه على مدار السنوات الماضية، كانت لدى الجيش السوري قوة عسكرية كبيرة تشكل تهديدا كبيرا لإسرائيل.
وأضافت أن سلاح الجو الإسرائيلي قضى على أنظمة الدفاع الجوي السورية، وخلق واقعا جديدا هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط منذ نحو ستين عاما، حيث ادعت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي بات يتمتع بتفوق جوي كامل ومطلق على معظم مناطق الشرق الأوسط، سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو إيران.
قائد عسكري إسرائيلي: نخطط للبقاء في المنطقة العازلة مع سوريا طالما لا يوجد كيان معترف به في دمشق
"سقوط الأسد لن يضعفنا".. الحرس الثوري يؤكد رحيل جميع قواته عن سوريا
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