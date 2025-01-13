https://sarabic.ae/20250113/قائد-الجيش-السوداني-علاقاتنا-مع-الدول-ستبنى-على-مواقفها-من-الحرب-1096747745.html
قائد الجيش السوداني: علاقاتنا مع الدول ستبنى على مواقفها من الحرب
قائد الجيش السوداني: علاقاتنا مع الدول ستبنى على مواقفها من الحرب
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن العلاقة ستبنى على مواقف الدول من الحرب الدائرة في بلاده. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T11:29+0000
2025-01-13T11:29+0000
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وشدد في مؤتمر صحفي مع الرئيس الغيني، عمر سيسوكو، في ختام زيارته إلى غينيا بيساو، أن "الحرب في السودان لن تتوقف إلا بخروج "قوات الدعم السريع" من الأعيان المدنية، ومساكن المواطنين، وإيقاف الدعم من الدول التي تدعمها سياسيا وعسكريا".كما أشار البرهان إلى أن "السودان يواجه حربا ممنهجة، تعددت أطرافها".وأضاف بيان من مجلس السيادة الانتقالي أن "البرهان جدد في مؤتمر الصحفي مع الرئيس الغيني، على موقف الشعب السوداني الرافض للتفاوض مع "قوات الدعم السريع"، ومشاركتها في المستقبل السياسي للسودان".من ناحيته، أكد الرئيس الغيني، عمر سيكوكو، لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مؤتمرهما الصحفي المشترك، على "استعداد بلاده لدعم جهود وقف الحرب في السودان، وأعرب عن أمله بأن يشهد السودان المزيد من الأمن والاستقرار"، بحسب بيان مجلس السيادة الانتقالي في السودان.ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250111/حميدتي-بعد-استيلاء-الجيش-السوداني-على-ود-مدني-سنقاتلهم-21-عاما-1096699326.html
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الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قائد الجيش السوداني: علاقاتنا مع الدول ستبنى على مواقفها من الحرب
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن العلاقة ستبنى على مواقف الدول من الحرب الدائرة في بلاده.
وشدد في مؤتمر صحفي مع الرئيس الغيني، عمر سيسوكو، في ختام زيارته إلى غينيا بيساو، أن "الحرب في السودان لن تتوقف إلا بخروج "قوات الدعم السريع" من الأعيان المدنية، ومساكن المواطنين، وإيقاف الدعم من الدول التي تدعمها سياسيا وعسكريا".
كما أشار البرهان إلى أن "السودان يواجه حربا ممنهجة، تعددت أطرافها".
وأضاف بيان من مجلس السيادة الانتقالي أن "البرهان جدد في مؤتمر الصحفي مع الرئيس الغيني، على موقف الشعب السوداني الرافض للتفاوض مع "قوات الدعم السريع"، ومشاركتها في المستقبل السياسي للسودان".
وشدد على "أهمية حل المشاكل الداخلية لدول القارة داخل البيت الأفريقي، والنأي عن الحلول الخارجية، ودعا إلى الاستفادة من الموارد التي تذخر بها أفريقيا، ورفض الوصايا من الخارج".
من ناحيته، أكد الرئيس الغيني، عمر سيكوكو، لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مؤتمرهما الصحفي المشترك، على "استعداد بلاده لدعم جهود وقف الحرب في السودان، وأعرب عن أمله بأن يشهد السودان المزيد من الأمن والاستقرار"، بحسب بيان مجلس السيادة الانتقالي في السودان.
ويشهد السودان
، منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في صراع للسيطرة على السلطة في البلاد، وسط محاولات عربية وأفريقية ودولية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها لم تحقق تقدمًا نحو حل دائم.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.