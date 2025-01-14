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المرشح لمنصب وزير الدفاع: أمريكا بحاجة لأن تبني ثالوثا نوويا حديثا
المرشح لمنصب وزير الدفاع: أمريكا بحاجة لأن تبني ثالوثا نوويا حديثا
سبوتنيك عربي
صرّح المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى تحديث الثالوث النووي، لأن بقاء البلاد يعتمد في النهاية على قدراتها. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال هيغسيث خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن "الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بالحد من التسلح عندما تقتضي مصلحتها ذلك".وأوضح أن روسيا عززت ترسانتها النووية بشكل كبير على نحو يشكل تهديدًا للولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.يشار إلى أن الثالوث النووي هو الوسائل العسكرية الثلاث الحاملة للأسلحة النووية، وهي القاذفات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية أرضية الإطلاق والصواريخ الباليستية القابلة للإطلاق من الغواصات.وأكد هيغسيث، أن الإنترنت أصبح ساحة حرب، مشيرًا إلى أن روسيا والصين تشكلان "تهديدًا جديًا" في هذا المجال، وفق وصفه.وصرّح الرئيس جو بايدن، يوم أمس الاثنين، أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يخلق خطر المواجهة النووية مع روسيا، مشيرا إلى أنه تم تجنب هذا التهديد.
https://sarabic.ae/20250113/بايدن-الدعم-الأمريكي-لكييف-يرافقه-خطر-المواجهة-النووية-مع-روسيا-1096761449.html
https://sarabic.ae/20250111/بايدن-أتوقع-أن-يواجه-ترامب-معارضة-في-الكونغرس-إذا-غير-موقفه-من-أوكرانيا-1096670387.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, أخبار العالم الآن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, أخبار العالم الآن

المرشح لمنصب وزير الدفاع: أمريكا بحاجة لأن تبني ثالوثا نوويا حديثا

16:58 GMT 14.01.2025
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرّح المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى تحديث الثالوث النووي، لأن بقاء البلاد يعتمد في النهاية على قدراتها.
وقال هيغسيث خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن "الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بالحد من التسلح عندما تقتضي مصلحتها ذلك".

وزعم أن: "روسيا والصين رفضتا مساعي الولايات المتحدة للانخراط في مباحثات جادة للحد من المخاطر منذ 2020، وفي غياب شريك راغب في الحوار ستكون سياسة وزارة الدفاع هي بناء ثالوث نووي حديث لمنع الصراع وطمأنة الشركاء والحلفاء".

وأوضح أن روسيا عززت ترسانتها النووية بشكل كبير على نحو يشكل تهديدًا للولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
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بايدن: الدعم الأمريكي لكييف يرافقه خطر المواجهة النووية مع روسيا
أمس, 20:27 GMT
يشار إلى أن الثالوث النووي هو الوسائل العسكرية الثلاث الحاملة للأسلحة النووية، وهي القاذفات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية أرضية الإطلاق والصواريخ الباليستية القابلة للإطلاق من الغواصات.
وأكد هيغسيث، أن الإنترنت أصبح ساحة حرب، مشيرًا إلى أن روسيا والصين تشكلان "تهديدًا جديًا" في هذا المجال، وفق وصفه.
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
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بايدن: أتوقع أن يواجه ترامب معارضة في الكونغرس إذا غير موقفه من أوكرانيا
11 يناير, 02:10 GMT

وأضاف: "روسيا لا تزال تشكل تهديدًا جديًا للولايات المتحدة في الفضاء الإلكتروني، والصين تشكل تهديدًا شاملًا وواسع النطاق بشأن التجسس الإلكتروني"، بحسب قوله.

وصرّح الرئيس جو بايدن، يوم أمس الاثنين، أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يخلق خطر المواجهة النووية مع روسيا، مشيرا إلى أنه تم تجنب هذا التهديد.
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