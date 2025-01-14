https://sarabic.ae/20250114/المرشح-لمنصب-وزير-الدفاع-أمريكا-بحاجة-لأن-تبني-ثالوثا-نوويا-حديثا-1096791736.html

المرشح لمنصب وزير الدفاع: أمريكا بحاجة لأن تبني ثالوثا نوويا حديثا

المرشح لمنصب وزير الدفاع: أمريكا بحاجة لأن تبني ثالوثا نوويا حديثا

سبوتنيك عربي

صرّح المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى تحديث الثالوث النووي، لأن بقاء البلاد يعتمد في النهاية على قدراتها. 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T16:58+0000

2025-01-14T16:58+0000

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وقال هيغسيث خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن "الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بالحد من التسلح عندما تقتضي مصلحتها ذلك".وأوضح أن روسيا عززت ترسانتها النووية بشكل كبير على نحو يشكل تهديدًا للولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.يشار إلى أن الثالوث النووي هو الوسائل العسكرية الثلاث الحاملة للأسلحة النووية، وهي القاذفات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية أرضية الإطلاق والصواريخ الباليستية القابلة للإطلاق من الغواصات.وأكد هيغسيث، أن الإنترنت أصبح ساحة حرب، مشيرًا إلى أن روسيا والصين تشكلان "تهديدًا جديًا" في هذا المجال، وفق وصفه.وصرّح الرئيس جو بايدن، يوم أمس الاثنين، أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا يخلق خطر المواجهة النووية مع روسيا، مشيرا إلى أنه تم تجنب هذا التهديد.

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