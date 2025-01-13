https://sarabic.ae/20250113/بايدن-الدعم-الأمريكي-لكييف-يرافقه-خطر-المواجهة-النووية-مع-روسيا-1096761449.html

بايدن: الدعم الأمريكي لكييف يرافقه خطر المواجهة النووية مع روسيا

بايدن: الدعم الأمريكي لكييف يرافقه خطر المواجهة النووية مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس جو بايدن، اليوم الاثنين، أن الدعم الأمريكي إلى أوكرانيا يخلق خطر المواجهة النووية مع روسيا، مشيرا إلى أنه تم تجنب هذا التهديد. 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T20:27+0000

2025-01-13T20:27+0000

2025-01-13T20:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بايدن خلال خطابه الأخير حول السياسة الخارجية: "كان لدي هدفان، توحيد العالم للدفاع عن أوكرانيا وتجنب الحرب بين قوتين نوويتين. وقد حققنا الهدفين".وأكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لا يستطيعون التخلي عن دعم أوكرانيا، ويجب عليهم الاستمرار في مساعدة كييف.وقال: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود. لا يمكننا المغادرة. لقد قمنا بتوحيد 50 دولة لدعم أوكرانيا، ليس فقط في أوروبا، ولكن لأول مرة في آسيا، وتدرك هذه الدول أن ما يحدث في أوكرانيا يهمها أيضاً".وبدأ بايدن خطابه الأخير حول السياسة الخارجية بالإعلان عن أن الولايات المتحدة "حافظت على مكانتها وعززتها في السباق العالمي نحو القيادة العالمية، وأن تحالفاتها وصلت إلى قوة غير مسبوقة".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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