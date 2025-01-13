https://sarabic.ae/20250113/بايدن-الدعم-الأمريكي-لكييف-يرافقه-خطر-المواجهة-النووية-مع-روسيا-1096761449.html
بايدن: الدعم الأمريكي لكييف يرافقه خطر المواجهة النووية مع روسيا
بايدن: الدعم الأمريكي لكييف يرافقه خطر المواجهة النووية مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس جو بايدن، اليوم الاثنين، أن الدعم الأمريكي إلى أوكرانيا يخلق خطر المواجهة النووية مع روسيا، مشيرا إلى أنه تم تجنب هذا التهديد. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T20:27+0000
2025-01-13T20:27+0000
2025-01-13T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن خلال خطابه الأخير حول السياسة الخارجية: "كان لدي هدفان، توحيد العالم للدفاع عن أوكرانيا وتجنب الحرب بين قوتين نوويتين. وقد حققنا الهدفين".وأكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لا يستطيعون التخلي عن دعم أوكرانيا، ويجب عليهم الاستمرار في مساعدة كييف.وقال: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود. لا يمكننا المغادرة. لقد قمنا بتوحيد 50 دولة لدعم أوكرانيا، ليس فقط في أوروبا، ولكن لأول مرة في آسيا، وتدرك هذه الدول أن ما يحدث في أوكرانيا يهمها أيضاً".وبدأ بايدن خطابه الأخير حول السياسة الخارجية بالإعلان عن أن الولايات المتحدة "حافظت على مكانتها وعززتها في السباق العالمي نحو القيادة العالمية، وأن تحالفاتها وصلت إلى قوة غير مسبوقة".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: الدعم الأمريكي لكييف يرافقه خطر المواجهة النووية مع روسيا
20:27 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 20:33 GMT 13.01.2025)
صرّح الرئيس جو بايدن، اليوم الاثنين، أن الدعم الأمريكي إلى أوكرانيا يخلق خطر المواجهة النووية مع روسيا، مشيرا إلى أنه تم تجنب هذا التهديد.
وقال بايدن خلال خطابه الأخير حول السياسة الخارجية: "كان لدي هدفان، توحيد العالم للدفاع عن أوكرانيا وتجنب الحرب بين قوتين نوويتين. وقد حققنا الهدفين".
وتابع: "اليوم تظل أوكرانيا دولة حرة ومستقلة تتمتع بإمكانات مستقبل مشرق، ووضعنا الأساس للإدارة المقبلة لتكون قادرة على حماية هذه الإمكانات".
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لا يستطيعون التخلي عن دعم أوكرانيا، ويجب عليهم الاستمرار في مساعدة كييف.
وقال: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود. لا يمكننا المغادرة. لقد قمنا بتوحيد 50 دولة لدعم أوكرانيا، ليس فقط في أوروبا، ولكن لأول مرة في آسيا، وتدرك هذه الدول أن ما يحدث في أوكرانيا يهمها أيضاً".
وأضاف بايدن أنه "وضع الأساس" للإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لضمان استمرار فريقه في دعم كييف.
وبدأ بايدن خطابه الأخير حول السياسة الخارجية بالإعلان عن أن الولايات المتحدة "حافظت على مكانتها وعززتها في السباق العالمي نحو القيادة العالمية، وأن تحالفاتها وصلت إلى قوة غير مسبوقة".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية
، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية
، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.