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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250113/بايدن-الدعم-الأمريكي-لكييف-يرافقه-خطر-المواجهة-النووية-مع-روسيا-1096761449.html
بايدن: الدعم الأمريكي لكييف يرافقه خطر المواجهة النووية مع روسيا
بايدن: الدعم الأمريكي لكييف يرافقه خطر المواجهة النووية مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس جو بايدن، اليوم الاثنين، أن الدعم الأمريكي إلى أوكرانيا يخلق خطر المواجهة النووية مع روسيا، مشيرا إلى أنه تم تجنب هذا التهديد. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T20:27+0000
2025-01-13T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن خلال خطابه الأخير حول السياسة الخارجية: "كان لدي هدفان، توحيد العالم للدفاع عن أوكرانيا وتجنب الحرب بين قوتين نوويتين. وقد حققنا الهدفين".وأكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لا يستطيعون التخلي عن دعم أوكرانيا، ويجب عليهم الاستمرار في مساعدة كييف.وقال: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود. لا يمكننا المغادرة. لقد قمنا بتوحيد 50 دولة لدعم أوكرانيا، ليس فقط في أوروبا، ولكن لأول مرة في آسيا، وتدرك هذه الدول أن ما يحدث في أوكرانيا يهمها أيضاً".وبدأ بايدن خطابه الأخير حول السياسة الخارجية بالإعلان عن أن الولايات المتحدة "حافظت على مكانتها وعززتها في السباق العالمي نحو القيادة العالمية، وأن تحالفاتها وصلت إلى قوة غير مسبوقة".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250111/بايدن-أتوقع-أن-يواجه-ترامب-معارضة-في-الكونغرس-إذا-غير-موقفه-من-أوكرانيا-1096670387.html
https://sarabic.ae/20250113/البيت-الأبيض-يتعين-على-أوكرانيا-خفض-سن-التعبئة-العامة-1096757561.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: الدعم الأمريكي لكييف يرافقه خطر المواجهة النووية مع روسيا

20:27 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 20:33 GMT 13.01.2025)
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
صرّح الرئيس جو بايدن، اليوم الاثنين، أن الدعم الأمريكي إلى أوكرانيا يخلق خطر المواجهة النووية مع روسيا، مشيرا إلى أنه تم تجنب هذا التهديد.
وقال بايدن خلال خطابه الأخير حول السياسة الخارجية: "كان لدي هدفان، توحيد العالم للدفاع عن أوكرانيا وتجنب الحرب بين قوتين نوويتين. وقد حققنا الهدفين".

وتابع: "اليوم تظل أوكرانيا دولة حرة ومستقلة تتمتع بإمكانات مستقبل مشرق، ووضعنا الأساس للإدارة المقبلة لتكون قادرة على حماية هذه الإمكانات".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لا يستطيعون التخلي عن دعم أوكرانيا، ويجب عليهم الاستمرار في مساعدة كييف.
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
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وقال: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود. لا يمكننا المغادرة. لقد قمنا بتوحيد 50 دولة لدعم أوكرانيا، ليس فقط في أوروبا، ولكن لأول مرة في آسيا، وتدرك هذه الدول أن ما يحدث في أوكرانيا يهمها أيضاً".

وأضاف بايدن أنه "وضع الأساس" للإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لضمان استمرار فريقه في دعم كييف.

وبدأ بايدن خطابه الأخير حول السياسة الخارجية بالإعلان عن أن الولايات المتحدة "حافظت على مكانتها وعززتها في السباق العالمي نحو القيادة العالمية، وأن تحالفاتها وصلت إلى قوة غير مسبوقة".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
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وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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