https://sarabic.ae/20250113/البنتاغون-يعترف-بتقدم-القوات-الروسية-في-مقاطعة-كورسك-1096758999.html

البنتاغون يعترف بتقدم القوات الروسية في مقاطعة كورسك

البنتاغون يعترف بتقدم القوات الروسية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

اعترف المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الاثنين، بالتقدم الذي أحرزته القوات الروسية في مقاطعة كورسك، مشيرا إلى خطورة الوضع بالنسبة للقوات المسلحة... 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T17:41+0000

2025-01-13T17:41+0000

2025-01-13T17:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال رايدر للصحفيين: "نرى أن الروس يحرزون تقدما تدريجيا".وأضاف أن "الأوكرانيين يواصلون القتال ويواصلون القيام بكل ما في وسعهم للسيطرة على الخطوط".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر عسكرية أوكرانية لم تسمها، أن الجيش الأوكراني اعترف بفشل محاولات شن هجوم مضاد في مقاطعة كورسك.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكراني للقوات الروسية عشية عيد الميلادتحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة

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