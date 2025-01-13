https://sarabic.ae/20250113/البنتاغون-يعترف-بتقدم-القوات-الروسية-في-مقاطعة-كورسك-1096758999.html
البنتاغون يعترف بتقدم القوات الروسية في مقاطعة كورسك
البنتاغون يعترف بتقدم القوات الروسية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
اعترف المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الاثنين، بالتقدم الذي أحرزته القوات الروسية في مقاطعة كورسك، مشيرا إلى خطورة الوضع بالنسبة للقوات المسلحة... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T17:41+0000
2025-01-13T17:41+0000
2025-01-13T17:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال رايدر للصحفيين: "نرى أن الروس يحرزون تقدما تدريجيا".وأضاف أن "الأوكرانيين يواصلون القتال ويواصلون القيام بكل ما في وسعهم للسيطرة على الخطوط".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر عسكرية أوكرانية لم تسمها، أن الجيش الأوكراني اعترف بفشل محاولات شن هجوم مضاد في مقاطعة كورسك.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكراني للقوات الروسية عشية عيد الميلادتحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
https://sarabic.ae/20250113/البيت-الأبيض-يتعين-على-أوكرانيا-خفض-سن-التعبئة-العامة-1096757561.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
البنتاغون يعترف بتقدم القوات الروسية في مقاطعة كورسك
اعترف المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الاثنين، بالتقدم الذي أحرزته القوات الروسية في مقاطعة كورسك، مشيرا إلى خطورة الوضع بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال رايدر للصحفيين: "نرى أن الروس يحرزون تقدما تدريجيا".
وأوضح رايدر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الوضع الذي تجد القوات المسلحة الأوكرانية نفسها فيه خلال المعارك الجارية "خطيرًا للغاية".
وأضاف أن "الأوكرانيين يواصلون القتال ويواصلون القيام بكل ما في وسعهم للسيطرة على الخطوط".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر عسكرية أوكرانية لم تسمها، أن الجيش الأوكراني اعترف بفشل محاولات شن هجوم مضاد في مقاطعة كورسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.