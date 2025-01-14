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09:16 GMT
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تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
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تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
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59 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
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شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
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183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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لقاء سبوتنيك
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بعد حوادث القتل والخطف... هل يطلب المسلمون العلويون في سوريا "حماية دولية"؟
بعد حوادث القتل والخطف... هل يطلب المسلمون العلويون في سوريا "حماية دولية"؟
سبوتنيك عربي
مع تصاعد عمليات الخطف والقتل في محافظات اللاذقية وحمص، التي طالت في معظمها أبناء الطائفة العلوية المسلمة في سوريا، بدأت تظهر بعض الأصوات القليلة من أبناء... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T10:57+0000
2025-01-14T10:57+0000
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وقال الصحفي السوري جعفر علي، وهو من الطائفة العلوية المسلمة في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إنه "مع تسجيل عدة حالات خطف وقتل بحق أبناء الطائفة العلوية في المنطقة الوسطى والغربية في سوريا، بدأ بعض شيوخ ووجهاء الطائفة العلوية يلوحون بخيار طلب الحماية الدولية، وذلك لوقف أعمال الاعتداء والخطف بحق أبناء الطائفة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأصوات خرجت مؤخرا ضمن بعض الاجتماعات ومجالس العزاء الخاصة بالضحايا الذين سقطوا مؤخرا على أيدي عصابات مسلحة مجهولة الانتماء".وبيّن الصحفي السوري أن "إدارة العمليات العسكرية في سوريا حاولت احتواء حالة الغضب الشعبي نتيجة حالات الخطف والقتل من خلال إرسال ممثلين عنها إلى مجالس العزاء وتقديم ضمانات لضبط الوضع الأمني والاستماع إلى مطالب الأهالي".وكان قد انتشر فيديو يظهر فيه أحد وجهاء الطائفة العلوية المدعو الشيخ صالح منصور أثناء مراسم دفن شاب قتل على أيدي عصابة مسلحة مجهولة في ريف اللاذقية.وقال الشيخ منصور إنه "في حال لم يتم ضبط حالات القتل والخطف والسرقة بأقرب وقت سيتم رفع عريضة موقعة من ملايين من أبناء الطائفة العلوية تطالب بحماية دولية مؤقتة حتى يتم تشكيل حكومة قادرة على حماية شعبها".وأحدث التصريح جدلا بين السوريين، فمنهم من استنكر هذا التصريح أو أي نوع من أنواع التدخل الخارجي، ومنهم من اعتبر أن كثرة عمليات القتل والخطف غير المبررة التي تدرج تحت مصطلح "حالات فردية"، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير جدا من عناصر الجيش السوري السابق، جلّهم من الطائفة العلوية، جعلت المواطنين يفكرون في هذا الاتجاه لحماية أنفسهم وخوفهم على أبنائهم من عمليات التنكيل والقتل.
https://sarabic.ae/20250113/رئيس-طائفة-الموحدين-الدروز-في-السويداء-عبر-سبوتنيك-يمكن-لروسيا-أن-تساعد-سوريا-والشعب-السوري-1096745686.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

بعد حوادث القتل والخطف... هل يطلب المسلمون العلويون في سوريا "حماية دولية"؟

10:57 GMT 14.01.2025
© Sputnik . مواطنون سوريون خلال الزلزال الذي ضرب البلاد - صورة أرشيفية -20.02.2023
مواطنون سوريون خلال الزلزال الذي ضرب البلاد - صورة أرشيفية -20.02.2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Sputnik .
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مع تصاعد عمليات الخطف والقتل في محافظات اللاذقية وحمص، التي طالت في معظمها أبناء الطائفة العلوية المسلمة في سوريا، بدأت تظهر بعض الأصوات القليلة من أبناء الطائفة تلوح بخيار طلب "الحماية الدولية"، الأمر الذي أحدث جدلا في البلاد.
وقال الصحفي السوري جعفر علي، وهو من الطائفة العلوية المسلمة في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إنه "مع تسجيل عدة حالات خطف وقتل بحق أبناء الطائفة العلوية في المنطقة الوسطى والغربية في سوريا، بدأ بعض شيوخ ووجهاء الطائفة العلوية يلوحون بخيار طلب الحماية الدولية، وذلك لوقف أعمال الاعتداء والخطف بحق أبناء الطائفة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأصوات خرجت مؤخرا ضمن بعض الاجتماعات ومجالس العزاء الخاصة بالضحايا الذين سقطوا مؤخرا على أيدي عصابات مسلحة مجهولة الانتماء".

وأوضح علي "أن هذا المطلب قد لا يتوافق معه كامل أبناء الطائفة العلوية الذين دعوا منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وأن تكون الطائفة العلوية المسلمة مشاركة بها حيث رأى أبناء الطائفة أنهم مكون رئيسي من مكونات الشعب السوري ويسعون إلى المشاركة في إعادة بناء الدولة السورية".

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أمس, 10:01 GMT
وبيّن الصحفي السوري أن "إدارة العمليات العسكرية في سوريا حاولت احتواء حالة الغضب الشعبي نتيجة حالات الخطف والقتل من خلال إرسال ممثلين عنها إلى مجالس العزاء وتقديم ضمانات لضبط الوضع الأمني والاستماع إلى مطالب الأهالي".

ونوه علي في حديثه إلى أنه في حال لم تضبط عمليات القتل والسرقة والخطف بشكل سريع من قبل المسؤولين في إدارة العمليات العسكرية، فإن هذه الأعمال "ستكون ذريعة لعدة أطراف داخلية وخارجية لتعزيز فكرة طلب الحماية الدولية من مجلس الأمن".

وكان قد انتشر فيديو يظهر فيه أحد وجهاء الطائفة العلوية المدعو الشيخ صالح منصور أثناء مراسم دفن شاب قتل على أيدي عصابة مسلحة مجهولة في ريف اللاذقية.
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أمس, 12:02 GMT
وقال الشيخ منصور إنه "في حال لم يتم ضبط حالات القتل والخطف والسرقة بأقرب وقت سيتم رفع عريضة موقعة من ملايين من أبناء الطائفة العلوية تطالب بحماية دولية مؤقتة حتى يتم تشكيل حكومة قادرة على حماية شعبها".
وأحدث التصريح جدلا بين السوريين، فمنهم من استنكر هذا التصريح أو أي نوع من أنواع التدخل الخارجي، ومنهم من اعتبر أن كثرة عمليات القتل والخطف غير المبررة التي تدرج تحت مصطلح "حالات فردية"، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير جدا من عناصر الجيش السوري السابق، جلّهم من الطائفة العلوية، جعلت المواطنين يفكرون في هذا الاتجاه لحماية أنفسهم وخوفهم على أبنائهم من عمليات التنكيل والقتل.
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