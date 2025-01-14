https://sarabic.ae/20250114/بعد-حوادث-القتل-والخطف-هل-يطلب-المسلمون-العلويون-في-سوريا-حماية-دولية؟-1096772418.html

بعد حوادث القتل والخطف... هل يطلب المسلمون العلويون في سوريا "حماية دولية"؟

بعد حوادث القتل والخطف... هل يطلب المسلمون العلويون في سوريا "حماية دولية"؟

سبوتنيك عربي

مع تصاعد عمليات الخطف والقتل في محافظات اللاذقية وحمص، التي طالت في معظمها أبناء الطائفة العلوية المسلمة في سوريا، بدأت تظهر بعض الأصوات القليلة من أبناء... 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T10:57+0000

2025-01-14T10:57+0000

2025-01-14T10:57+0000

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وقال الصحفي السوري جعفر علي، وهو من الطائفة العلوية المسلمة في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إنه "مع تسجيل عدة حالات خطف وقتل بحق أبناء الطائفة العلوية في المنطقة الوسطى والغربية في سوريا، بدأ بعض شيوخ ووجهاء الطائفة العلوية يلوحون بخيار طلب الحماية الدولية، وذلك لوقف أعمال الاعتداء والخطف بحق أبناء الطائفة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأصوات خرجت مؤخرا ضمن بعض الاجتماعات ومجالس العزاء الخاصة بالضحايا الذين سقطوا مؤخرا على أيدي عصابات مسلحة مجهولة الانتماء".وبيّن الصحفي السوري أن "إدارة العمليات العسكرية في سوريا حاولت احتواء حالة الغضب الشعبي نتيجة حالات الخطف والقتل من خلال إرسال ممثلين عنها إلى مجالس العزاء وتقديم ضمانات لضبط الوضع الأمني والاستماع إلى مطالب الأهالي".وكان قد انتشر فيديو يظهر فيه أحد وجهاء الطائفة العلوية المدعو الشيخ صالح منصور أثناء مراسم دفن شاب قتل على أيدي عصابة مسلحة مجهولة في ريف اللاذقية.وقال الشيخ منصور إنه "في حال لم يتم ضبط حالات القتل والخطف والسرقة بأقرب وقت سيتم رفع عريضة موقعة من ملايين من أبناء الطائفة العلوية تطالب بحماية دولية مؤقتة حتى يتم تشكيل حكومة قادرة على حماية شعبها".وأحدث التصريح جدلا بين السوريين، فمنهم من استنكر هذا التصريح أو أي نوع من أنواع التدخل الخارجي، ومنهم من اعتبر أن كثرة عمليات القتل والخطف غير المبررة التي تدرج تحت مصطلح "حالات فردية"، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير جدا من عناصر الجيش السوري السابق، جلّهم من الطائفة العلوية، جعلت المواطنين يفكرون في هذا الاتجاه لحماية أنفسهم وخوفهم على أبنائهم من عمليات التنكيل والقتل.

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