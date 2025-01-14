https://sarabic.ae/20250114/كوريا-الشمالية-تطلق-عدة-صواريخ-باتجاه-بحر-اليابان-1096764169.html
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باتجاه بحر اليابان
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، أن جمهورية كوريا الديمقراطية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، من... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T03:03+0000
2025-01-14T03:03+0000
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وجاء في بيان الهيئة: "رصدت قواتنا العسكرية اليوم، 14 يناير، حوالي الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، إطلاق عدة مقذوفات غير معروفة، يُعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه بحر اليابان".ووفقًا للبيانات الأولية، قطعت الصواريخ مسافة 250 كيلومترًا قبل أن تسقط في البحر.وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة عززت إجراءات المراقبة والرصد تحسبًا لأي إطلاقات إضافية، مع التأكيد على الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة واليابان، واستمرار الجاهزية القتالية الكاملة.تُعد هذه ثاني تجربة صاروخية تجريها جمهورية كوريا الديمقراطية خلال عام 2025، بعد أن أطلقت في 6 يناير صاروخًا أسرع من الصوت متوسط وبعيد المدى.
https://sarabic.ae/20241023/كوريا-الشمالية-تؤكد-على-تعزيز-قدرات-الردع-في-مواجهة-التهديدات-النووية-1094056082.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, أخبار اليابان, العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, أخبار اليابان, العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باتجاه بحر اليابان
أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، أن جمهورية كوريا الديمقراطية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، من منطقة كانجي بمقاطعة تشاغان.
وجاء في بيان الهيئة: "رصدت قواتنا العسكرية اليوم، 14 يناير، حوالي الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، إطلاق عدة مقذوفات غير معروفة، يُعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه بحر اليابان".
23 أكتوبر 2024, 06:33 GMT
ووفقًا للبيانات الأولية، قطعت الصواريخ مسافة 250 كيلومترًا قبل أن تسقط في البحر.
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة عززت إجراءات المراقبة والرصد تحسبًا لأي إطلاقات إضافية، مع التأكيد على الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة واليابان، واستمرار الجاهزية القتالية الكاملة.
تُعد هذه ثاني تجربة صاروخية تجريها جمهورية كوريا الديمقراطية
خلال عام 2025، بعد أن أطلقت في 6 يناير صاروخًا أسرع من الصوت متوسط وبعيد المدى.