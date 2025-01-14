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كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باتجاه بحر اليابان
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، أن جمهورية كوريا الديمقراطية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، من... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T03:03+0000
2025-01-14T03:03+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
أخبار اليابان
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كوريا الجنوبية
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وجاء في بيان الهيئة: "رصدت قواتنا العسكرية اليوم، 14 يناير، حوالي الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، إطلاق عدة مقذوفات غير معروفة، يُعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه بحر اليابان".ووفقًا للبيانات الأولية، قطعت الصواريخ مسافة 250 كيلومترًا قبل أن تسقط في البحر.وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة عززت إجراءات المراقبة والرصد تحسبًا لأي إطلاقات إضافية، مع التأكيد على الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة واليابان، واستمرار الجاهزية القتالية الكاملة.تُعد هذه ثاني تجربة صاروخية تجريها جمهورية كوريا الديمقراطية خلال عام 2025، بعد أن أطلقت في 6 يناير صاروخًا أسرع من الصوت متوسط وبعيد المدى.
https://sarabic.ae/20241023/كوريا-الشمالية-تؤكد-على-تعزيز-قدرات-الردع-في-مواجهة-التهديدات-النووية-1094056082.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, أخبار اليابان, العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, أخبار اليابان, العالم, كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باتجاه بحر اليابان

03:03 GMT 14.01.2025
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Photo / KCNA
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أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، أن جمهورية كوريا الديمقراطية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، من منطقة كانجي بمقاطعة تشاغان.

وجاء في بيان الهيئة: "رصدت قواتنا العسكرية اليوم، 14 يناير، حوالي الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، إطلاق عدة مقذوفات غير معروفة، يُعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه بحر اليابان".
رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
كوريا الشمالية تؤكد على تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية
23 أكتوبر 2024, 06:33 GMT
ووفقًا للبيانات الأولية، قطعت الصواريخ مسافة 250 كيلومترًا قبل أن تسقط في البحر.
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة عززت إجراءات المراقبة والرصد تحسبًا لأي إطلاقات إضافية، مع التأكيد على الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة واليابان، واستمرار الجاهزية القتالية الكاملة.
تُعد هذه ثاني تجربة صاروخية تجريها جمهورية كوريا الديمقراطية خلال عام 2025، بعد أن أطلقت في 6 يناير صاروخًا أسرع من الصوت متوسط وبعيد المدى.
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