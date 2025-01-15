https://sarabic.ae/20250115/أمير-قطر-يعرب-عن-أمله-أن-ينتهي-العدوان-في-الأراضي-المحتلة-بتوقيع-اتفاق-الهدنة-1096824895.html

أمير قطر يعرب عن أمله أن ينتهي "العدوان في الأراضي المحتلة" بتوقيع اتفاق الهدنة

أمير قطر يعرب عن أمله أن ينتهي "العدوان في الأراضي المحتلة" بتوقيع اتفاق الهدنة

سبوتنيك عربي

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن أمله في أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في إنهاء ما وصفه بالعدوان والتدمير والقتل في القطاع... 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T21:42+0000

2025-01-15T21:42+0000

2025-01-15T21:43+0000

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وقال الأمير في منشور على منصة إكس:" نأمل أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدء مرحلة جديدة لا يتم فيها تهميش هذه القضية العادلة، والعمل الجاد على حلها حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية".كان الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، أعلنوا التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.وفي البيان المشترك، أكد الوسطاء الثلاثة أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين. وعليه، فإن الوسطاء سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.

https://sarabic.ae/20250115/بايدن-المفاوضات-بشأن-اتفاق-غزة-كانت-من-بين-الأصعب-التي-شهدتها-على-الإطلاق-1096822594.html

https://sarabic.ae/20250115/بيان-الوسطاء-بشأن-اتفاق-الهدنة-في-غزة-التفاصيل-الكاملة-1096823943.html

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