https://sarabic.ae/20250115/حيوان-غريب-في-ثلاجة-متجر-أمريكي-يثير-دهشة-الشرطة-فيديو-1096815687.html
حيوان غريب في ثلاجة متجر أمريكي يثير دهشة الشرطة... فيديو
حيوان غريب في ثلاجة متجر أمريكي يثير دهشة الشرطة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سحب حيوان غريب من ثلاجة متجر أمريكي، في مشهد أثار دهشة الشرطة والعملاء. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T15:49+0000
2025-01-15T15:49+0000
2025-01-15T15:49+0000
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وتلقت الشرطة في مدينة شيكاغو، بلاغا عن "حيوان غريب" في ثلاجة متجر، البعض قال إنه جرذ، وآخرون أكدوا أنه راكون.وتظهر اللقطات المنشورة ضابطي شرطة يقومان بسحب الحيوان من الثلاجة، حيث قام الضابط بسحب الحيوان من ذيله ليتفاجئوا أنه كان ذئبا.وبيّنت المشاهد أيضا أنه وبعد سحب الذئب استطاع الإفلات، وركض مرة ثانية عائدا إلى الثلاجة في مشهد أصاب جميع العملاء والشرطة بالذهول، ليتمكن الضباط في النهاية من الإمساك به واحتجازه.روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو"بطريقة بروس لي".. "بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
حيوان غريب في ثلاجة متجر أمريكي يثير دهشة الشرطة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سحب حيوان غريب من ثلاجة متجر أمريكي، في مشهد أثار دهشة الشرطة والعملاء.
وتلقت الشرطة في مدينة شيكاغو، بلاغا عن "حيوان غريب" في ثلاجة متجر، البعض قال إنه جرذ، وآخرون أكدوا أنه راكون.
وتظهر اللقطات المنشورة ضابطي شرطة يقومان بسحب الحيوان من الثلاجة، حيث قام الضابط بسحب الحيوان من ذيله ليتفاجئوا أنه كان ذئبا.
وبيّنت المشاهد أيضا أنه وبعد سحب الذئب استطاع الإفلات، وركض مرة ثانية عائدا إلى الثلاجة في مشهد أصاب جميع العملاء والشرطة بالذهول، ليتمكن الضباط في النهاية من الإمساك به واحتجازه.