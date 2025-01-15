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المقهى الثقافي
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
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الإنسان والثقافة
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
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مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
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59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
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https://sarabic.ae/20250115/حيوان-غريب-في-ثلاجة-متجر-أمريكي-يثير-دهشة-الشرطة-فيديو-1096815687.html
حيوان غريب في ثلاجة متجر أمريكي يثير دهشة الشرطة... فيديو
حيوان غريب في ثلاجة متجر أمريكي يثير دهشة الشرطة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سحب حيوان غريب من ثلاجة متجر أمريكي، في مشهد أثار دهشة الشرطة والعملاء. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-15T15:49+0000
مجتمع
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وتلقت الشرطة في مدينة شيكاغو، بلاغا عن "حيوان غريب" في ثلاجة متجر، البعض قال إنه جرذ، وآخرون أكدوا أنه راكون.وتظهر اللقطات المنشورة ضابطي شرطة يقومان بسحب الحيوان من الثلاجة، حيث قام الضابط بسحب الحيوان من ذيله ليتفاجئوا أنه كان ذئبا.وبيّنت المشاهد أيضا أنه وبعد سحب الذئب استطاع الإفلات، وركض مرة ثانية عائدا إلى الثلاجة في مشهد أصاب جميع العملاء والشرطة بالذهول، ليتمكن الضباط في النهاية من الإمساك به واحتجازه.روبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو"بطريقة بروس لي".. "بطريقة بروس لي".. شرطي صيني يلقي القبض على مجرم "بضربة قاضية".. فيديو
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حيوان غريب في ثلاجة متجر أمريكي يثير دهشة الشرطة... فيديو

15:49 GMT 15.01.2025
© Photo / Xحيوان غريب في ثلاجة متجر أمريكي يثير دهشة الشرطة
حيوان غريب في ثلاجة متجر أمريكي يثير دهشة الشرطة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سحب حيوان غريب من ثلاجة متجر أمريكي، في مشهد أثار دهشة الشرطة والعملاء.
وتلقت الشرطة في مدينة شيكاغو، بلاغا عن "حيوان غريب" في ثلاجة متجر، البعض قال إنه جرذ، وآخرون أكدوا أنه راكون.
وتظهر اللقطات المنشورة ضابطي شرطة يقومان بسحب الحيوان من الثلاجة، حيث قام الضابط بسحب الحيوان من ذيله ليتفاجئوا أنه كان ذئبا.
وبيّنت المشاهد أيضا أنه وبعد سحب الذئب استطاع الإفلات، وركض مرة ثانية عائدا إلى الثلاجة في مشهد أصاب جميع العملاء والشرطة بالذهول، ليتمكن الضباط في النهاية من الإمساك به واحتجازه.
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