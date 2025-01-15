https://sarabic.ae/20250115/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-سنعمل-على-توحيد-غزة-والضفة-والقدس-تحت-حكومة-واحدة-1096802527.html
رئيس الوزراء الفلسطيني: سنعمل على توحيد غزة والضفة والقدس تحت حكومة واحدة
رئيس الوزراء الفلسطيني: سنعمل على توحيد غزة والضفة والقدس تحت حكومة واحدة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يؤكد أهمية السير نحو السلام". 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T09:18+0000
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وأوضح مصطفى، خلال تصريحات له، أن "الفلسطينيين يواجهون وضعا صعبا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توحيد غزة والضفة والقدس تحت حكومة واحدة".وشدد على "ضرورة دعم الائتلاف الدولي لتكريس حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن "غزة تحت حرب الإبادة الجماعية بعد مرور أكثر من عام".كما شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع ودعم فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة"، قائلا: "حان الوقت لاتخاذ إجراءات واقعية لتطبيق حل الدولتين".وطالب محمد مصطفى بموقف دولي موحد لإنهاء إجراءات الاحتلال ضد أونروا، مؤكدًا أن الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى أونروا ويجب العمل على منع تقويضها.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
https://sarabic.ae/20250115/مقتل-6-فلسطينيين-وإصابة-جنود-إسرائيليين-في-عملية-عسكرية-على-مدينة-جنين-بالضفة-الغربية-1096798765.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
رئيس الوزراء الفلسطيني: سنعمل على توحيد غزة والضفة والقدس تحت حكومة واحدة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يؤكد أهمية السير نحو السلام".
وأوضح مصطفى، خلال تصريحات له، أن "الفلسطينيين يواجهون وضعا صعبا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توحيد غزة والضفة والقدس تحت حكومة واحدة".
وشدد على "ضرورة دعم الائتلاف الدولي لتكريس حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن "غزة تحت حرب الإبادة الجماعية بعد مرور أكثر من عام".
كما شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع ودعم فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة"، قائلا: "حان الوقت لاتخاذ إجراءات واقعية لتطبيق حل الدولتين".
وطالب محمد مصطفى بموقف دولي موحد لإنهاء إجراءات الاحتلال ضد أونروا، مؤكدًا أن الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى أونروا ويجب العمل على منع تقويضها.
وأوضح أن "غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة قادرة على مداواة جراح الفلسطينيين وإعادة دمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد"، مؤكدا استعداد الحكومة لتحمل مسؤولياتها في غزة وتطبيق القرار الأممي 2735 وإعادة توحيد الضفة بما فيها القدس والقطاع.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية
والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.