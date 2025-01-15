https://sarabic.ae/20250115/سفينة-محملة-بـ-54-ألف-طن-من-القمح-الروسي-تصل-إلى-مصر-1096810402.html
سفينة محملة بـ 54 ألف طن من القمح الروسي تصل إلى مصر
سفينة محملة بـ 54 ألف طن من القمح الروسي تصل إلى مصر
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، استقبال شحنة قمح روسي بوزن 54 ألف طن في ميناء دمياط شمال شرقي البلاد. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T13:13+0000
2025-01-15T13:13+0000
2025-01-15T13:13+0000
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وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الشحنة مخصصة لصالح القطاع العام.يشار إلى أن روسيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدّرة للقمح إلى مصر خلال العام المنصرم، حيث استحوذت على 74% من إجمالي واردات البلاد.وتُعد مصر من أكبر مستوردي القمح عالميا، حيث تعتمد على واردات تصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومي والخاص.ومع ذلك، ارتفعت وارداتها بشكل ملحوظ خلال عام 2024 إلى 14.2 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ 10 سنوات، مقارنة بـ10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت 31%.وفقا لمسؤولين حكوميين، جاءت الزيادة نتيجة لتحسن وفرة الدولار في الأسواق المحلية وانخفاض متوسط أسعار القمح عالميا خلال عام 2024 إلى 240 دولارا للطن، مقارنة بـ350 دولارا للطن في 2023.كما أفاد تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بأن مصر استهلكت ما يزيد عن 20 مليون طن من القمح في موسم 2023-2024، وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي، مما يعكس أهمية سوق القمح المصري كمؤشر عالمي رئيسي.
https://sarabic.ae/20240819/وزير-التموين-المصري-روسيا-لم-تخل-بأي-من-التزاماتها-بشأن-توريد-القمح-إلى-مصر-1091897849.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, اقتصاد, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, اقتصاد, الأخبار
سفينة محملة بـ 54 ألف طن من القمح الروسي تصل إلى مصر
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، استقبال شحنة قمح روسي بوزن 54 ألف طن في ميناء دمياط شمال شرقي البلاد.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الشحنة مخصصة لصالح القطاع العام.
يشار إلى أن روسيا
احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدّرة للقمح إلى مصر خلال العام المنصرم، حيث استحوذت على 74% من إجمالي واردات البلاد.
وتُعد مصر من أكبر مستوردي القمح عالميا، حيث تعتمد على واردات تصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومي والخاص.
ومع ذلك، ارتفعت وارداتها بشكل ملحوظ خلال عام 2024 إلى 14.2 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ 10 سنوات، مقارنة بـ10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت 31%.
وفقا لمسؤولين حكوميين، جاءت الزيادة نتيجة لتحسن وفرة الدولار في الأسواق المحلية وانخفاض متوسط أسعار القمح
عالميا خلال عام 2024 إلى 240 دولارا للطن، مقارنة بـ350 دولارا للطن في 2023.
كما أفاد تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بأن مصر استهلكت ما يزيد عن 20 مليون طن من القمح في موسم 2023-2024، وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي، مما يعكس أهمية سوق القمح المصري
كمؤشر عالمي رئيسي.