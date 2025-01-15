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فيروس جديد ينتشر في دولة أفريقية... والوفيات ترتفع إلى 8
فيروس جديد ينتشر في دولة أفريقية... والوفيات ترتفع إلى 8
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن رصد 9 إصابات يشتبه في أنها بفيروس "ماربورغ" في منطقة كاجيرا شمال غرب تنزانيا، توفي 8 منها حتى الآن، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T11:05+0000
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وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها تلقت في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، "تقارير موثوقة حول ظهور أعراض الحمى الشديدة والصداع وآلام الظهر والإسهال والتقيؤ الدموي وضعف العضلات، إلى جانب النزيف الخارجي على بعض الحالات".وأضافت المنظمة، أنها "تنتظر نتائج فحص العينات المأخوذة من مريضين في المختبر الوطني التنزاني، لتأكيد تفشّي الفيروس بشكل رسمي، وأنه تم بالفعل رصد المخالطين لتلك الحالات ومتابعة وضعهم الصحي، بما في ذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية.وكانت رواندا، التي تتشارك حدودًا مع منطقة كاجيرا التنزانية، قد أعلنت عن انتهاء تفشي فيروس ماربورغ في 20 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما أبلغت عن إصابة 66 شخصًا ووفاة 15 جرّاء المرض.ويعتبر فيروس ماربورغ شديد العدوى، وينتقل من خلال الاتصال المباشر بسوائل جسم المصاب أو ملامسة الأسطح والمواد الملوثة بهذه السوائل، مثل أغطية الأسرة والملابس.
https://sarabic.ae/20241225/أبرزها-كورونا-وجدري-القردة-أمراض-معدية-تظهر-من-جديد-1096167601.html
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الأخبار, منظمة الصحة العالمية, أخبار العالم الآن, العالم
الأخبار, منظمة الصحة العالمية, أخبار العالم الآن, العالم

فيروس جديد ينتشر في دولة أفريقية... والوفيات ترتفع إلى 8

11:05 GMT 15.01.2025
© Photo / unsplash/Fusion Medical Animationفيروس
فيروس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Photo / unsplash/Fusion Medical Animation
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن رصد 9 إصابات يشتبه في أنها بفيروس "ماربورغ" في منطقة كاجيرا شمال غرب تنزانيا، توفي 8 منها حتى الآن، وذلك بعد أسابيع فقط من إعلان رواندا المجاورة انتهاء تفشّي المرض على أراضيها.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها تلقت في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، "تقارير موثوقة حول ظهور أعراض الحمى الشديدة والصداع وآلام الظهر والإسهال والتقيؤ الدموي وضعف العضلات، إلى جانب النزيف الخارجي على بعض الحالات".
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أبرزها كورونا وجدري القردة.. أمراض معدية تظهر من جديد
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وأضافت المنظمة، أنها "تنتظر نتائج فحص العينات المأخوذة من مريضين في المختبر الوطني التنزاني، لتأكيد تفشّي الفيروس بشكل رسمي، وأنه تم بالفعل رصد المخالطين لتلك الحالات ومتابعة وضعهم الصحي، بما في ذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية.
وكانت رواندا، التي تتشارك حدودًا مع منطقة كاجيرا التنزانية، قد أعلنت عن انتهاء تفشي فيروس ماربورغ في 20 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما أبلغت عن إصابة 66 شخصًا ووفاة 15 جرّاء المرض.
ويعتبر فيروس ماربورغ شديد العدوى، وينتقل من خلال الاتصال المباشر بسوائل جسم المصاب أو ملامسة الأسطح والمواد الملوثة بهذه السوائل، مثل أغطية الأسرة والملابس.
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