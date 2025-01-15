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https://sarabic.ae/20250115/نقل-أنشطة-الاتحاد-الدولي-لنقابات-العمال-العرب-إلى-مصر-وتغيير-رئاسة-المجلس-1096813009.html
نقل أنشطة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إلى مصر وتغيير رئاسة المجلس
نقل أنشطة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إلى مصر وتغيير رئاسة المجلس
سبوتنيك عربي
قرر المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب نقل أنشطة الاتحاد من سوريا إلى مصر، مع فتح مكتب وحساب بنكي جديد، وذلك بعد انتخاب عبد المنعم الجمل، رئيس... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T14:39+0000
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ونقل موقع "اليوم السابع" عن سولاف درويش، رئيسة النقابة العامة للعاملين في البنوك، كلمة خلال اجتماع المجلس، قالت فيها إن الاتحاد يمتلك بالفعل حسابًا بنكيًا، إلا أنه يتطلب تفويضًا من جمال القادري، الأمين العام للاتحاد، لمنح حق التوقيع لأعضاء جدد.وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس المجلس المركزي المنتخب، استمرار التنسيق الكامل بين أعضاء المجلس لإزالة أي عقبات قد تواجه أنشطة الاتحاد، مشددًا على أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب "قائم وينبض وسيستمر في عمله ودوره".وشهد الاجتماع اختيار عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لرئاسة الاتحاد المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.من جانبه، ثمّن الجمل، في كلمته، ثقة أعضاء المجلس فيه واختياره لهذا المنصب، مشيرًا إلى أن رؤية اتحاد عمال مصر منبثقة من رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، في أحد الفنادق في القاهرة، بحضور وفود عدد من الدول العربية ورؤساء النقابات العمالية العربية، بينها: لبنان، فلسطين، العراق، ليبيا، السودان، الجزائر، الكويت، المملكة العربية السعودية.وأشاد عبد المنعم الجمل بالدور الذي تقوم به مصر لوحدة الوطن العربي، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في ظل العديد من التحديات التى لا بد من العمل على مواجهتها، متمنيا أن يسفر الاجتماع عن أفكار ورؤى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.وقال المهندس يوسف عبد الكريم، رئيس اتحاد عمال السودان، إن اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب طارئ، وكامل النصاب نظرا لوجود عدد من التفويضات من عدد من نقابات عمالية في بعض الدول.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

نقل أنشطة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إلى مصر وتغيير رئاسة المجلس

14:39 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Fayed El-Geziry / الانتقال إلى بنك الصورمدينة القاهرة، النيل، مصر
مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Fayed El-Geziry
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قرر المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب نقل أنشطة الاتحاد من سوريا إلى مصر، مع فتح مكتب وحساب بنكي جديد، وذلك بعد انتخاب عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيساً للمجلس.
ونقل موقع "اليوم السابع" عن سولاف درويش، رئيسة النقابة العامة للعاملين في البنوك، كلمة خلال اجتماع المجلس، قالت فيها إن الاتحاد يمتلك بالفعل حسابًا بنكيًا، إلا أنه يتطلب تفويضًا من جمال القادري، الأمين العام للاتحاد، لمنح حق التوقيع لأعضاء جدد.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس المجلس المركزي المنتخب، استمرار التنسيق الكامل بين أعضاء المجلس لإزالة أي عقبات قد تواجه أنشطة الاتحاد، مشددًا على أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب "قائم وينبض وسيستمر في عمله ودوره".
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وشهد الاجتماع اختيار عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لرئاسة الاتحاد المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
من جانبه، ثمّن الجمل، في كلمته، ثقة أعضاء المجلس فيه واختياره لهذا المنصب، مشيرًا إلى أن رؤية اتحاد عمال مصر منبثقة من رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، في أحد الفنادق في القاهرة، بحضور وفود عدد من الدول العربية ورؤساء النقابات العمالية العربية، بينها: لبنان، فلسطين، العراق، ليبيا، السودان، الجزائر، الكويت، المملكة العربية السعودية.
وأشاد عبد المنعم الجمل بالدور الذي تقوم به مصر لوحدة الوطن العربي، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في ظل العديد من التحديات التى لا بد من العمل على مواجهتها، متمنيا أن يسفر الاجتماع عن أفكار ورؤى قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وقال المهندس يوسف عبد الكريم، رئيس اتحاد عمال السودان، إن اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب طارئ، وكامل النصاب نظرا لوجود عدد من التفويضات من عدد من نقابات عمالية في بعض الدول.
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