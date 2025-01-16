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https://sarabic.ae/20250116/بايدن-يلقي-خطاب-الوداع-للأمة-من-المكتب-البيضاوي-قبل-أيام-من-تنصيب-ترامب-1096825970.html
بايدن يلقي خطاب الوداع للأمة من المكتب البيضاوي قبل أيام من تنصيب ترامب
بايدن يلقي خطاب الوداع للأمة من المكتب البيضاوي قبل أيام من تنصيب ترامب
سبوتنيك عربي
ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، خطاب الوداع للأمة من المكتب البيضاوي، وذلك قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T02:04+0000
2025-01-16T02:04+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن في الخطاب: "إننا حرصنا على حدوث انتقال سلمي ومنظم للسلطة"، مشيرًا إلى "أننا واجهنا التحديات الكبيرة من خلال الدفاع عن القيم الأمريكية".وأضاف أن "الولايات المتحدة حققت تفوقا على الصين"، و"تمكنت من تعزيز الناتو"، و"عملنا على خلق وظائف جديدة، وتحسين أجور العمال، وخفض التضخم، وقمنا بأكبر عملية تحديث للصناعة وبناء الطرق والجسور".وتابع بايدن: "وقعت على أهم قانون للطاقة النظيفة وتغير المناخ في العالم، وخلقنا الآلاف من الوظائف، وعملنا على خفض أسعار الدواء".وأردف: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب على أمريكا، وليس الصين، أن تصبح رائدة العالم في تطوير الذكاء الاصطناعي".وقال بايدن: "أتمنى النجاح للإدارة القادمة، لأنني أريد لأمريكا أن تنجح. ولهذا السبب قمت بواجبي لضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة، لضمان قيادتنا بقوة مثالنا. ليس لدي أدنى شك في أن أمريكا في وضع يسمح لها بمواصلة النجاح".يأتي الخطاب قبل خمسة أيام فقط من تنصيب ترامب، وسيحضر بايدن أداء خليفته اليمين الدستورية.وفاز ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر 2024، ليصبح ثاني شخص في تاريخ الولايات المتحدة يعود إلى البيت الأبيض بعد فترة انقطاع دامت أربع سنوات.وأصبح ترامب أول فائز في الانتخابات يواجه تهما جنائية، وقد أدت إحداها بالفعل إلى صدور حكم بالإدانة. كما يخضع لإجراءين فيدراليين تحت سلطة المدعي الخاص، بينما يتم التعامل مع اثنين آخرين من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولاية.
https://sarabic.ae/20250114/ترامب-السياسة-الخارجية-الأمريكية-في-عهد-بايدن-وصلت-لأدنى-مستوياتها-تاريخيا-1096765232.html
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جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بايدن يلقي خطاب الوداع للأمة من المكتب البيضاوي قبل أيام من تنصيب ترامب

02:04 GMT 16.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، خطاب الوداع للأمة من المكتب البيضاوي، وذلك قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن في الخطاب: "إننا حرصنا على حدوث انتقال سلمي ومنظم للسلطة"، مشيرًا إلى "أننا واجهنا التحديات الكبيرة من خلال الدفاع عن القيم الأمريكية".
وأضاف أن "الولايات المتحدة حققت تفوقا على الصين"، و"تمكنت من تعزيز الناتو"، و"عملنا على خلق وظائف جديدة، وتحسين أجور العمال، وخفض التضخم، وقمنا بأكبر عملية تحديث للصناعة وبناء الطرق والجسور".
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وتابع بايدن: "وقعت على أهم قانون للطاقة النظيفة وتغير المناخ في العالم، وخلقنا الآلاف من الوظائف، وعملنا على خفض أسعار الدواء".
وأردف: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب على أمريكا، وليس الصين، أن تصبح رائدة العالم في تطوير الذكاء الاصطناعي".
وقال بايدن: "أتمنى النجاح للإدارة القادمة، لأنني أريد لأمريكا أن تنجح. ولهذا السبب قمت بواجبي لضمان انتقال سلمي ومنظم للسلطة، لضمان قيادتنا بقوة مثالنا. ليس لدي أدنى شك في أن أمريكا في وضع يسمح لها بمواصلة النجاح".
يأتي الخطاب قبل خمسة أيام فقط من تنصيب ترامب، وسيحضر بايدن أداء خليفته اليمين الدستورية.
وفاز ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر 2024، ليصبح ثاني شخص في تاريخ الولايات المتحدة يعود إلى البيت الأبيض بعد فترة انقطاع دامت أربع سنوات.
وأصبح ترامب أول فائز في الانتخابات يواجه تهما جنائية، وقد أدت إحداها بالفعل إلى صدور حكم بالإدانة. كما يخضع لإجراءين فيدراليين تحت سلطة المدعي الخاص، بينما يتم التعامل مع اثنين آخرين من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولاية.
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