https://sarabic.ae/20250116/بلينكن-واثق-بأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-سيدخل-حيز-التنفيذ-الأحد-1096854185.html

بلينكن: واثق بأن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الأحد

بلينكن: واثق بأن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الأحد

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ يوم الأحد كما هو مخطط له على الرغم من أن الأمر يستلزم عملا من المفاوضين... 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T23:45+0000

2025-01-16T23:45+0000

2025-01-16T23:45+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091904635_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_589ba09b0fc8f82574a4ee73b9b957aa.jpg

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في واشنطن: "ليس مفاجئا أن نواجه مسألة غير محسومة في عملية ومفاوضات كانت صعبة ومحفوفة بالمخاطر... نحن نعمل على حل هذه المسألة غير المحسومة في هذا الوقت الذي نتحدث فيه".انقسامات داخليةوفي ظل الانقسامات الواضحة بين الوزراء، أرجأت إسرائيل اجتماعات الحكومة للتصديق على وقف إطلاق النار، وذكرت تقارير إعلامية أن التصويت قد يتم غدا الجمعة أو حتى السبت، على الرغم من أنه من المتوقع الموافقة على الاتفاق.ولن يصبح قبول إسرائيل للاتفاق رسميا حتى الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الأمني المصغر ​​والحكومة الإسرائيلية. وكان من المقرر التصويت عليه اليوم الخميس لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرجأ الاجتماع واتهم حماس بتقديم مطالب في اللحظة الأخيرة.وقال مكتب نتنياهو في بيان: "لن تجتمع الحكومة الإسرائيلية حتى يخطر الوسطاء إسرائيل بأن حماس قبلت كل بنود الاتفاق".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء غدا الجمعة أو السبت، لكن مكتب رئيس الوزراء أحجم عن التعليق على التوقيت.ولا يزال المتشددون في حكومة نتنياهو يأملون في وقف الاتفاق رغم أنه من المتوقع أن يلقى تأييد أغلب الوزراء.وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير اليوم الخميس إنه سيستقيل من حكومة نتنياهو إذا وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار.من جانبه، قال عزت الرشق، القيادي البارز في حماس، إن الحركة الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء أمس الأربعاء وسيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد القادم لوضع حد للصراع المستمر منذ 15 شهرا.زيادة المساعداتوجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعقد أمس الأربعاء بعد جهود وساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف الحرب التي دمرت القطاع الساحلي وأشعلت الشرق الأوسط.ويحدد الاتفاق ستة أسابيع من وقف إطلاق النار بشكل مبدئي وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة الذي قتل فيه عشرات الآلاف. ومن المقرر إطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن فلسطينيين من سجون إسرائيل.ويمهد الاتفاق الطريق إلى زيادة المساعدات لغزة التي نزح معظم السكان فيها. وقال خبراء الأمن الغذائي في أواخر العام الماضي إن سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.وتصطف شاحنات المساعدات في طوابير بمدينة العريش المصرية بانتظار دخول غزة بمجرد إعادة فتح الحدود.

https://sarabic.ae/20250116/بن-غفير-صفقة-غزة-خسارة-كبيرة-لإسرائيل---عاجل-1096852138.html

https://sarabic.ae/20250116/إسرائيل-تعلن-حل-الخلافات-النهائية-حول-اتفاق-غزة-1096849788.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل