https://sarabic.ae/20250116/حماس-الجيش-الإسرائيلي-قصف-موقعا-تتواجد-فيه-أسيرة-إسرائيلية-1096847364.html
"حماس": الجيش الإسرائيلي قصف موقعا تتواجد فيه أسيرة إسرائيلية
"حماس": الجيش الإسرائيلي قصف موقعا تتواجد فيه أسيرة إسرائيلية
سبوتنيك عربي
كشفت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، عن قصف الجيش الإسرائيلي موقعا كانت تتواجد فيه أسيرة إسرائيلية. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T15:42+0000
2025-01-16T15:42+0000
2025-01-16T15:42+0000
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يأتي هذا بعد إعلان قطر، أمس الأربعاء، عن التواصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وفلسطين.وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، "أبو عبيدة"، عبر قناته على "تلغرام": "بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق.. قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة".وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم أمس الأربعاء، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة حماس وإسرائيل، يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.وأوضح وزير الخارجية القطري أن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، وبحسب هذا الاتفاق، ستطلق "حماس" سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250116/نتنياهو-حماس-تتراجع-عن-بعض-اتفاقات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-والحركة-تكشف-الحقيقة-1096831167.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حماس": الجيش الإسرائيلي قصف موقعا تتواجد فيه أسيرة إسرائيلية
كشفت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، عن قصف الجيش الإسرائيلي موقعا كانت تتواجد فيه أسيرة إسرائيلية.
يأتي هذا بعد إعلان قطر، أمس الأربعاء، عن التواصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وفلسطين.
وقال المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، "أبو عبيدة"، عبر قناته على "تلغرام": "بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق.. قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة".
وتابع "أبو عبيدة": "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو، يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة".
وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم أمس الأربعاء، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.
وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي
، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".
وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة حماس وإسرائيل، يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.
وأوضح وزير الخارجية القطري أن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، وبحسب هذا الاتفاق، ستطلق "حماس" سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.