https://sarabic.ae/20250116/عضو-في-الحزب-الجمهوري-الأمريكي-ترامب-لديه-رؤية-لشرق-أوسط-جديد-1096841600.html

عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب لديه رؤية لشرق أوسط جديد

عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب لديه رؤية لشرق أوسط جديد

سبوتنيك عربي

قال الخبير في سياسات الشرق الأوسط وعضو الحزب الجمهوري، فرانك مسمار، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لديه رؤية لشرق أوسط جديد. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T13:14+0000

2025-01-16T13:14+0000

2025-01-16T13:14+0000

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وجاءت تصريحات عضو الحزب الجمهوري في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقا على التحذيرات التي أطلقها الرئيس الإيراني من شن حرب على بلاده، التي جاءت تزامنا مع تسلم الرئيس ترامب مقاليد الحكم في البيت الأبيض وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأضاف أن "الرئيس ترامب لا يريد البدء من الصفر يوم استلامه المنصب، ويحضر أوراقه القادمة لذلك يخرج بكثير من التصريحات الآن حول الشرق الأوسط وأوكرانيا".وأوضح أن "ترامب لديه منظور للشرق الأوسط بأفكار جديدة لذلك كان هذا التطور في التصريحات الإيرانية".وذكر أن "ترامب يرغب في شرق أوسط جديد لا توجد فيه أذرع إيرانية ويوجد فيه نظام إيراني يتعايش في المنطقة وأن يتعامل مع المنظومة الدولية من خلال القانون الدولي وبرنامج نووي سلمي تحت المراقبة.. وإن لم يحدث سوف نشهد تغييرا سياسيا في إيران"، بحسب قوله.من جهته، قال أستاذ الفيزياء النووية والباحث السياسي، هادي دلول، إن إيران مستعدة لكل الاحتمالات، سواء السياسة أو العسكرية، قبل نهاية الاتفاق النووي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهي تطلب ضمانات فقط لحل كافة الأمور المتعلقة بالملف النووي.وذكر أن التحذيرات الإسرائيلية وتهييج الأمور ضد إيران تجعل الاحتمالات مفتوحة، لأن تل أبيب في حالة نشوة بعد الانتصارات التي حققتها في الحرب، مؤكدا أن العملية الإسرائيلية ضد إيران مختلفة ومكلفة على المستوى السياسي والعسكري، وهذا إجراء من الصعب إجراؤه مباشرة.وشدد على أن "سقف إيران ليس محدودا بالنسبة للعمل النووي إذا فشلت المباحثات مع أمريكا والغرب من أجل المنفعة الداخلية والإقليمية سواء في الكهرباء أو الطاقة وكذلك الفضاء".

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