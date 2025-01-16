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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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https://sarabic.ae/20250116/عضو-في-الحزب-الجمهوري-الأمريكي-ترامب-لديه-رؤية-لشرق-أوسط-جديد-1096841600.html
عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب لديه رؤية لشرق أوسط جديد
عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب لديه رؤية لشرق أوسط جديد
سبوتنيك عربي
قال الخبير في سياسات الشرق الأوسط وعضو الحزب الجمهوري، فرانك مسمار، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لديه رؤية لشرق أوسط جديد. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
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وجاءت تصريحات عضو الحزب الجمهوري في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقا على التحذيرات التي أطلقها الرئيس الإيراني من شن حرب على بلاده، التي جاءت تزامنا مع تسلم الرئيس ترامب مقاليد الحكم في البيت الأبيض وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأضاف أن "الرئيس ترامب لا يريد البدء من الصفر يوم استلامه المنصب، ويحضر أوراقه القادمة لذلك يخرج بكثير من التصريحات الآن حول الشرق الأوسط وأوكرانيا".وأوضح أن "ترامب لديه منظور للشرق الأوسط بأفكار جديدة لذلك كان هذا التطور في التصريحات الإيرانية".وذكر أن "ترامب يرغب في شرق أوسط جديد لا توجد فيه أذرع إيرانية ويوجد فيه نظام إيراني يتعايش في المنطقة وأن يتعامل مع المنظومة الدولية من خلال القانون الدولي وبرنامج نووي سلمي تحت المراقبة.. وإن لم يحدث سوف نشهد تغييرا سياسيا في إيران"، بحسب قوله.من جهته، قال أستاذ الفيزياء النووية والباحث السياسي، هادي دلول، إن إيران مستعدة لكل الاحتمالات، سواء السياسة أو العسكرية، قبل نهاية الاتفاق النووي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهي تطلب ضمانات فقط لحل كافة الأمور المتعلقة بالملف النووي.وذكر أن التحذيرات الإسرائيلية وتهييج الأمور ضد إيران تجعل الاحتمالات مفتوحة، لأن تل أبيب في حالة نشوة بعد الانتصارات التي حققتها في الحرب، مؤكدا أن العملية الإسرائيلية ضد إيران مختلفة ومكلفة على المستوى السياسي والعسكري، وهذا إجراء من الصعب إجراؤه مباشرة.وشدد على أن "سقف إيران ليس محدودا بالنسبة للعمل النووي إذا فشلت المباحثات مع أمريكا والغرب من أجل المنفعة الداخلية والإقليمية سواء في الكهرباء أو الطاقة وكذلك الفضاء".
https://sarabic.ae/20241223/هل-عرض-ترامب-على-إيران-إجراء-محادثات-نووية-رفيعة-المستوى-طهران-ترد-رسميا-1096074453.html
https://sarabic.ae/20250111/مدير-وكالة-الاستخبارات-الأمريكية-لا-توجد-أي-إشارة-بأن-إيران-قررت-السعي-للحصول-على-أسلحة-نووية-1096688976.html
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حصري, ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران
حصري, ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران

عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب لديه رؤية لشرق أوسط جديد

13:14 GMT 16.01.2025
© AP Photo / Alex Brandonخطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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حصري
قال الخبير في سياسات الشرق الأوسط وعضو الحزب الجمهوري، فرانك مسمار، إن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لديه رؤية لشرق أوسط جديد.
وجاءت تصريحات عضو الحزب الجمهوري في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقا على التحذيرات التي أطلقها الرئيس الإيراني من شن حرب على بلاده، التي جاءت تزامنا مع تسلم الرئيس ترامب مقاليد الحكم في البيت الأبيض وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
هل عرض ترامب على إيران إجراء محادثات نووية رفيعة المستوى.. طهران ترد رسميا
23 ديسمبر 2024, 10:30 GMT
وأضاف أن "الرئيس ترامب لا يريد البدء من الصفر يوم استلامه المنصب، ويحضر أوراقه القادمة لذلك يخرج بكثير من التصريحات الآن حول الشرق الأوسط وأوكرانيا".
وأوضح أن "ترامب لديه منظور للشرق الأوسط بأفكار جديدة لذلك كان هذا التطور في التصريحات الإيرانية".
وذكر أن "ترامب يرغب في شرق أوسط جديد لا توجد فيه أذرع إيرانية ويوجد فيه نظام إيراني يتعايش في المنطقة وأن يتعامل مع المنظومة الدولية من خلال القانون الدولي وبرنامج نووي سلمي تحت المراقبة.. وإن لم يحدث سوف نشهد تغييرا سياسيا في إيران"، بحسب قوله.
من جهته، قال أستاذ الفيزياء النووية والباحث السياسي، هادي دلول، إن إيران مستعدة لكل الاحتمالات، سواء السياسة أو العسكرية، قبل نهاية الاتفاق النووي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهي تطلب ضمانات فقط لحل كافة الأمور المتعلقة بالملف النووي.
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: لا توجد أي إشارة بأن إيران قررت السعي للحصول على أسلحة نووية
11 يناير, 15:07 GMT
وذكر أن التحذيرات الإسرائيلية وتهييج الأمور ضد إيران تجعل الاحتمالات مفتوحة، لأن تل أبيب في حالة نشوة بعد الانتصارات التي حققتها في الحرب، مؤكدا أن العملية الإسرائيلية ضد إيران مختلفة ومكلفة على المستوى السياسي والعسكري، وهذا إجراء من الصعب إجراؤه مباشرة.
وشدد على أن "سقف إيران ليس محدودا بالنسبة للعمل النووي إذا فشلت المباحثات مع أمريكا والغرب من أجل المنفعة الداخلية والإقليمية سواء في الكهرباء أو الطاقة وكذلك الفضاء".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:33 GMT
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