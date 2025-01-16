https://sarabic.ae/20250116/مرشح-وزارة-الخزانة-أمريكا-تواجه-أزمة-وزيادات-ضريبية-قياسية-بحلول-عام-2025-1096848702.html
مرشح وزارة الخزانة: أمريكا تواجه أزمة وزيادات ضريبية قياسية بحلول عام 2025
مرشح وزارة الخزانة: أمريكا تواجه أزمة وزيادات ضريبية قياسية بحلول عام 2025
سبوتنيك عربي
أكد المرشح لمنصب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن أمريكا قد تواجه أزمة اقتصادية وأكبر زيادة ضريبية في التاريخ ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T16:49+0000
2025-01-16T16:49+0000
2025-01-16T16:49+0000
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وقال بيسنت: "تعاني الحكومة الفيدرالية من مشاكل خطيرة في الإنفاق، مما أدى إلى عجز بلغ في المتوسط مستوى قياسيا بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع الماضية".وحذر بيسنت أيضا من أنه إذا لم يتغير الوضع فإن الأمريكيين سيواجهون زيادة ضريبية قدرها 4 تريليون دولار.وفي وقت سابق، ووفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" بناءً على بيانات من وزارة المالية الأمريكية، أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية يونيو/ حزيران الرائد من حيث معدل انخفاض قيمة الدولار بين جميع الرؤساء الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا جورج بوش الابن.وكان دونالد ترامب الأكثر "نجاحا"، فخلال إحدى فتراته الرئاسية، من 2017 إلى 2020، انخفض الدولار بنسبة 8% فقط، حتى على الرغم من ذروة جائحة فيروس كورونا.
https://sarabic.ae/20240814/الخزانة-الأمريكية-أسوأ-انخفاض-في-قيمة-الدولار-في-القرن-الحادي-والعشرين-حدث-في-عهد-بايدن-1091717584.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مرشح وزارة الخزانة: أمريكا تواجه أزمة وزيادات ضريبية قياسية بحلول عام 2025
أكد المرشح لمنصب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن أمريكا قد تواجه أزمة اقتصادية وأكبر زيادة ضريبية في التاريخ ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات عاجلة.
وقال بيسنت: "تعاني الحكومة الفيدرالية من مشاكل خطيرة في الإنفاق، مما أدى إلى عجز بلغ في المتوسط مستوى قياسيا بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع الماضية".
وتابع بيسنت: "علينا أن ننظم شؤوننا المالية، ونخفض الإنفاق غير الضروري، الذي زاد بنسبة 40% خلال هذه الفترة، ونعطي الأولوية للاستثمارات التي تعزز النمو الاقتصادي على الإنفاق غير الفعال الذي يزيد من التضخم".
وحذر بيسنت أيضا من أنه إذا لم يتغير الوضع فإن الأمريكيين سيواجهون زيادة ضريبية قدرها 4 تريليون دولار.
وأضاف أن "هذه ستكون أكبر زيادة ضريبية في تاريخ هذا البلد، وستكون عواقبها مدمرة".
وفي وقت سابق، ووفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" بناءً على بيانات من وزارة المالية الأمريكية، أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية يونيو/ حزيران الرائد من حيث معدل انخفاض قيمة الدولار
بين جميع الرؤساء الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا جورج بوش الابن.
وكان دونالد ترامب الأكثر "نجاحا"، فخلال إحدى فتراته الرئاسية، من 2017 إلى 2020، انخفض الدولار بنسبة 8% فقط، حتى على الرغم من ذروة جائحة فيروس كورونا.