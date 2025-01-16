https://sarabic.ae/20250116/مرشح-وزارة-الخزانة-أمريكا-تواجه-أزمة-وزيادات-ضريبية-قياسية-بحلول-عام-2025-1096848702.html

مرشح وزارة الخزانة: أمريكا تواجه أزمة وزيادات ضريبية قياسية بحلول عام 2025

مرشح وزارة الخزانة: أمريكا تواجه أزمة وزيادات ضريبية قياسية بحلول عام 2025

سبوتنيك عربي

أكد المرشح لمنصب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن أمريكا قد تواجه أزمة اقتصادية وأكبر زيادة ضريبية في التاريخ ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات... 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T16:49+0000

2025-01-16T16:49+0000

2025-01-16T16:49+0000

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وقال بيسنت: "تعاني الحكومة الفيدرالية من مشاكل خطيرة في الإنفاق، مما أدى إلى عجز بلغ في المتوسط ​​مستوى قياسيا بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع الماضية".وحذر بيسنت أيضا من أنه إذا لم يتغير الوضع فإن الأمريكيين سيواجهون زيادة ضريبية قدرها 4 تريليون دولار.وفي وقت سابق، ووفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" بناءً على بيانات من وزارة المالية الأمريكية، أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية يونيو/ حزيران الرائد من حيث معدل انخفاض قيمة الدولار بين جميع الرؤساء الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا جورج بوش الابن.وكان دونالد ترامب الأكثر "نجاحا"، فخلال إحدى فتراته الرئاسية، من 2017 إلى 2020، انخفض الدولار بنسبة 8% فقط، حتى على الرغم من ذروة جائحة فيروس كورونا.

https://sarabic.ae/20240814/الخزانة-الأمريكية-أسوأ-انخفاض-في-قيمة-الدولار-في-القرن-الحادي-والعشرين-حدث-في-عهد-بايدن-1091717584.html

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