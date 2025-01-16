مرشح وزارة الخزانة: أمريكا تواجه أزمة وزيادات ضريبية قياسية بحلول عام 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250116/مرشح-وزارة-الخزانة-أمريكا-تواجه-أزمة-وزيادات-ضريبية-قياسية-بحلول-عام-2025-1096848702.html
مرشح وزارة الخزانة: أمريكا تواجه أزمة وزيادات ضريبية قياسية بحلول عام 2025
مرشح وزارة الخزانة: أمريكا تواجه أزمة وزيادات ضريبية قياسية بحلول عام 2025
سبوتنيك عربي
أكد المرشح لمنصب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن أمريكا قد تواجه أزمة اقتصادية وأكبر زيادة ضريبية في التاريخ ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T16:49+0000
2025-01-16T16:49+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
وقال بيسنت: "تعاني الحكومة الفيدرالية من مشاكل خطيرة في الإنفاق، مما أدى إلى عجز بلغ في المتوسط ​​مستوى قياسيا بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع الماضية".وحذر بيسنت أيضا من أنه إذا لم يتغير الوضع فإن الأمريكيين سيواجهون زيادة ضريبية قدرها 4 تريليون دولار.وفي وقت سابق، ووفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" بناءً على بيانات من وزارة المالية الأمريكية، أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية يونيو/ حزيران الرائد من حيث معدل انخفاض قيمة الدولار بين جميع الرؤساء الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا جورج بوش الابن.وكان دونالد ترامب الأكثر "نجاحا"، فخلال إحدى فتراته الرئاسية، من 2017 إلى 2020، انخفض الدولار بنسبة 8% فقط، حتى على الرغم من ذروة جائحة فيروس كورونا.
https://sarabic.ae/20240814/الخزانة-الأمريكية-أسوأ-انخفاض-في-قيمة-الدولار-في-القرن-الحادي-والعشرين-حدث-في-عهد-بايدن-1091717584.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

مرشح وزارة الخزانة: أمريكا تواجه أزمة وزيادات ضريبية قياسية بحلول عام 2025

16:49 GMT 16.01.2025
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
أكد المرشح لمنصب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، أن أمريكا قد تواجه أزمة اقتصادية وأكبر زيادة ضريبية في التاريخ ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات عاجلة.
وقال بيسنت: "تعاني الحكومة الفيدرالية من مشاكل خطيرة في الإنفاق، مما أدى إلى عجز بلغ في المتوسط ​​مستوى قياسيا بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع الماضية".

وتابع بيسنت: "علينا أن ننظم شؤوننا المالية، ونخفض الإنفاق غير الضروري، الذي زاد بنسبة 40% خلال هذه الفترة، ونعطي الأولوية للاستثمارات التي تعزز النمو الاقتصادي على الإنفاق غير الفعال الذي يزيد من التضخم".

الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدن
14 أغسطس 2024, 07:27 GMT
وحذر بيسنت أيضا من أنه إذا لم يتغير الوضع فإن الأمريكيين سيواجهون زيادة ضريبية قدرها 4 تريليون دولار.

وأضاف أن "هذه ستكون أكبر زيادة ضريبية في تاريخ هذا البلد، وستكون عواقبها مدمرة".

وفي وقت سابق، ووفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" بناءً على بيانات من وزارة المالية الأمريكية، أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية يونيو/ حزيران الرائد من حيث معدل انخفاض قيمة الدولار بين جميع الرؤساء الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا جورج بوش الابن.
وكان دونالد ترامب الأكثر "نجاحا"، فخلال إحدى فتراته الرئاسية، من 2017 إلى 2020، انخفض الدولار بنسبة 8% فقط، حتى على الرغم من ذروة جائحة فيروس كورونا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала