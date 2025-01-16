https://sarabic.ae/20250116/مشهد-مؤثر-حيوان-يظهر-أسمى-معاني-الأمومة-في-إنقاذ-صغيره-المريض-فيديو-1096848045.html
مشهد مؤثر... حيوان يظهر أسمى معاني الأمومة في إنقاذ صغيره المريض... فيديو
مشهد مؤثر... حيوان يظهر أسمى معاني الأمومة في إنقاذ صغيره المريض... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلبة ضالة قامت بإنقاذ جروها الصغير المريض في مشهد مؤثر يظهر أسمى معاني الأمومة. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T16:02+0000
2025-01-16T16:02+0000
2025-01-16T16:02+0000
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ويظهر في الفيديو كيف تحمل الكلبة جروها المريض بفمها مسرعة نحو عيادة الطبيب البيطري، من أجل تقديم المساعدة للجرو.وبينت المشاهد أيضا كيف قام الأطباء بالعناية بالجرو، ونقله على الفور إلى العناية المركزة وهو في حالة حرجة، في حين لم تترك الأم طفلها طيلة فترة علاجه.ومن بعد تقديم العلاجات اللازمة تمكن الأطباء من إنقاذه في النهاية، وظهر الجرو في حضن والدته وهو معافى.حيوان غريب في ثلاجة متجر أمريكي يثير دهشة الشرطة... فيديوروبوت يأخذ كلبه الروبوت في نزهة بين البشر... فيديو
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نادي الفيديو
مشهد مؤثر... حيوان يظهر أسمى معاني الأمومة في إنقاذ صغيره المريض... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلبة ضالة قامت بإنقاذ جروها الصغير المريض في مشهد مؤثر يظهر أسمى معاني الأمومة.
ويظهر في الفيديو كيف تحمل الكلبة جروها المريض بفمها مسرعة نحو عيادة الطبيب البيطري، من أجل تقديم المساعدة للجرو.
وبينت المشاهد أيضا كيف قام الأطباء بالعناية بالجرو، ونقله على الفور إلى العناية المركزة وهو في حالة حرجة، في حين لم تترك الأم طفلها طيلة فترة علاجه.
ومن بعد تقديم العلاجات اللازمة تمكن الأطباء من إنقاذه في النهاية، وظهر الجرو في حضن والدته وهو معافى.