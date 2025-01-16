https://sarabic.ae/20250116/مصر-تكشف-عن-إنجاز-جديد-يوفر-لها-3-مليارات-دولار-سنويا-1096850790.html

مصر تكشف عن إنجاز جديد يوفر لها 3 مليارات دولار سنويا

مصر تكشف عن إنجاز جديد يوفر لها 3 مليارات دولار سنويا

سبوتنيك عربي

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، عن تحقيقها إنجازا جديدا يسهم في توفير 3 مليارات دولار سنويا. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T18:43+0000

2025-01-16T18:43+0000

2025-01-16T18:43+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

الأخبار

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104304/94/1043049470_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_3192537763d6832696d2b7709501d551.jpg

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الخميس، عن بدء شركة "إكسون موبيل" أعمال الحفر في المنطقة التي حصلت عليها بغرب المتوسط، مشيرا إلى أنها "منطقة جديدة لم تشهد أعمال حفر آبار غاز من قبل، ستكون واعدة في إنتاج حقول الغاز".كما أكد أن شركة "بي بي" العالمية أصدرت تقريرا يوضح نجاح أعمال الحفر، واستكمال بئري الغاز في منطقة حقل ريفين البحري، ومن المقرر دخولهما الإنتاج خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء المصري في تصريحاته للصحفيين، إلى الاجتماع الذي عقده، اليوم الخميس، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، "إذ تم التأكيد على أنه خلال الأشهر الستة الماضية، تم حفر 105 آبار جديدة، نتيجة انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب وسياسات التحديث في القطاع، من بينها 95 بئر زيت إلى جانب 10 آبار غاز، ونتيجة لهذه الأعمال، أُضيف للإنتاج اليومي لمصر نحو 64 ألف برميل زيت يوميا، بالإضافة إلى 271 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا"، وفقا لبيان رسمي من مجلس الوزراء المصري.وأردف أن "هذه الزيادة في الإنتاج من شأنها أن توفر على مصر خلال الأشهر الستة المقبلة استيراد ما يُعادل 1.5 مليار دولار، و3 مليارات دولار خلال عام".وقال مدبولي: "لولا هذه الاكتشافات الجديدة، كان سيتم استيراد تلك الكميات مقابل هذه المبالغ الكبيرة".وأضاف رئيس الوزراء المصري: "نحن حريصون كل الحرص خلال الفترة المقبلة على زيادة حفر الآبار الاستكشافية"، لافتا إلى أن شركة "إيني" الإيطالية ستستكمل أعمال الحفر في حقل "ظهر"، والأعمال التي أعلنت عنها، وذلك قبل الانتهاء من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، لافتا إلى "أهمية هذه الأخبار، التي تؤكد أن إجراءات الإصلاحات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها"، وفق قوله.

https://sarabic.ae/20250103/مصر-ترد-على-أنباء-تأجيل-إنتاج-الغاز-من-حقل-ظهر-1096452818.html

https://sarabic.ae/20250102/دولة-عربية-تطلق-خطة-لرفع-إنتاج-حقل-نفط-عملاق-1096422499.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد